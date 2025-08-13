El Molino del Perrillo acoge la exposición 'La Alpujarra' de la Asociación Cultural Berjarte La muestra reúne a más de 25 artistas con obras en óleo, acrílico o acuarela y puede visitarse hasta el próximo 17 de agosto

Este mes de agosto, Berja se está convirtiendo en un punto de encuentro para la cultura y las tradiciones, con eventos de calado, que están congregando a cientos de personas. Uno de los más esperados ha sido el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, que el pasado 10 de agosto llenaba las calles y escenarios de sonidos y ritmos que evocan la esencia de la comarca.

A este acontecimiento se suma una exposición colectiva que reúne a 25 artistas, cuyas obras giran en torno a la temática de La Alpujarra, ofreciendo una mirada artística y diversa sobre este territorio único.

Fue el pasado 8 de agosto cuando quedó inaugurada en el Molino del Perrillo la exposición 'La Alpujarra', una propuesta artística de la Asociación Cultural Berjarte que reúne las obras de más de 25 creadores, entre los que predominan pintores, pero donde también hay fotógrafos.

La muestra, de carácter monotemático, ha coincidido con la celebración en el municipio del citado XLII Festival de Música Tradicional de La Alpujarra, que tuvo lugar en la Plaza Porticada de Berja en su 42ª edición, evento que regresaba al municipio tras 36 años de ausencia.

Respecto a la exposición, en ella se incluyen acuarelas, óleos, acrílicos, etc., y podrá visitarse de forma gratuita hasta el 17 de agosto, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas, con acceso por la calle Pardo, 11. El Molino del Perrillo se convierte así en un punto de encuentro entre la tradición musical y la expresión plástica, ofreciendo una oportunidad para descubrir la riqueza artística inspirada en La Alpujarra.

Una asociación con una trayectoria que se consolida

La impulsora de esta exposición es la Asociación Berjarte, que cuenta con una trayectoria que ha registrado su mayor desarrollo a partir de la pandemia de 2020, con la consolidación de su premio nacional de novela, autonómico de poesía, de su festival de artes plásticas y de la gala anual en la que se entregan los distintos galardones literarios.

Esta organización cuenta con más de 200 asociados procedentes de Berja y otros municipios de la Alpujarra, así como del resto de la provincia de Almería, de otros rincones de España y del mundo, según indican sus responsables.

Además, dispone de una web cultural (www. berjarte.es) y un espíritu que, desde su creación, ha consistido en contribuir al mundo de la cultura de manera diferente y sin fronteras, con actividades que estimulasen la creatividad y la participación colectiva o particular de artistas anónimos con dificultades para exponer sus trabajos.

Según explica Antonio López Romero, de la directiva de esta entidad, «la seña de identidad de esta asociación cultural sin ánimo de lucro y de pertenencia gratuita de sus miembros es su transversalidad y apoyo a cualquier manifestación de creación cultural venga de donde venga, sin límites territoriales. Esta trayectoria y la divulgación constante de sus actividades altruistas a través de los medios de comunicación y las redes sociales no han pasado desapercibidas».