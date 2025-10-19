Montero arremete por la crisis del cribado: «Con la salud no se juega» María Jesús Montero advierte de que lo que persigue Moreno Bonilla con el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Salud «no es solucionar el problema, sino que no se hable de él»

M. C. Bentarique Domingo, 19 de octubre 2025, 17:58

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha denunciado este mediodía el «estado» en el que se encuentra el sistema sanitario público andaluz por las «políticas privatizadoras», acuso, del presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla. La ya electa candidata a la Junta de Andalucía y también ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno central aseveró ante centenares de militantes en un mitin festivo en Almería que «si hay algo por lo que tenemos que dejarnos la piel, las horas, o los zapatos, es por el sistema sanitario público».

Así lo expresaba la líder de los socialistas andaluces en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Almería en Bentarique, donde advirtió de que lo que «persigue» el presidente andaluz con el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Salud «no es solucionar el problema, sino que no se hable de él». Sobre la «negligencia» en el cribado de cáncer de mama en Andalucía, que ha afectado a miles de mujeres, Montero llegó a decir que «no se trata de un fallo» sino síntoma de un «colapso sanitario» por culpa de las políticas del PP. «Que no nos vengan con rollos de fallos del sistema», ha enfatizado Montero, que criticaba que se utilice esta «excusa» porque «a día de hoy, aún no saben explicar qué ha ocurrido».

«¿Cómo es posible que estuviera aumentando, según los informes, el número de casos con cáncer de mama en Andalucía, por encima de la media en España, y a nadie le importara, nadie le preocupara y nadie mirara qué estaba ocurriendo? Esta es la pregunta que nos hacemos los andaluces».

Montero ha defendido un sistema sanitario público que no «distinga por renta, por procedencia u origen, a diferencia de lo que está tratando de hacer el Gobierno andaluz a base de privatizaciones y desmantelamiento». La líder socialista ha recordado las palabras tanto del presidente, donde decía que el «sistema sanitario público no es viable», como de la exconsejera de Salud, Rocío Hernández, que afirmó gobernar para «quien no puede costearse un seguro privado». Así, la líder del PSOE andaluz defiende que «un sistema de salud para pobres es un pobre sistema de salud».

Como contrapartida, la socialista aseguró -en un tono cercano al electoralista- que apuesta por un sistema de salud que «cuente con los pacientes y los escuche» y que «dignifique la tarea de los profesionales», con un Gobierno que «crea en él».

«Sánchez es un faro para la socialdemocracia en Europa»

La secretaria general del PSOE-A ha expresado, en una provincia donde a su juicio tanto PP como Vox «tratan de azuzar el odio ante el diferente» y donde la derecha «cree que puede campar a sus anchas», una «alternativa progresista capaz de plantarle cara al PP». El Partido Popular es, dijo ante sus compañeros de partido, el partido de las «irregularidades, con más casos de corrupción y el que más daño le ha hecho a los trabajadores de la provincia». Así, Montero ha subrayado una «ventana importante de cambio» para «mejorar la vida de la gente, para que los jóvenes tengan una vivienda y ser capaces de frenar a la ultraderecha, que tanto monta monta tanto, que azota al conjunto de Europa».

En este sentido, la socialista sevillana ha subrayado el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «faro de la socialdemocracia europea», después de presidir la Internacional Socialista. Es un presidente «valiente, comprometido», ha argumentado Montero, para recordar que «fue el primer presidente en plantear la solución de los dos estados para Palestina, el primero que planteó que había que embargar a Israel, y al primero que criticaron«, !como siempre», ha dicho, «por estar a la vanguardia de los derechos y de las libertades».