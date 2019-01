La militancia de IU en Almería vota a favor de que Román sea la portavoz Lleno total en la asamblea de la formación de izquierdas en Almería capital. / IDEAL La ratificación de la decisión del consejo local se apoyó mayoritariamente con la ausencia del sector crítico, que se negó a emitir voto SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Jueves, 17 enero 2019, 01:48

La asamblea de Izquierda Unida en Almería ciudad votó mayoritariamente a favor del cambio al frente de la portavocía de esta formación política en el Ayuntamiento de Almería. Lo hizo después de una larga reunión en la que también se dio el respaldo al informe político presentado por el consejo local y a las listas que presentará el partido de cara al periodo que se abre ahora para confluir con otras fuerzas políticas de izquierdas.

El voto se hizo a mano alzada y supone ratificar la decisión que tomó en su día el consejo local así como acrecentar la presión para que Rafael Esteban deje paso a su compañera Amalia Román al frente de la portavocía. Algo que se viene negando hacer al no estar de acuerdo con cómo se habrían hecho las cosas.

La votación de este punto volvió a evidenciar la ruptura de IU en Almería, pues los críticos, entre ellos el propio Esteban, se negaron a emitir su voto levantándose y dejando solo al 'oficialismo' mayoritario (alrededor del 60% de la militancia). Aunque este enconamiento entre ambas partes viene de más atrás, la palanca que accionó su enfrentamiento público se produjo justo el día en el que se aprobó, a través de la coordinadora local, una iniciativa para cambiar la portavocía en el Ayuntamiento de Almería. Con una mayoría superior al 70% los militantes y simpatizantes de esta formación en la capital eligió a la hoy concejala Amalia Román como candidata de IU a las próximas elecciones municipales frente a Rodrigo González, quien encabeza el sector crítico con la corriente mayoritaria en el consejo local. La idea de los dirigentes de IU en Almería ciudad era que Román encabezase desde ya la acción política en vista de dos cuestiones: la cercanía de los comicios y la renuncia de Esteban, el actual portavoz, a continuar en la política activa después de el mandato en vigor.

Esta decisión de mover de la silla al concejal portavoz no sentó nada bien ni al protagonista, que se negó desde el principio a dar un paso lateral, ni tampoco al sector no alineado con la dirección local. Piensan, y así lo expresaron en un comunicado que remitieron en su día a los medios, que no hay ni motivos políticos ni consenso suficiente para llevar a cabo un cambio que de todas formas no tiene sustento jurídico en tanto en cuanto no se acuerde en el seno del grupo municipal, tal y como contó este periódico el pasado miércoles. Dos concejales, Román y Esteban, que tendrían que estar de acuerdo para que el secretario auspiciase el cambio en la portavocía. Mientras esto ocurre, ninguna de ambas partes descarta llevar el asunto a los órganos regionales del partido.