María Jesús Montero, tras una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. EP

Montero urge a Moreno «explicaciones y medidas contundentes» tras las detenciones en torno a la Diputación

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía «ahora dice no saber nada»

Europa Press

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:36

Comenta

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reclamado este martes al presidente de la Junta de Andalucía ... y del PP-A, Juanma Moreno, que «deje de ponerse de perfil, tome medidas contundentes» y garantice «explicaciones urgentes» sobre la operación de la Guardia Civil en Almería que ha llevado al arresto del presidente de la Diputación provincial, su vicepresidente y al alcalde del municipio almeriense de Fines, «todos del PP».

