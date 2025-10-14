Tienen más de 14 millones de seguidores en redes y disfrutan de las playas de la provincia: «Te amo Almería» Nicole Wallace, Amanda Díaz, Michael Cimino y Dafne Keen han dejado constancia en sus redes sociales de unos días de disfrute en varias ubicaciones del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Almería ha sido el destino elegido por un grupo de jóvenes y exitosos artistas internacionales para unos días de descanso y desconexión. La influencer Amanda Díaz, con una impresionante cifra de 1,3 millones de seguidores en Instagram, ha sido la encargada de desvelar este retiro a través de una serie de publicaciones en su perfil, donde comparte momentos de sus vacaciones estivales en la provincia.

Junto a ella, se han dejado ver disfrutando el pasado mes de junio de las maravillas del litoral almeriense Nicole Wallace, actriz y cantante española con 9,9 millones de seguidores, reconocida por sus papeles en series como Skam España y Ni una más, Dafne Keen, actriz británico-española con 2 millones de seguidores, conocida mundialmente por interpretar a X-23 en Logan y por su papel protagonista en La materia oscura, y Michael Cimino, actor y músico estadounidense con 1,2 millones de seguidores, famoso por encarnar a Víctor Salazar en la serie Love, Victor.

Un grupo de amigos, jóvenes y con talento, que suma más de 14 millones de seguidores en redes sociales y que ha caído rendido ante los encantos naturales y la luz del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Entre calas, dunas y laderas

Los artistas han pasado unos días de descanso en algunas de las playas más idílicas del parque natural. Las fotografías publicadas en sus redes muestran localizaciones como San José, Las Negras, las playas de Mónsul o Los Genoveses, así como una vivienda moderna integrada en el paisaje árido y montañoso del entorno, probablemente en algún rincón apartado donde nadie pudiera encontrarlos.

En una de las imágenes, Amanda Díaz aparece en la orilla del mar junto a un gran perro, acompañada por Michael Cimino. Ambos sonríen mientras acarician al animal bajo el sol almeriense. Ella viste un bikini rojo, él un bañador azul claro. El mar, de un turquesa intenso, se ve de fondo. La publicación, fechada el 18 de junio, lleva un mensaje sencillo y sincero: «Te amo Almería. Con mis mejores amigos en todo el mundo».

Una escapada de amigos

En otra de las imágenes, los jóvenes aparecen en una cocina moderna con amplios ventanales que enmarcan un paisaje cuya aridez y vegetación es característico del parque natural. La instantánea muestra un ambiente relajado, típico de las vacaciones, con botellas, tazas y utensilios sobre la encimera, en lo que parece la preparación de algún delicioso y natural plato para comer o cenar.

Otra de las muchas fotografías de las galerías en las que aparecen estos amigos, tomada probablemente en la misma casa, muestra a Michael Cimino dando un salto acrobático hacia una piscina, con el telón de fondo de las montañas. En el borde, una joven lo observa mientras disfruta del momento, sentada junto al agua. Las tumbonas y lámparas decorativas completan la escena, donde el lujo no solo está en la vivienda, sino en el paisaje y la compañía.

Proyección turística para Almería

Más allá de las imágenes, el gesto de estos artistas ha tenido una gran repercusión entre sus seguidores, que han llenado las publicaciones de comentarios y corazones. El grupo no solo ha disfrutado del sol y del mar, sino que también ha contribuido a proyectar la belleza de la provincia en todo el mundo.