Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha querido dejar claro que no tiene «ninguna información» tras conocerse que ... la Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

«En este momento de la mañana, yo no tengo ninguna información salvo la que me han trasladado a través de los teletipos las distintas agencias de información, que hay detención y que también se está registrando la diputación», según ha manifestado Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación tras su intervención en la apertura de la quinta edición del foro 'Andalucía hacia el futuro' organizado por Europa Press en Sevilla en la sede de la Fundación Cajasol.

«Desconozco exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación», ha añadido el presidente, apuntando que estarán «muy pendientes a lo largo del día de hoy para tener información lo más exhaustiva posible».

Ha señalado que los compañeros de Almería con los que han contactado tampoco tienen «ni idea» de lo que está ocurriendo.

«No tengo ahora mismo nada que aportar y esperaremos a ver qué es lo que nos trasladan a lo largo del día», ha añadido Juanma Moreno, apuntando que desconocen la «instrucción judicial». «A lo largo del día espero que nos den información», ha dicho.