Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Delegación del PP de Almería en el congreso regional. R. I.

Moreno incluye a siete almerienses en la nueva ejecutiva regional del PP

Ramón Fernández-Pacheco, Pablo Venzal Maribel Sánchez Torregrosa, y Gabriel Amat tendrán cargos de responsabilidad en la nueva gestión andaluza

Ideal

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:33

Comenta

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, dio a conocer en la tarde de este sábado en el XVII Congreso Regional, que se ... está celebrando en Sevilla, los integrantes de la nueva Ejecutiva del PP de Andalucía, en la que Almería ha incrementado su fuerza con la coordinación con el Gobierno que ha recaído en Ramón Fernández-Pacheco; la vicesecretaría de Economía y Hacienda, que dirigirá nuevamente el parlamentario andaluz, Pablo Venzal; la presidencia del Comité Territorial y Autonómico que dirigirá Maribel Sánchez Torregrosa, y la presidencia de la Unión Intermunicipal, que ha recaído en Gabriel Amat, quien además ha sido designado vocal de la Junta Directiva Regional. Como vocales, Moreno, nombró al presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, la eurodiputada almeriense, Carmen Crespo, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por apuñalar de gravedad a un hombre en el portal de su casa en Roquetas
  2. 2 La Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por el accidente mortal del Cable Inglés: chocó a 137 kilómetros por hora
  3. 3 Evacuada al hospital de Poniente una mujer atropellada en la carretera de Pampanico
  4. 4 Queda desierta la licitación de la concesión del autobús urbano en Roquetas
  5. 5 Más de 14 millones de euros para El Ejido del futuro
  6. 6 Roquetas aprueba la Ordenanza de Protección y Bienestar de animales de compañía
  7. 7 El TSJA reclama a la Diputación de Almería los trámites para publicar en el BOP la corrección del Algarrobico
  8. 8 El Galeón Andalucía llega a Almerimar para descubrir su historia
  9. 9 Cae un clan familiar en Almería con 18 detenidos por venta de armas y tráfico de drogas
  10. 10 Se buscan actores para una producción teatral: estos son los requisitos del casting

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno incluye a siete almerienses en la nueva ejecutiva regional del PP

Moreno incluye a siete almerienses en la nueva ejecutiva regional del PP