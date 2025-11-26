Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El objeto sobresalía del agua, despertando la curiosidad de muchos paseantes.

El misterio del barco fantasma que ha aparecido en la playa del Zapillo

Una embarcación sin rumbo y sin nadie a bordo ha generado asombro y desconcierto entre los vecinos y paseantes tras aparecer semihundida a la altura de la zona de La Térmica

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:49

Comenta

La playa, a veces, nos sorprende con artefactos insólitos arrastrados hasta la orilla por las mareas. Pero lo ocurrido esta vez en Almería parece sacado ... de una película de misterio. Ha aparecido una embarcación semihundida, sin rastro de tripulantes ni pasajeros, y, según las autoridades, había emitido señales de radio apenas unas horas antes. Un hallazgo inquietante, del que surgieron todo tipo de conjeturas en poco tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 11 años en Cuevas del Almanzora
  2. 2 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  3. 3 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  4. 4 Tres detenidos en El Ejido en una operación con registros simultáneos por tráfico de drogas y armas
  5. 5 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Viajes a Ibiza y Madrid «de coste elevado y en efectivo» en 2016 y 2017
  7. 7 La muela, el indicio «demoledor» tras firmar un contrato millonario
  8. 8 Roquetas organiza las I Jornadas de Ronqueo y Gastronomía del Pez Espada
  9. 9 Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad
  10. 10 Vázquez pone fecha al pleno en el que cambiará su equipo tras el cese de Javier Aureliano García

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El misterio del barco fantasma que ha aparecido en la playa del Zapillo

El misterio del barco fantasma que ha aparecido en la playa del Zapillo