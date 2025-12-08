El ministro Planas defiende al sector pesquero del Mediterráneo frente a las continuas restricciones

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vaticinado que este año, de nuevo, se producirá una negociación «compleja y difícil» sobre los ... totales admisibles de captura (TAC) y cuotas pesqueras para 2026. El titular de Agricultura aseguró recientemente, en el encuentro previo a la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea de los próximos 11 y 12 de diciembre en Bruselas, que defenderá los intereses de la flota española con el objetivo de alcanzar un acuerdo que asegure la viabilidad del sector pesquero. El ministro trasladó a los consejeros autonómicos la posición de España, en la que reiteró que las propuestas de la Comisión Europea, en el caso del Mediterráneo, resulta decepcionante al incluir nuevos recortes de días que son inasumibles.

Planas lamentó que la Comisión Europea vuelva a plantear más recortes pese a que ha reconocido que tras los cinco años de aplicación del plan plurianual para el Mediterráneo se han producido efectos positivos en la mayoría de las pesquerías gracias a las medidas de selectividad acometidas por la flota española, que este año ha cambiado las mallas de las redes de pesca y la tercera parte de las embarcaciones han incorporado las puertas voladoras, que no impactan en el fondo.

Además, los informes del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca muestren claramente la buena evolución de las poblaciones.

Por su parte, la diputada nacional del PP de Almería, Ana Martínez Labella, ha exigido al Gobierno de España que los días de pesca para la flota del Mediterráneo en 2026 incluyan la ampliación autorizada este año, una petición que ha elevado al Congreso con el fin de garantizar que los barcos de todas las regiones puedan mantener su actividad hasta final de año y faenar en la campaña navideña «sin desigualdades ni privilegios territoriales».

Así lo planteó en la Comisión de Pesca de la Cámara Baja donde advirtió que «es fundamental que se dé certidumbre al sector pesquero y que se lleven a cabo medidas estructurales para asegurar el futuro de las familias que dependen de este sector», según señaló este sábado el partido en un comunicado.

En su intervención, Martínez Labella trasladó la «preocupación» con la que viven diariamente los pescadores de Almería y de Andalucía como consecuencia de «la reducción de los días de pesca, el envejecimiento de la flota, la inseguridad normativa constante y la presión añadida que supone el Plan Plurianual del Mediterráneo».

Actualmente, recordó que el 80% de la flota de arrastre de todo el territorio español está amarrada, sin que los barcos puedan salir a faenar porque han decidido reservar días para poder salir a faenar en fechas cercanas a la Navidad, renunciando a trabajar en septiembre y en octubre.

«Cuando uno escucha en Garrucha, en Adra, o en Roquetas de Mar, las mismas preocupaciones que en Palamós o en Torrevieja, entiende que este problema no se soluciona por territorios, sino por caladeros», afirmó la diputada del PP.

Martínez Labella defendió que «el Mediterráneo es un único caladero y cualquier medida que ignore esta realidad está destinada a quedarse corta», por ello insistió en que «es imprescindible asegurar un reparto equitativo de la ampliación de días de pesca anunciada por el Gobierno».