Un millón de luces iluminan la Navidad de Almería

El encendido de la iluminación extraordinaria, en la Plaza de la Catedral, dio por comenzada ayer, de manera oficial, la Navidad en Almería. La alcaldesa ... de la ciudad, María del Mar Vázquez, fue la encargada de pulsar el botón que marca el inicio de 35 días de actividad navideña sobre los que extender una amplia y variada programación, con más de 120 actividades y espectáculos desarrollados en casi una treintena de espacios públicos de la ciudad.

La representativa plaza del Casco Histórico de Almería, repleta de público, permanecerá estas semanas ocupada en gran parte por una gran estructura navideña, en forma de catedral abierta, que pretende volver a convertir esta zona en punto de encuentro y fotografías para almerienses y visitantes. Uno de los muchos escenarios de la ciudad que se acompañan de iluminación navideña, como parte de los más de 1,2 millones de puntos LED que dan forma a la iluminación extraordinaria este año.

El encendido, que se realizó de manera simultánea en toda la ciudad, estuvo acompañado de pasacalles –El Secreto de las Hadas y Show Led Blanco–, animación con decoración corpórea, cantantes y zancos, a cargo de la compaññia Hipocampus y música en directo, en este caso, de la mano de Gospel It, finalitas del programa 'Tierra de Talento' y semifinalistas del también programa televisivo 'Got Talent', interpretando, con tono elegante y enérgico del góspel, villancicos de todos conocidos.

Un desfile que se inició, finalmente, desde el Teatro Apolo, si bien se había programado para partir desde la Puerta de Purchena, que hasta minutos antes de la hora prevista para el arranque del mismo mantenía a los operarios ultimando los detalles para poder abrirse al público. El carrusel navideño se encendió en la tarde de ayer, entre maquinaria de obra. En todo caso, la Navidad pudo llegar, como se había previsto, al corazón de la ciudad, en obras desde hace casi un año.

Ampliar Puerta de Purchena, ayer, donde comenzó a funcionar el carrusel navideño mientras el pasacalles anunciaba la llegada de las fiestas L. M. C.

«El encendido de la iluminación ornamental nos sitúa ante la celebración de una de las fechas más esperadas del año. La Navidad ilumina desde hoy Almería con más de 1,2 millones de puntos de luz eficiente. Y lo hace, como puede comprobarse, con la gente en la calle, abarrotando hoy uno de los espacios que será referente para almerienses y visitantes desde hoy y hasta la celebración de la tradicional Cabalgata de Reyes», pronunció la alcaldesa desde el escenario ubicado frente a la fachada de la Catedral de la Encarnación.

En este contexto, invitó «a los almerienses y a quienes nos visiten a disfrutar de estos días, del ambiente navideño de la ciudad y de las múltiples actividades, más de 120 actividades y espectáculos, desarrollados en casi una treintena de espacios públicos». Vázquez estuvo acompañada de la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y del concejal de Cultura y Tradiciones, Diego Cruz, así como por otros miembros de la Corporación Municipal.

En la Plaza de la Catedral, la alcaldesa cruzó, como harán en estos días los almerienses, por el túnel gigante que cuenta con una estructura que está constituida por ocho pórticos con forma ojival de 14 metros de alto por nueve de ancho, separados por 12 metros entre sí y apoyados sobre 16 pilares. La iluminación especial de la Plaza de la Catedral tendrá pases diarios a las 19, 20 y 21 horas, todos los días, hasta el próximo 5 de enero.

Ampliar Cabrera, Vázquez y Cruz, ayer, en el encendido de la iluminación. L. M. C.

La comitiva municipal visitó, seguidamente, el espectáculo lumínico nocturno que se ha ubicado otro año más en el Parque Nicolás Salmerón. Cuatro pases diarios podrán disfrutarse en este espacio singular de la ciudad del 5 de diciembre al 4 de enero (con excepción de los días 24 y 31 de diciembre), y tres pases del 1 al 4 de enero. Y después se acercaron hasta el Puerto, donde, acompañada por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, visitó 'Almeripark', el parque navideño que ocupa un remodelado Muelle de Levante, abierto desde hoy también al tránsito peatonal.

Hasta el 6 de enero almerienses y visitantes pasearán por unas calles iluminadas con la máxima eficiencia energética, vías en las que se han dispuesto casi 200 arcos y más de un centenar de motivos agrupados. Desde ayer se iluminan también las fachadas de diversos espacios, como la del Teatro Apolo, el Mercado Central o la fachada del Ayuntamiento, sobre el que además se proyectará un mapping.