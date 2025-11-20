Moreno afirma que le «preocupa mucho» el posible efecto del 'Caso Mascarillas': «Sólo sale beneficiado Vox»

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en expresar su «estupor» y «tristeza» por lo ... ocurrido en la Diputación de Almería en el marco del 'caso Mascarillas' y ha mostrado también su «preocupación» por el posible efecto del mismo de cara a las próximas elecciones autonómicas, puesto que, al final, «sólo sale beneficiado Vox».

En declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press, a la pregunta de si le preocupa que este caso le pase «factura electoral» en las autonómicas, ha respondido: «A mí me preocupa mucho porque al final de todo esto siempre hay un solo beneficiado que es Vox, que hace una campaña que hace es muy sencilla, el PSOE y el PP son lo mismo, aunque no actuamos de la misma manera, ni son parecidos ni mucho menos los casos, pero ellos hacen ese tipo de campañas».

«Para ellos es muy efectiva, lo que buscan son soluciones fáciles a problemas difíciles, grandes titulares y poco más», ha indicado sobre Vox.

Ha insistido en que le preocupan los posible efectos de lo ocurrido en la Diputación de Almería porque la provincia es uno «de los grandes bastiones que tenemos en términos electorales, una provincia que siempre tradicionalmente ha apostado por el PP y por eso vamos a estar muy pendientes de este caso y vamos a actuar con toda la contundencia del mundo para dejar claro la situación» que en el partido actuamos con «transparencia y contundencia» ante casos de este tipo.

Juanma Moreno ha insistido en que en el PP-A no tenían «conocimiento» ni esperaban lo ocurrido, de manera que recibieron la información de las detenciones del martes del presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García; del vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, los tres del PP, «con sorpresa, con estupor y con tristeza» porque ese tipo de noticias siempre son «duras, difíciles y tristes, sobre todo, cuando afecta a compañeros».

Ha añadido que sin ningún auto y sin ningún tipo de informe, sino prácticamente a partir de la nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no salió hasta aproximadamente las 14,00 horas del martes, el PP-A decidió tramitar un expediente «de suspensión de militancia de todas las personas implicadas en este caso».

Moreno ha insistido en que el PP-A ha tomado decisiones «de manera inmediata» y están a la espera de que los detenidos comparezcan hoy ante el juez, que éste decida en qué situación quedan y que vaya evolucionando el caso para tomar las medidas que sean necesarias.

«Y desde luego nosotros vamos a ser contundentes si realmente hay indicios claros» de corrupción, según ha sentenciado.

Sobre los hechos que ya acontecieron en el año 2021 en la Diputación de Almería sobre el 'caso Mascarillas', Juanma Moreno ha indicado que cuando la justicia inició el trámite por la información de los procedimientos judiciales que se abrieron, «no había causa» y cuando no la hay «no puedes expulsar a una persona y condenarla prácticamente a la muerte social».

Sobre los detenidos el pasado martes, ha querido dejar claro que «está la presunción de inocencia por delante y vamos a ver en qué queda el caso».

Ha insistido en que él es el primer «sorprendido» por lo acontecido, sobre todo, porque Javier Aureliano García es de «una generación joven, una persona que no tiene carga familiar, está soltero y viene de una familia que no tiene problemas económicos»: «A mí me ha sorprendido mucho que pueda involucrarse en ese tipo de actos».

Ha añadido que también le ha sorprendido del vicepresidente segundo, «una persona muy vinculada a movimientos religiosos».

«En fin, todo para nosotros ha sido una sorpresa porque de puertas hacia afuera mantenían un comportamiento ejemplar y transparente hasta que ha salido la causa», ha dicho.