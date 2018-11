«Habrá una moratoria del AVE hasta que haya Cercanías» Diego Crespo, cabeza de lista de Adelante Andalucía, en un acto electoral en la provincia de Almería. Diego Crespo | Cabeza de cartel de Adelante Andalucía El candidato culpa a PP y Cs del auge de partidos como Vox, si bien espera para su coalición un resultado mucho mejor que el de los sondeos MIGUEL CÁRCELES Almería Viernes, 30 noviembre 2018, 00:40

Crespo llega a la candidatura de Adelante Andalucía, la coalición de partidos que conforman Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, tras años de trabajo en los barrios. Sin embargo, trasluce su humana y cierta timidez que no le retira ni un ápice de fuerza a sus ideas.

–Es usted neófito en esto de intentar conseguir el voto (es su primera vez como cabeza de cartel). ¿Le cuesta pedirle a los ciudadanos que metan su papeleta en el sobre?

–No, no me cuesta, y no soy neófito, en las anteriores elecciones andaluzas iba en el número 2 de la lista de Podemos, así que hace 3 años y medio pedí el voto sin problema y en estas elecciones también lo haré.

–¿Cree en los sondeos? Por el momento, el CIS le da sólo su escaño.

–Los sondeos son una foto fija del momento en que se realizan, la realidad es que la verdadera encuesta es el próximo día 2 de diciembre, y tenemos el convencimiento que en el resultado final tendremos más de un escaño.

–¿Con qué resultado se sentiría mínimamente satisfecho?

–Un resultado que de un Gobierno de Adelante Andalucía.

–¿Cuál sería, sin embargo, una derrota flagrante?

–Que las derechas puedan gobernar y sigan aplicando las políticas neoliberales y de recortes que se están realizando en la actualidad.

–¿Cuáles son, a su juicio, las principales necesidades de Almería?

–Empleo digno para los hombres y mujeres de Almería. Las comunicaciones, que no nos aíslen del resto de Andalucía y del Estado. Proteger los acuíferos y que de esa forma se garantice un modelo agrícola más sostenible, en el que primen las personas ya sean productores o consumidores. Garantizar los servicios públicos, sanidad y educación, en las zonas rurales para evitar la despoblación y en los grandes núcleos para garantizar una atención digna.

–¿Hay un agravio en el trato de la Junta con Almería?

El agravio es de parte de quien lleva gobernando más de 30 años en Andalucía, es decir, Susana Díaz y el PSOE.

–Han prometido un tren de Cercanías y son ustedes muy críticos con el AVE. Dígame, AVE sí o no.

–Moratoria del AVE hasta que llevemos a cabo una red de Cercanías para los municipios de más de 20.000 habitantes, que los conecten con los núcleos más grandes, como Roquetas, El Ejido y Almería. Para Adelante Andalucía es igual de prioritario el transporte de personas como de mercancías.

–Adelante Andalucía dice que evitará un Gobierno de derechas. ¿Se ve usted votando a Susana Díaz como presidenta tras un pacto de Gobierno?

–Lo que yo me veo es votando a Teresa [Jiménez] como presidenta de la Junta de Andalucía.

–Y por contra, ¿se imagina un escenario de repetición de elecciones?

–No me lo imagino, ahora estamos centrados en esta campaña para el día 2 de diciembre y eso es lo que nos preocupa.

–¿Qué le parece que el CIS dé por hecho que Vox está en disposición de lograr un escaño por Almería?

–Como he dicho antes las encuestas son una foto fija, pero el crecimiento de Vox es consecuencia del discurso derechista de PP y CS

–Se acusa a la Junta -lo hacen PP y Cs- de tener una administración paralela y fundaciones 'fantasma'. ¿Está la Junta de Andalucía sobredimensionada?

–Por supuesto que está sobredimensionada. Después de más de treinta años de gobierno del PSOE estas fundaciones fantasma, y administración paralela, han servido para colocar a sus 'amigos y familiares'.

–Qué puede aportar al Parlamento andaluz Adelante Andalucía que no hay a día de hoy.

–Una política hecha desde las personas y para las personas. Políticas para la mayoría de la gente, hombres y mujeres que se levantan cada día para trabajar o que se levantan para buscar un empleo digno. Defensa de los servicios públicos y de las pensiones. Una política basada en la transparencia y en privilegios cero para las políticos.

–Sucederá, si logra el escaño, a su compañera de filas Lucía Ayala. ¿Le ha dado ya algún consejo?

–Aún no me ha dado ningún consejo pero cuando sea parlamentario andaluz seguro que lo hace.