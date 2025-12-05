Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los almerienses se dan cita en la Plaza de la Catedral para la inauguración del alumbrado. L. M. C.

Un millón de luces iluminan la Navidad de Almería

El encendido navideño inicia 35 días de intensa actividad, para los que, a contrarreloj, se ha logrado habilitar el corazón en obras de la ciudad

A. A. / R. I.

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:53

El encendido de la iluminación extraordinaria, en la Plaza de la Catedral, dio por comenzada ayer, de manera oficial, la Navidad en Almería. La alcaldesa ... de la ciudad, María del Mar Vázquez, fue la encargada de pulsar el botón que marca el inicio de 35 días de actividad navideña sobre los que extender una amplia y variada programación, con más de 120 actividades y espectáculos desarrollados en casi una treintena de espacios públicos de la ciudad.

