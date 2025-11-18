Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en el acto inaugural de la jornada 'Andalucía hacia el futuro'. Agencias

Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»

Ha señalado que los compañeros de Almería con los que han contactado tampoco tienen «ni idea» de lo que está ocurriendo

Agencias

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:11

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha querido dejar claro que no tiene «ninguna información» tras conocerse que ... la Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma la detención del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería
  2. 2 Extraen 9,5 millones de metros cúbicos de agua y causan un daño al ecosistema de más de 400 millones de euros
  3. 3 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  4. 4 El Gobierno de Garrucha interpone una querella por presunto desvío sistemático de fondos públicos
  5. 5 La UCO confirma la detención del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  7. 7 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  8. 8 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia
  9. 9 Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación
  10. 10 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»

Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»