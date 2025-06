La mina de Alquife suspende temporalmente la extracción de hierro por la caída de precio

Sandra Martínez Sábado, 21 de junio 2025, 23:32 Comenta Compartir

La mina de hierro de Alquife cerró en 1996 tras ser el principal centro productor de mineral de España porque dejó de ser rentable. Su éxito hizo que el yacimiento tuviese entre 1950 y 1970 el primer poblado minero asentado cerca de la explotación. El material se llegó a exportar a países como Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, Alemania o Rumanía. A través del ferrocarril se daba salida al hierro hasta el puerto de Almería, desde donde se transportaba vía marítima cargado en buques mercantes.

Más de dos décadas después, la empresa Minas de Alquife S.L.U –única propietaria hasta la fecha– reanudó la actividad en el yacimiento en septiembre de 2020. Tras obtener los permisos pertinentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, recuperó la explotación parcial de la mayor extracción de hierro a cielo abierto de Europa. Según anunció la responsable del yacimiento, su objetivo era obtener 500.000 toneladas de hierro en 2024 y llegar a 4.500.000 en los siguientes años, entre 2030 y 2034. La extracción de mineral continuó a partir de las cotas existentes y el aprovechamiento de los residuos de tratamiento que los anteriores propietarios no explotaron. La inversión empresarial fue millonaria y la previsión de creación de empleo rondaba los 1.400 puestos de trabajo.

Pero la realidad es que la actividad actual en el lugar es reducida. No hay gran movimiento en el yacimiento, aunque varios empleados trabajan en las oficinas, situadas en las dependencias del antiguo poblado. La veintena de camiones que se encargaban de desplazar el hierro al puerto de Motril, preferentemente, y al de Málaga, ocasionalmente, ya no circulan a día de hoy por el entorno.

El propietario de las minas de Alquife, Hinnerk Fauteck, confirmó a IDEAL que la extracción de hierro está suspendida temporalmente porque la situación geopolítica ha generado una inestabilidad en el mercado del mineral y, como consecuencia, una caída de su precio.

Fauteck asegura que tienen acumuladas unas 300.000 toneladas de hierro en stock principalmente en el parque de mineral y, minoritariamente, en un almacén en el puerto de Motril.

El objetivo de la empresa es reanudar la actividad entre septiembre y octubre, cuando prevén que se recupere el precio del mineral para dar salida así al material acumulado y obtener una mayor rentabilidad.

Hinnerk Fauteck explica que, actualmente, trabajan en mejorar las infraestructuras de las instalaciones para disponer de una maquinaria de mayor calidad y optimizar el proceso con el objetivo de reducir el coste de la extracción.

La empresa Minas de Alquife S.L.U es la propietaria del yacimiento desde 2008 y asegura que el coto seguirá en su posesión. La concesión actual que posee la compañía para la explotación de la mina es de 30 años, aunque tienen posibilidad de ampliarla a 90.

El enclave fue declarado Bien de Interés Cultural en 2010 por sus relevantes valores históricos, geológicos o paisajísticos, por ser muestra de una forma de vida y trabajo determinadas, como parte fundamental de la historia y del legado minero-industrial granadino.

Las visitas grupales a la zona del pueblo minero –en el que hubo todo tipo de servicios–, concertadas de forma privada a través de las instituciones, están también suspendidas.

Rescatar vías para sacar mineral

El hierro obtenido en el yacimiento de Alquife ha salido hasta la fecha a través de 50 camiones que transportaban 27 toneladas cada uno. Tal y como adelantó IDEAL hace justo un año, Minas de Alquife recuperará un tramo de 14 kilómetros de vía que conecta el yacimiento con el ramal general en la estación Huéneja-Dólar. El propietario del yacimiento, Hinnerk Fauteck, asegura que este proyecto sigue en marcha y que comenzarán a rehabilitar los raíles «en los próximos meses».La empresa comenzó la negociación con Adif en 2021 para usar el tramo y ejecutar a su coste las labores de reforma de la vía.

Mientras el tramo perteneciese a la Red Ferroviaria de Interés General, solo Adif era responsable de la vía y su rehabilitación. La compañía ferroviaria no podría acometer esa inversión de rehabilitación porque este tramo estaba destinado al uso particular de una empresa, en este caso, Minas de Alquife, y no a un interés general. Finalmente, en junio de 2023, solicitaron la exclusión de la Red Ferroviaria de Interés General, pero no fue hasta enero de 2024 cuando consiguieron la aprobación que permitirá a la empresa privada actuar sobre el recorrido con el fin de transportar el mineral. El objetivo, en palabras de Hinnerk Fauteck, es sacar el mineral de forma «más rápida y económica» para ganar rentabilidad.