Montero urge a Moreno «explicaciones y medidas contundentes» tras las detenciones en torno a la Diputación

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reclamado este martes al presidente de la Junta de Andalucía ... y del PP-A, Juanma Moreno, que «deje de ponerse de perfil, tome medidas contundentes» y garantice «explicaciones urgentes» sobre la operación de la Guardia Civil en Almería que ha llevado al arresto del presidente de la Diputación provincial, su vicepresidente y al alcalde del municipio almeriense de Fines, «todos del PP».

En una entrada en su red social X, María Jesús Montero ha criticado que Moreno «ahora dice no saber nada» de «numerosas irregularidades denunciadas e investigadas en la Diputación de Almería bajo gestión del PP», ha añadido.

Previamente, en la misma red social, la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha señalado que, «entre Almería y Sevilla, el PP de Moreno Bonilla tiene más agenda en los juzgados que en los despachos».

Y el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha aprovechado una rueda de prensa en el Parlamento para exigir «explicaciones inmediatas» y la «comparecencia» de Moreno por lo que ha denominado la «A-92 de la corrupción, que une Sevilla y la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla con el PP de Almería».

Estas reacciones de dirigentes socialistas llegan tras los registros y detenciones practicados este martes por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que han conllevado la detención, entre otros, del presidente provincial, Javier Aureliano García, y del vicepresidente segundo, Fernando Giménez, ambos del PP, así como del alcalde de Fines, el también 'popular' Rodrigo Sánchez.