La mitad de las 552 familias con menores en riesgo atendidas en 2024 en Almería ignoraba el problema Sobre todo, se asocian con situaciones de violencia de género, problemas conductuales y de salud mental y absentismo escolar

Europa Press Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:32

Los equipos que participan en el programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo y desprotección atendieron durante el pasado año un total de 552 familias en Almería, de las que la mitad «no tenía conciencia del problema» que sufrían los pequeños y que, sobre todo, se asocian con situaciones de violencia de género, problemas conductuales, absentismo escolar y problemas de salud mental.

Las tipologías de desprotección detectadas corresponden principalmente a negligencia, maltrato psicológico y emocional e incapacidad parental de control de la conducta, según ha explicado la Junta en una nota.

En la actualidad, la provincia de Almería cuenta con 14 equipos, de los cuales nueve atienden a municipios de más 20.000 habitantes, mientras que los otros cinco atienden al resto. E total son 45 profesionales y ocho coordinadoras locales los involucrados.

Su trabajo permitió el pasado año atender 552 familias y a 1.089 menores y adolescentes, de los que 545 fueron niños y 544 eran niñas. Asimismo, durante el año 2024 se ha concluido la intervención familias, de las cuales, se han alcanzado objetivos con 159 familias.

«La atención desde el programa requiere de una importante implicación de las familias en situación de riesgo y de la coordinación con otros recursos y servicios especializados de otros ámbitos como son el sanitario, educativo, judicial, y otros programas especializados dependientes de asociaciones y ONG», ha explicado al respecto el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido.

La Junta ha dado a conocer estos datos tras la presentación del nuevo manual técnico de intervención para los equipos de tratamiento familiar con el que se pretende «reforzar y dotar de calidad técnica las intervenciones». Esta herramienta está integrada en el III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2024-2027.

La elaboración del manual ha sido impulsada desde la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud y es el fruto del trabajo de profesionales expertos de la administración local y autonómica, así como de un equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Sevilla.

E manual ha contado también con la participación de familias, niños, niñas y adolescentes que han recibido atención desde el programa.

Este programa se sitúa como una prestación garantizada y cuenta con más de dos décadas de implantación en los Servicios Sociales Comunitarios, dependientes de las corporaciones locales y de la Diputación Provincial en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes.

Fruto de la evaluación sobre eficacia y eficiencia desarrollada en el mismo en el año 2023, se obtuvo una importante información sobre su impacto real, tanto en las familias como en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que crecen en estos contextos familiares en situación de riesgo.