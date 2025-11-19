Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, en la presentación de su libro 'Manual de convivencia'. E. P.

Moreno presume de «actuación rápida» en Almería y promete contundencia «si se demuestra que hay corrupción»

«Hay que tener la presunción de inocencia siempre encima de la mesa y según como vaya evolucionando, nosotros iremos tomando decisiones», ha manifestado el presidente andaluz sobre las detenciones de altos cargos de su partido en Almería

E. P.

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:55

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presumido este miércoles de «actuación rápida» en el caso mascarillas en Almería, después de que ... el PP-A haya suspendido de militancia al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García y los demás detenidos en la investigación por presuntos contratos irregulares. Dicho esto, ha prometido que van a ser «transparentes», «claros» y «contundentes» si se «demuestra que hay una corrupción».

