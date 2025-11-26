El misterio del barco fantasma que ha aparecido en la playa del Zapillo

La playa, a veces, nos sorprende con artefactos insólitos arrastrados hasta la orilla por las mareas. Pero lo ocurrido esta vez en Almería parece sacado ... de una película de misterio. Ha aparecido una embarcación semihundida, sin rastro de tripulantes ni pasajeros, y, según las autoridades, había emitido señales de radio apenas unas horas antes. Un hallazgo inquietante, del que surgieron todo tipo de conjeturas en poco tiempo.

Todo comenzó cuando, quienes transitaban por la zona del Paseo Marítimo de la capital, comenzaron a darse cuenta de que había una extraña estructura oscura y alargada flotando la zona de La Térmica. Hubo quien pensó que podía tratarse de algún tipo de cetáceo.

Incluso, más de una persona reflejó su extrañeza en las redes sociales, acompañando sus reflexiones con fotografías y vídeos del avistamiento. Fueron muchos los paseantes que se detuvieron para grabar la escena, por lo que el hallazgo no tardó en hacerse viral, al menos entre cientos de almerienses.

El objeto, oscuro y redondeado, se mantenía inclinado, con una parte sumergida que dificultaba distinguir su verdadera naturaleza. El misterio comenzó a aclararse con la llegada de una embarcación de Salvamento Marítimo que, tras inspeccionar la zona, concluyó que se trataba de una embarcación que había estado a la deriva y había acabado por pararse en este lugar de la playa almeriense.

A la deriva

Por fin, se supo que la nave a la deriva había sido detectada el día anterior, domingo 23 de noviembre, después de haber perdido el control y avanzar movida únicamente por el viento y las corrientes.

Las buenas noticias, aunque a la vez algo inquietantes, son que no se encontró a nadie en el interior del barco, pero horas antes, Salvamento Marítimo había recibido una señal conocida como 'radio deriva', un aviso de emergencia que indica que una embarcación en peligro intenta transmitir un mensaje de auxilio al encontrarse navegando sin control.

La patrullera de Salvamento desplazada hasta La Térmica ha tratado de determinar si era posible remolcar o asegurar el velero encallado. A simple vista, todo apuntaba a que la nave llevaba horas en ese lugar y que los ocupantes habían salido para ponerse a salvo. Los especialistas, después de revisar su estado, se han puesto manos a la obra para llevarla a un lugar más adecuado, sacándola del agua, algo que han realizado bajo la atenta mirada desde la orilla de una gran cantidad de curiosos.

El incidente, aún bajo evaluación, ha dejado más preguntas que respuestas. Como si de una película de misterio se tratara, han quedado una larga lista de interrogantes, comenzando por el paradero de los ocupantes, su estado y la sucesión de hechos que llevo a la embarcación hasta la orilla. Un auténtico barco fantasma surgido de la nada que ha dejado expectantes a muchos almerienses.