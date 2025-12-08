Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Embarcación pesquera, en el Puerto de Almería. L. M. C.

El ministro Planas defiende al sector pesquero del Mediterráneo frente a las continuas restricciones

El PP exige que los días de pesca de 2026 incluyan la ampliación autorizada

E. P.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:13

Comenta

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vaticinado que este año, de nuevo, se producirá una negociación «compleja y difícil» sobre los ... totales admisibles de captura (TAC) y cuotas pesqueras para 2026. El titular de Agricultura aseguró recientemente, en el encuentro previo a la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea de los próximos 11 y 12 de diciembre en Bruselas, que defenderá los intereses de la flota española con el objetivo de alcanzar un acuerdo que asegure la viabilidad del sector pesquero. El ministro trasladó a los consejeros autonómicos la posición de España, en la que reiteró que las propuestas de la Comisión Europea, en el caso del Mediterráneo, resulta decepcionante al incluir nuevos recortes de días que son inasumibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de cárcel para un hombre sorprendido con 28 kilos de marihuana y 45.000 euros
  2. 2 El Ejido adjudica las obras de acceso al Castillo de Guardias Viejas y al Centro de Experiencias Gastronómicas
  3. 3 Roquetas impulsa el comercio local con dos campañas para estas navidades
  4. 4 La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presenta a la sociedad ejidense
  5. 5 Barrios con mucha vida comercial
  6. 6 Vox exige al PP endurecer el control sobre los patinetes eléctricos con una ordenanza
  7. 7 Una ruta por los belenes más emblemáticos de Almería
  8. 8 Almería Avanza propone un Plan Municipal de Aceras Accesibles en Roquetas
  9. 9 Vícar aumenta la plantilla del Consistorio gracias al programa Emplea-T
  10. 10 Los ingresos por depresión suben un 40% desde la covid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El ministro Planas defiende al sector pesquero del Mediterráneo frente a las continuas restricciones

El ministro Planas defiende al sector pesquero del Mediterráneo frente a las continuas restricciones