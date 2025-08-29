Los 20 'minichefs' llenan la Rambla de sabor Almería

Clemen Solana Almería Viernes, 29 de agosto 2025, 18:20 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

El afán por la cocina no tiene edad. Las arepas, los chérigan, el ajoblanco y las ensaladas con productos de Almería han coronado el IX concurso 'Minichef' del III Encuentro Gastronómico. Este mediodía, seis de los participantes han ganado el premio con más sabor de La Rambla. Brayan Almeida, Claudia, Jonás, Clara, Brayan López y Cristina Criado se han convertido en los mejores 'minichefs' de la Feria. Esta última ha surgido como primera vencedora. Con tan sólo 12 años, Criado ha sorprendido con tres tipos de volovanes: salado, contraste y dulce.

El primero de los tres, el salado, ha resultado de la combinación de una fina masa de hojaldre con pollo al curry. Después, sobre la misma base, el jamón con nueces y dátiles ha servido como contraste para el tercero, de crema pastelera y fruta. A pesar de la temprana edad de la joven, Criado lleva varios años entre fogones. «Siempre me ha gustado y he ayudado a mi madre», ha afirmado la menor, quien no descarta dedicarse a cocina como futura profesión.

Las cuatro tandas en las que se ha dividido el concurso han aunado a 20 menores con edades comprendidas entre los seis y 12 años. La meta del nuevo encuentro de gastronomía infantil ha estado clara: ejecutar un plato frío en 20 minutos. Y disfrutar con la cocina, como ha sostenido la chef Marifé Montoya, quien ha añadido: «Si quieres que tu hijo coma bien, tienes que dar ejemplo y ofrecer alimentos variados».

La también empresaria de 'Pequetalleres' conoce la importancia de «saber comer». Por ello, ha sostenido la necesidad de que los menores acudan con sus familias a la compra. Según Montoya, es imprescindible que, desde edades tempranas, se otorgue una diversidad de productos. La chef ha incidido en la importancia de dedicar tiempo con los hijos para descubrir sabores y nuevos productos. «Claro que se debe jugar con la comida, siempre con el respeto», ha sostenido Montoya.

Los talleres que realiza la chef son encuentros donde los más pequeños descubren la versatilidad del mundo de las frutas y las verduras. Sin embargo, Montoya también ofrece cursos según las necesidades de las familias. Entre estos, destacan los talleres sensoriales donde realiza actividades con plantas aromáticas, la vista y el olfato. Todo ello se destina a que los menores conozcan y se educen con la nutrición. «Lo mismo que no se obliga a un adulto a comer algo, no hay que hacerlo a un niño», ha añadido la chef, quien prefiere que los tutores «acompañen» al menor en la educación sobre los alimentos.

Cada uno de los participantes ha tenido la oportunidad de ser acompañado por algún miembro de su familia. El joven Brayan Almeida ha estado junto a su madre. Ambos han preparado una sorpresa de mango, una tarta de melocotón con crema de leche y brigadeiro con la que ha conseguido el tercer puesto. Por su parte, Jonás, de siete años, ha destacado con unos tomates rellenos en versión fría con ensalada de quinoa y ha optado a la quinta posición.

Las frutas y las verduras son una de las recomendaciones de Marifé Montoya por el aporte nutritivo. La versión en crudo es una de las ideas que la chef ha aportado durante el evento. «La verdura cruda tiene mayor número de propiedades que al cocinarse», ha añadido Montoya.

De forma paralela al concurso gastronómico infantil, se ha organizado un show cooking de la mano de Juan Manuel Domínguez. El jefe de cocina del 'Hotel Peñadulce' ha preparado un salmonete con ajoblanco versionado con relleno de caldo de carabinero. Domínguez ha añadido una guarnición de ñoquis de naranja, que ha aportado acidez a la elaboración. La hoja de lima kéfir y el jengibre han sido los matices que el chef ha unido al falso ñoqui en el final de la receta. Los brotes de guisante y las esferificaciones de carabinero han dado el toque de color a la creación.

El ideario gastronómico de Domínguez comprende la cocina de volumen y eventos en los que se lleva a cabo creación culinaria. El plato preparado ha encontrado categoría en la segunda, una combinación de comida típica, pero con nuevas técnicas. La guarnición de ñoquis ha generado una de las sorpresas para el público por su preparación sin harina ni huevo. En este nuevo modelo, el chef se ha decantado por una base de patata con jarabe de glucosa y naranja.

El salmonete se ha convertido en el principal protagonista del plato, pero en su versión de roca. Tal y como ha contado el chef, este pescado cuenta con dos clases. La común, la de fango, que escarba en la arena y el de roca. Este último, característico por su color rojo, come marisco y su sabor desprende mayor calidad. «Nunca había probado algo así, un salmonete relleno», ha espetado una de las señoras del público al chef.

El final de la Feria llega, pero no por ello las actividades. El XXIX Concurso de Gastronomía Tradicional de Almería atrae el sábado día 30 el Día de la Gamba Roja con el chef Rafa Rodríguez. Este nuevo encuentro servirá como despedida del XXIX Concurso de Gastronomía Tradicional de Almería, que se celebra desde el pasado sábado en la Plaza de las Velas.