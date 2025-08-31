Más de la mitad del alumnado de Primaria en Almería estudia en programas bilingües Con un 52,5%, supera ampliamente la media estatal, que se sitúa en el 41,6%, aunque se encuentra por muy por debajo de Murcia (95,8%)

David Roth Almería Domingo, 31 de agosto 2025, 22:53 Comenta Compartir

Más de la mitad del alumnado de Educación Primaria en la provincia de Almería estudia actualmente bajo programas bilingües o plurilingües. Según datos de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía para el curso 2023-2024, un total de 50.833 estudiantes de Primaria están matriculados en centros públicos, concertados y privados. De ellos, el 52,15% participa en modelos de enseñanza que integran contenidos en una lengua extranjera.

Por redes educativas, los centros públicos en la provincia acogen a 44.417 alumnos, los concertados a 4.807 y los privados no concertados a 1.609. La red pública representa el grueso del alumnado (casi un 87,4%), mientras que los centros concertados suponen el 9,5% y los privados no concertados, el 3,1%.

La cifra provincial de bilingüismo en Primaria supera ampliamente la media estatal, que se sitúa en el 41,6%. A pesar de ello, se encuentra todavía lejos de los niveles de algunas comunidades autónomas, como la Región de Murcia, que lidera el país con un 95,8% del alumnado en programas bilingües, o Navarra, con un 70,4%. También Aragón, con un 67,2%, y Cantabria, con un 64,3%, se sitúan por delante.

Secundaria

En el conjunto de Andalucía, el peso de la enseñanza bilingüe es mayor en Secundaria que en Primaria. En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el 53,8% del alumnado participa en planes de aprendizaje integrado de lengua extranjera. En Primaria, la proporción es más baja, aunque no figura en el informe ministerial con un dato autonómico consolidado.

A nivel nacional, el informe indica que el 96,3% del alumnado bilingüe estudia en programas cuya lengua vehicular principal es el inglés. El resto se reparte entre el francés, el alemán y otros idiomas, con menor implantación. En el caso de Andalucía, y también en Almería, los programas están centrados casi exclusivamente en el inglés como lengua extranjera.

La enseñanza bilingüe se desarrolla a través de programas conocidos como AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), en los que asignaturas no lingüísticas, como Ciencias Naturales, Educación Física o Música, se imparten en otro idioma, habitualmente el inglés.

En cuanto al porcentaje de centros educativos que ofrecen programas bilingües, el 38,4% de los centros de Primaria en España y el 38,1% de los institutos de Secundaria imparten enseñanza bilingüe o plurilingüe. A nivel estatal, la red concertada presenta la mayor implantación en Primaria (53,5%), frente al 37,7% en los públicos. En ESO, en cambio, son los centros públicos los que lideran, con un 41,4% frente al 39,3% de los concertados.

Aunque el informe no detalla cuántos centros de Almería están implicados en estos planes, el hecho de que más del 52% del alumnado de Primaria en la provincia participe en ellos refleja una implantación generalizada, especialmente si se tiene en cuenta que casi nueve de cada diez estudiantes están escolarizados en centros públicos.

Además de la lengua vehicular principal, Andalucía mantiene presencia destacada en la enseñanza de una segunda lengua extranjera, aunque con importantes diferencias según la etapa.

En Primaria, el 33,2% del alumnado andaluz cursa una segunda lengua, lo que la sitúa como la segunda comunidad con mayor implantación, tras Canarias (36,5%) y por delante de Murcia (32,2%). Sin embargo, esta cifra ha descendido de forma significativa desde el curso 2018-2019, cuando era del 66,9%. El motivo principal es la decisión de limitar esta enseñanza a los cursos de quinto y sexto de Primaria.

En la etapa de ESO, el 40% del alumnado andaluz cursa una segunda lengua extranjera como materia optativa. En este caso, la comunidad se sitúa en la media nacional. En Bachillerato, Andalucía alcanza el porcentaje más alto del país, con un 27,7% del alumnado matriculado en una segunda lengua, a pesar de haber descendido desde el 64,8% que se registraba hace cinco años.

Infantil

En el segundo ciclo de Educación Infantil, Andalucía presenta los datos más bajos del país en contacto temprano con lenguas extranjeras. Solo el 61,6% del alumnado andaluz de esta etapa recibe enseñanza o actividades en otro idioma. En contraste, comunidades como Navarra, País Vasco o La Rioja superan el 90% en esta estadística. El dato andaluz es el más bajo del país junto con Cataluña.

Fuera del sistema obligatorio, las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) ofrecen formación en lenguas extranjeras para todas las edades. Andalucía es la comunidad con mayor número de alumnos matriculados en esta red: 40.991 en el curso 2023-2024. El inglés es el idioma más estudiado, seguido por el francés, el alemán y el italiano. En Almería, la EOI sigue siendo un recurso clave para estudiantes, docentes y profesionales que necesitan acreditar niveles de competencia en idiomas.