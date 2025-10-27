Moreno reclama acabar con los «privilegios del norte en detrimento del sur» con una «nueva reconciliación» Moreno reivindica a Rojas Marcos como «figura legendaria» del andalucismo: «Sin él no se entendería la Andalucía de hoy»

Almería Lunes, 27 de octubre 2025

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido en Almería que «España necesita una nueva reconciliación» en la que se ponga fin a los «sectarismos». También que se tenga en cuenta un nuevo modelo de financiación que permita acabar con los «privilegios» que «todavía se le conceden a algunos territorios del norte en detrimento de algunos territorios del sur». Así lo ha trasladado durante su intervención durante la presentación de las Jornadas sobre el LX Aniversario de la Segunda Generación Andalucista que se celebran en la Universidad de Almería, en las que Moreno ha apelado a un nuevo tiempo en el que hay que hacer por «entendernos de verdad» y donde cree que Andalucía «puede ayudar muchísimo».

«Andalucía tiene mucho más que decir. Andalucía tiene que ser ambiciosa», ha manifestado Moreno, quien ha reclamado para la región «el peso que se merece» frente a la «línea entre el norte y el sur» que se traza a la hora de reflejar los niveles de renta, lo cual viene condicionado «por las diferencias de financiación», ha interpretado. Con ello, ha apelado a la «singularidad» de Andalucía a la hora de plantear los retos de futuro a través de un poder que hay que «restablecer» y «reivindicar» para que la región desempeñe un papel acorde en el conjunto del país desde «la serenidad, el diálogo y la moderación».

El líder del Gobierno andaluz ha incidido en la pujanza económica de Andalucía, que bajo este aspecto debe «aspirar a un liderazgo pleno, no solamente en España y en Europa» y, por tanto, no deben consentirse esos «privilegios» «ni en la España del siglo XXI ni en la Europa del siglo XXI». Además, ha apuntado a que Andalucía «no es la misma de hace 50 años cuando estaba »claramente subdesarrollada«, ya que actualmente »es la tercera economía de España« y la »décimo segunda economía de las regiones de Europa«.

Moreno ha incidido en que la comunidad autónoma constituye además la «tercera comunidad exportadora» del país con un sector agrario «potente» pero también con «un sector agroindustrial más maduro», junto con otros como el turístico y el tecnológico. «Tenemos capacidad, tenemos talento y tenemos algo que los demás no tienen, que es nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de ver la sociedad», ha añadido el presidente a la hora de reivindicar el nuevo modelo de andalucismo, que se defiende desde «todas las filas, ámbitos e instituciones» y que «tiene en este siglo XXI nuevos desafíos y nuevos horizontes».

Una cátedra para estudiar el andalucismo

En la jornada de andalucismo, La Universidad de Almería (UAL) ha anunciado la creación de la Cátedra de Historia del Andalucismo, una iniciativa conjunta con la Fundación Alejandro Rojas Marcos y el Ayuntamiento de Almería que tiene como objetivo promover la investigación, la divulgación y el estudio académico sobre el pensamiento y la evolución del movimiento andalucista.

El rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha afirmado que la nueva cátedra supone «un privilegio para la universidad, para Almería y para toda Andalucía» y ha destacado que «va a marcar un hito, un antes y un después sobre los estudios sobre andalucismo en Almería». Céspedes ha subrayado que esta iniciativa permitirá «desarrollar proyectos de historia y memoria andalucista», además de generar nuevas tesis doctorales, artículos y trabajos de divulgación.

«El material que ahora mismo acumulamos es un material de gran relevancia para el estudio de esa etapa. La universidad gestiona esa base documental y la pone a disposición de todos los investigadores», ha añadido. Por su parte, Alejandro Rojas Marcos ha explicado que la cátedra es fruto de un acuerdo entre la fundación, el Ayuntamiento y la universidad, alcanzado tras un convenio de hace 13 años que permitió conservar y digitalizar el archivo histórico del andalucismo. «Tenemos más de 30.000 documentos digitalizados», ha apuntado.

