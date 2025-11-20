Monterreal, abogado de Aureliano García: «Ha colaborado en todo, su patrimonio es transparente»

Colaborador con los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la justicia. El presidente de la Diputación Provincial de Almería, ... Javier Aureliano García, habría aclarado «todas las cuestiones pendientes», según ha informado a las puertas de la Ciudad de la Justicia su letrado, Joaquín Monterreal.

En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado ha desarrollado que Aureliano García ha colaborado «en todo» después de que haya quedado en libertad con cargos dentro de la causa que investiga el supuesto cobro de comisiones con presuntos contratos irregulares en la institución y el Ayuntamiento de Fines.

Así, Monterreal ha aclarado que el presidente de la Institución Provincial «no ha ocultado nada, ha facilitado toda la documentación que había en su despacho» y, además, ha matizado que García está con «la tranquilidad de tener la documentación y todo en regla» como «así se ha acreditado».

En torno a las 12:30 horas, Aureliano García pasó a disposición judicial y su representante legal ha matizado que la declaración ha sido «muy rápida» y, en cuestión de cinco minutos quedó «todo muy claro». Pese a la colaboración de su cliente con la UCO y la justicia, admite que la declaración del presidente del Partido Popular en la provincia se ha visto limitada a «las preguntas» de su abogado y ha esclarecido «las cuestiones planteadas».

«En estos seis años no había sido llamado nunca y era el momento de prestar declaración», ha subrayado Monterreal que, ha continuado, aseverando que ha sido una «declaración muy rápida» porque «en cinco minutos ha quedado todo explicado y solventado», ha manifestado.

Además, el abogado almeriense ha matizado, sobre los delitos investigados de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, que el patrimonio de su defendido es «absolutamente transparente» y «todos y cada uno de los ingresos están perfectamente acreditados y declarados a la Hacienda Pública, habría sido fácil comprobarlo mirando las declaraciones de renta, patrimonio y registros públicos notariales».

Con ello, ha insistido en que durante toda su etapa como presidente de la Diputación, García «no ha tenido ningún problema, pese a saber que se estaba investigando» este caso. «No es plato de gusto para nadie», ha reconocido en relación al arresto al que ha sido sometido durante 48 horas.

Ha lamentado que una cuestión que, según considera, podría haberse solventado «con una aportación de documentación» en «cinco minutos» haya derivado en esta intervención policial, si bien ha señalado también la complejidad de una investigación «larga y compleja» que se remonta ya a 2016.

«Entero y con ganas de ver a su familia»

A su lado, se encontraba el abogado del vicepresidente de la Diputación de Almería, Basilio Casanueva, que también ha dado cuenta de la colaboración mostrada por Giménez en el marco de las actuaciones, en las que ya se encontraba como investigado a raíz de la primera fase del 'Caso Mascarillas' que se produjo en junio de 2021 tras el presunto contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

«Ha estado entero, ha declarado todo lo que ha sido necesario, y ha salido perfectamente ordenado y con ganas de ver a su familia, que era lo que más le importaba en este momento», ha dicho su representante que, valorando las «complejas» 48 horas de arresto que ha vivido de una causa «compleja» y con «muchos matices» que «habrá que analizar durante la instrucción, que, parte de ella se encuentra bajo secreto de sumario».