La mitad de los nuevos vecinos de Almería nacieron fuera de España Dos de cada diez nuevos residentes de la provincia son vecinos de la capital según refiere el documento del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 2030 de Almería

Alicia Amate Almería Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:05 Comenta Compartir

La ciudad de Almería ha crecido en la última década tres veces más que la media del país y por encima de las capitales de provincia del entorno más cercano (Málaga, Granada o Murcia). Dos de cada diez nuevos residentes de la provincia son vecinos de la capital, refiere el documento del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 2030 de Almería, que puntualiza que cinco de los nuevos vecinos residen en el Poniente, dos, en el Levante y uno en el resto del territorio provincial.

De otro lado, la población almeriense crece por debajo de la mitad de los municipios que la rodean y, además, no lo hace de manera uniforme, sino que hay zonas que claramente se están despoblando.

En terminos generales, según recoge el PMVS, el incremento de población entre 2010 y 2020 proviene en un 61% de personas nacidas en el propio municipio, un 47% nacidos en el extranjero, un 3,5% son andaluces nacidos en otra provincia y otro 3% españoles nacidos fuera de Andalucía. A todo esto, hay que restar que cerca de 1.700 residentes (-15%) nacidos en otro municipio de la provincia de Almería, que en estos 10 años ha perdido la capital.

El análisis a nivel de detalle por sección censal arroja que en el Toyo-Retamar, de los nuevos residentes de la última década, el 55% nacieron en Almería, casi un 12% en otro municipio almeriense (con singular protagonismo de los procedentes de Campohermoso y San Isidro de Níjar), y un 14% en el extranjero.

De los nuevos pobladores de la zona de la Vega de Acá, el 70% nacieron en otra zona de Almería, el 9% en otro municipio de la provincia y un 6% en el extranjero. Por su parte, el Centro Histórico ha perdido en los úl�mos diez años casi 500 habitantes a nivel global, a pesar de haber incrementado en ese periodo 220 nacidos fuera de España.

Temas

Almería

Málaga

Plan

Vivienda