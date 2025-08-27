Un ministro de España ha pasado unos días de desconexión en Mojácar Ha compartido momentos de descanso en el pueblo blanco de la costa almeriense, un destino al que regresa cada verano con su familia

La costa de Almería se ha consolidado como un destino de vacaciones para miles de personas cada verano. Sus bonitas playas, sus pueblos con encanto y su ambiente para desconectar de las rutinas atraen tanto a familias anónimas como a rostros populares. Artistas, cineastas, músicos, deportistas y también figuras de la política encuentran en la provincia un lugar perfecto para disfrutar de unos días de descanso.

Dentro de esta amplia franja litoral, Mojácar destaca como uno de los enclaves más frecuentados. No solo turistas nacionales e internacionales se dejan seducir por su encanto, también lo hacen figuras conocidas: desde deportistas como Marc Márquez hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que se ha visto veraneando en este municipio antes de llegar a la Moncloa y ostentar su actual cargo.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es otro de los habituales. De hecho, este verano 2025 ha vuelto a elegir este municipio como lugar para pasar de unos días de tranquilidad.

El político ha compartido en sus redes sociales algunas instantáneas en las que se le ve relajado frente al mar y en enclaves reconocibles de este municipio, como la Torre del Pirulico. En sus publicaciones se le aprecia con gorra y ropa deportiva en un mirador con vistas al mar y, más tarde, posando en la orilla con el histórico torreón de fondo, aunque en estas publicaciones no deja clara la ubicación en la que se encuentra.

Mojácar, refugio de verano

No obstante, no es la primera vez que el ministro escoge este rincón de Almería para recargar pilas de cara al nuevo curso político que está a punto de comenzar en septiembre. En veranos anteriores ha reconocido públicamente que Mojácar forma parte de su vida personal y familiar, un lugar donde combina tiempo con los suyos y jornadas de playa. «Familia, Mojácar y mucha playa. No hay mejor combinación posible», escribió en una ocasión en sus redes sociales, en el mes de agosto del año 2023.

El municipio, que luce cada verano sus casas blancas y bien cuidadas, las calles estrechas del casco antiguo y sus playas de aguas cristalinas, es uno de los destinos turísticos más populares de la provincia. La Torre del Pirulico, que aparece en una de las fotos compartidas, está catalogada como Bien de Interés Cultural y se ha convertido en una postal recurrente de quienes visitan la localidad.

Al igual que otros dirigentes que en su día también eligieron Mojácar para pasar el verano, Bolaños parece mantener un apego personal con este enclave. Su presencia en tierras almerienses demuestra, al igual que ocurre con el resto de políticos y con la sociedad en general, que los meses de verano se suelen aprovechar para tomarse un merecido descanso, salirse de las rutinas y ver las cosas desde una perspectiva diferente, antes de reincorporarse y afrontar las obligaciones ligadas al trabajo.