El abogado de Giménez, Basilio Casanueva junto al abogado de Aureliano García, Joaquín Monterreal. E. P.

Monterreal, abogado de Aureliano García: «Ha colaborado en todo, su patrimonio es transparente»

El letrado del presidente de la Diputación matiza que la declaración ha sido «muy rápida» y, en cinco minutos ha quedado «todo muy claro»

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:52

Colaborador con los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la justicia. El presidente de la Diputación Provincial de Almería, ... Javier Aureliano García, habría aclarado «todas las cuestiones pendientes», según ha informado a las puertas de la Ciudad de la Justicia su letrado, Joaquín Monterreal.

