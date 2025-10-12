La miopía elevada, la edad o tener diabetes, principales factores de riesgo del glaucoma Esta patología visual, que sufren casi 16.000 almerienses, supone la segunda causa de ceguera en los países desarrollados

A. Maldonado Almería Domingo, 12 de octubre 2025, 21:33 Comenta Compartir

El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, el encargado de llevar la información que recoge el ojo hasta el cerebro y por tanto esencial para gozar de una buena visión. Según alertan los expertos de la Clínica Baviera, en la mayoría de los casos, el glaucoma «no genera síntomas hasta las fases avanzadas de la enfermedad y por eso se la conoce como la ceguera silenciosa».

Esta patología provoca una pérdida de visión de forma lenta y habitualmente afecta primero a la visión periférica (lateral), llegando en casos avanzados a lo que se conoce como visión en túnel.

Los expertos han alertado de que esta patología visual, que en la actualidad sufren aproximadamente 16.000 almerienses, supone la segunda causa de ceguera en los países desarrollados.

Esta pérdida visual suele ser constante e irrecuperable, «por lo que es fundamental realizar revisiones oftalmológicas que permitan su detección a tiempo para recibir el tratamiento adecuado y evitar esta progresiva pérdida visual», advierten.

Habitualmente, los glaucomas se dividen en dos grandes grupos: de ángulo abierto o de ángulo cerrado. El de ángulo abierto es el glaucoma más frecuente, ya que afecta aproximadamente a un 3% de la población. El glaucoma de ángulo cerrado es menos habitual, pero puede ser más peligroso porque puede producir un daño agudo y severo en algunos casos.

Factores de riesgo

Hay que tener en cuenta que cualquier persona a cualquier edad tiene riesgo de padecer una de las formas de glaucoma, pero existen algunos grupos con una mayor predisposición. Son las siguientes.

Las personas con miopía alta o hipertensión ocular. En algunas ocasiones las propias características del ojo pueden elevar el factor de riesgo de glaucoma. Por ello, deben tener especial precaución aquellos con miopía alta (más de 6 dioptrías), un espesor corneal inferior a 500 micras o que tengan la tensión intraocular elevada (más de 20mm Hg).

Los mayores de 40 años. La incidencia de la enfermedad aumenta con los años, especialmente a partir de los 40 años. Como es habitual que la enfermedad no dé síntomas en las primeras fases, muchas personas de estas edades todavía no son conscientes de padecerla.

Otro factor de riesgo es la herencia familiar. En aquellas personas en las que alguno de sus familiares haya tenido glaucoma se incrementa la posibilidad de padecer esta enfermedad.

Deben tener cuidado también los pacientes diabéticos o hipertensos. La diabetes y la hipertensión son otras enfermedades que pueden elevar el riesgo de padecer glaucoma, por lo que estos grupos deben incrementar la frecuencia de sus revisiones oftalmológicas con el fin de detectar cualquier síntoma y/o anomalía.

Entre los colectivos de riesgo se encuentran quienes sufren traumatismos oculares. Las lesiones oculares tras algunos deportes de contacto pueden desembocar en el llamado glaucoma traumático, que puede surgir justo después de la lesión o, incluso, años después.

Por último, los expertos advierte de otras causas como el uso de fármacos como los corticoides o determinadas enfermedades oculares como la dispersión pigmentaria o la pseudoexfoliación del cristalino también pueden ser causantes de glaucoma.

Además, las personas de ascendencia asiática tienen más riesgo de padecer glaucoma de ángulo cerrado y glaucoma de tensión normal, mientras que los de ascendencia afroamericana tienen un riesgo mayor de sufrir glaucoma que aquellos de origen caucásico.

Temas

Enfermedades

Diabetes