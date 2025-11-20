Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Moreno afirma que le «preocupa mucho» el posible efecto del 'Caso Mascarillas': «Sólo sale beneficiado Vox»

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz ha insistido este jueves en expresar su «estupor» y «tristeza» por lo ocurrido en la Diputación de Almería

E. P.

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:37

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en expresar su «estupor» y «tristeza» por lo ... ocurrido en la Diputación de Almería en el marco del 'caso Mascarillas' y ha mostrado también su «preocupación» por el posible efecto del mismo de cara a las próximas elecciones autonómicas, puesto que, al final, «sólo sale beneficiado Vox».

