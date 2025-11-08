Moreno incluye a siete almerienses en la nueva ejecutiva regional del PP

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, dio a conocer en la tarde de este sábado en el XVII Congreso Regional, que se ... está celebrando en Sevilla, los integrantes de la nueva Ejecutiva del PP de Andalucía, en la que Almería ha incrementado su fuerza con la coordinación con el Gobierno que ha recaído en Ramón Fernández-Pacheco; la vicesecretaría de Economía y Hacienda, que dirigirá nuevamente el parlamentario andaluz, Pablo Venzal; la presidencia del Comité Territorial y Autonómico que dirigirá Maribel Sánchez Torregrosa, y la presidencia de la Unión Intermunicipal, que ha recaído en Gabriel Amat, quien además ha sido designado vocal de la Junta Directiva Regional. Como vocales, Moreno, nombró al presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, la eurodiputada almeriense, Carmen Crespo, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

El presidente del Partido Popular almeriense subrayó tras conocer estos nombramientos que la provincia de Almería sale reforzada de un congreso en el que el partido «va a seguir construyendo Andalucía de la mano de Juanma Moreno y de un equipo del que desde hoy forman parte siete almerienses que se van a dejar la piel para que Juanma Moreno siga siendo presidente de la Junta de Andalucía y siga transformando esta tierra».

García Molina agradeció a Juanma Moreno su compromiso con la provincia y que cuente con Almería en su hoja de ruta para que «Andalucía siga creciendo con un plan que nace de la escucha de los ciudadanos, de las ponencias abiertas y del deseo de trabajar cada día mejor por los andaluces».

El presidente del PP de Almería afirmó Moreno Bonilla con Andalucía y con Almería «ha quedado patente con todos los logros conseguidos en estos últimos seis años y medio, un compromiso que ha llevado a Almería a despegar y lograr más oportunidades para nuestros sectores productivos y más bienestar para los almerienses».

García concluyó señalando que está convencido que este nuevo equipo designado por Juanma Moreno, «se va a dejar la piel los próximos cuatro años para seguir dando lo mejor a todos y cada uno de los andaluces».

Almería en Sevilla

Almería también estuvo presente en la segunda jornada del Congreso Regional del PP de Andalucía con la intervención de la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, quien tomó la palabra para resaltar que «Sari Rautio y Juanma Moreno conforman una alianza estratégica clave para Andalucía». Según dijo, «lo han demostrado en el momento más importante, al defender el campo y los sectores productivos, oponiéndose con firmeza y con argumentos a un marco financiero plurianual claramente lesivo para el sector primario».

«No vamos a desvanecer en esta batalla porque queremos una PAC justa para nuestros agricultores, sin recortes», recalcó ayer Crepo al presentar a la presidenta del Grupo Popular Europeo en el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades, Sari Rautio.

Finalmente, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez participó en la tertulia de alcaldes junto a Bruno García (alcalde de Cádiz), José María Bellido (alcalde de Córdoba), Mari Fran Carazo (alcaldesa de Granada), Pilar Miranda (alcaldesa de Huelva), Francisco de la Torre (alcalde de Málaga) y José Luis Sanz (alcalde de Sevilla).

María del Mar Vázquez afirmó que Almería ha vivido una transformación en 22 años de gestión del PP, y hoy es «una gran ciudad con capacidad, proyección y futuro». Además, señaló que, al mejorar la conectividad, la capital se consolidará como «referencia de calidad de vida y desarrollo en Andalucía y España».

La alcaldesa almeriense tomó parte de un diálogo que protagonizaron los regidores de siete de las ocho capitales de provincia, de los cuales y tuvo un gesto aludiendo a quien ha sido alcalde de Jaén, José Agustín González, que se encontraba en el plenario y que perdió el bastón de mando tras una moción de censura. En este marco, los siete regidores coincidieron en defender «el impulso del municipalismo como seña de identidad del proyecto liderado por Juanma Moreno», según una nota remitida ayer por este partido.