«En el camino le propongo al presidente una cátedra de la historia del andalucismo», ha relatado Rojas Marcos, quien ha agradecido el apoyo del presidente de la Junta y de la alcaldesa para hacer posible el proyecto. «Perdimos, pero triunfamos», ha expresado Rojas Marcos al recordar la trayectoria del movimiento andalucista y su influencia en el proceso autonómico, al tiempo que ha señalado que «Almería sufrió las consecuencias de un referéndum con trampa para que no saliera», que condicionó aquel proceso.

Durante su intervención, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha felicitado a la UAL por «el acierto de organizar no solamente este 60 aniversario de la fundación, que fue un movimiento político regional que nació para defender la dignidad y la libertad de Andalucía, sino también el legado de un pensamiento pionero que buscaba nuevos enfoques y respuestas para los desafíos a los que se enfrentaba la comunidad».

La regidora ha destacado además «el acierto de abrir espacios para el intercambio sosegado y respetuoso de ideas, como estamos haciendo hoy», que considera «una excelente iniciativa no solo para entender nuestra historia, sino también para buscar puntos de acuerdo sobre los que construir un futuro más inclusivo, más justo y más representativo de lo que es Andalucía».

«Almería tiene un papel singular en esa narrativa de andalucismo más equilibrado y abierto», ha añadido, al tiempo que ha reivindicado que la provincia «abraza esa multiculturalidad y la convierte en riqueza y en un valor patrimonial y económico inconmensurable».

Por su parte, Juanma Moreno ha respaldado la creación de la cátedra, que ha calificado como «una iniciativa que yo personalmente aplaudo» y que, según ha destacado, «da un paso más con una iniciativa que refuerza la investigación y el conocimiento sobre el andalucismo».

La UAL enmarca esta nueva cátedra dentro de su línea de proyectos de investigación y transferencia sobre identidad, historia y sociedad andaluza, con la participación de docentes e investigadores del Departamento de Geografía, Historia y Humanidades y del Centro de Investigación en Comunicación y Sociedad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado a Alejandro Rojas Marcos como «una figura, no voy a decir histórica, porque lo es, pero yo diría legendaria dentro de la vida pública y política, no solo en Andalucía sino en el conjunto de España», y ha subrayado que «sin él no se entendería nuestra tierra ni sería lo que es».

Así, ha agradecido a la fundación que lleva su nombre «esa fuente inagotable de ideas, de propuestas y de iniciativas» y ha destacado su «personalidad singular, pero arrolladora», de la que ha señalado que su energía «inagotable» y su visión «han aportado muchísimo a Andalucía» y que «es una fuente de inspiración» para las nuevas generaciones.

Moreno ha defendido que el movimiento andalucista «tuvo un inequívoco éxito político y social» y ha llamado a reforzar el papel de la comunidad, ya que «Andalucía necesita tener el peso que se merece». «Tenemos capacidad, talento y algo que los demás no tienen, que es nuestra manera de entender la vida», ha afirmado, al tiempo que ha animado a mirar «con ambición» al futuro de la región. El presidente ha valorado que Andalucía «ya no es la misma» que hace décadas y ha destacado que se ha consolidado como «la tercera economía de España y la decimosegunda de Europa».

El máximo responsable del Gobierno andaluz ha asegurado que es una comunidad «que ya no solamente tiene un sector agrario y agroindustrial más maduro, sino también un sector tecnológico, un sector turístico y un sector industrial». En este sentido, ha sostenido que el andalucismo histórico supuso «un antes y un después para nuestra tierra» y ha indicado que la Segunda Generación Andalucista «fue determinante en la evolución del pensamiento, de la política y del sentimiento andaluz». Moreno ha subrayado que aquel movimiento «logró una autonomía plena» cuando «para muchos era impensable» y ha afirmado que «trabajaron por una Andalucía de todos, plural y diversa, que avanza si todos empujamos».