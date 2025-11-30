La mitad de los almerienses mayores de 50 años sufre problemas vasculares

Las enfermedades vasculares representan un grave problema de salud pública en España, hasta el punto de que prácticamente el 50% de la población mayor de ... 50 años sufre alguna patología vascular que afecta a arterias o venas. Es un porcentaje que irá en aumento en los próximos años conforme avance la esperanza de vida en un país como España, que además cuenta con una de las tasas de longevidad más altas del mundo. En base a estas cifras, tan solo en la provincia de Almería más de 120.000 personas podrían padecer alguna de estas patologías.

Sobre las controversias y los principales avances técnicos para el abordaje de estas enfermedades se ha debatido en Cádiz, sede del 40º Congreso de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular, celebrado del 27 al 29 de noviembre.

Se trata del principal encuentro científico de esta especialidad médica en el sur de España y servirá como foro para poner en común las novedades quirúrgicas más relevantes, especialmente en el manejo de las técnicas de cirugía endovascular, que son mínimamente invasivas y favorecen una recuperación más rápida de los pacientes intervenidos.

En esta edición, el congreso ha puesto el foco de manera especial en los aneurismas micóticos, es decir, aneurismas provocados por una infección en las arterias, que serán abordados desde la perspectiva infecciosa, quirúrgica y endovascular. También se ha analizado las complicaciones en cirugía vascular mediante un estudio multidisciplinar de infecciones protésicas, problemas femoropoplíteos y complicaciones derivadas de la cirugía de varices.

Los especialistas participantes, procedentes en su mayoría de Andalucía pero con presencia también de expertos de otros puntos del país, tuvieron la oportunidad de actualizar sus destrezas profesionales gracias a un completo programa científico que contempla mesas redondas, foros de debate, symposiums y talleres, entre otras actividades.

Creciente incidencia entre jóvenes

Aunque históricamente la incidencia de estas patologías ha sido mayor entre la población de edad avanzada, los expertos alertan de un aumento significativo entre personas cada vez más jóvenes. Lo atribuyen a estilos de vida poco saludables y a la presencia de otras enfermedades asociadas, como diabetes, colesterol o hipertensión, además del consumo de tabaco y una mala alimentación.

A pesar de ello, persiste un notable desconocimiento social sobre la importancia de las enfermedades vasculares, por lo que los especialistas insisten en la necesidad de una mayor visibilización y concienciación como medida clave para la prevención y para el fomento de hábitos de vida saludables.

En Andalucía, junto con la cardiopatía, las enfermedades vasculares constituyen la segunda causa de muerte entre personas de 30 a 64 años. Entre las principales patologías vasculares destacan el Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) y la Enfermedad Arterial Periférica (EAP).

La EAP, conocida como síndrome del escaparate porque obliga a quien la padece a detenerse continuamente al caminar, afecta hasta al 8,5% de la población mayor de 55 años, un 10,2% en hombres y un 6,3% en mujeres. Además, presenta un infradiagnóstico superior al 20%, favorecido en gran parte por el desconocimiento social sobre esta enfermedad.

El AAA es un ensanchamiento anómalo de alguna región de la principal arteria del cuerpo humano. Se calcula que el 5% de los varones mayores de 50 años padece un aneurisma de aorta y que entre un 2% y un 4% de la población mayor de 60 años presenta un aneurisma de aorta abdominal, uno de los más complejos de tratar. Este porcentaje aumenta en el grupo de fumadores. Uno de los mayores riesgos que genera esta anomalía es la rotura del ensanchamiento arterial, lo que conlleva un pronóstico potencialmente fatal. Hace diez años, las cifras de supervivencia rondaban el 5%, aunque actualmente las técnicas endovasculares permiten alcanzar tasas del 80%.

Las técnicas endovasculares han supuesto una verdadera revolución para esta especialidad médica. Se estima que representan ya aproximadamente el 60% de toda la cirugía de venas y arterias que se realiza en España.

En el ámbito de los AAA, estas técnicas mínimamente invasivas han reemplazado casi por completo a la cirugía abierta gracias a sus mejores resultados operatorios y postoperatorios, así como a sus tiempos de recuperación más rápidos.

La mortalidad de la cirugía abierta podía oscilar entre un 4% y un 15%, con una morbilidad postoperatoria importante que incluía paraplejias, insuficiencia renal o complicaciones cardiorrespiratorias. En contraste, las técnicas endovasculares han permitido reducir estas tasas de morbimortalidad por debajo del 6%.