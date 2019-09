Miles de almerienses disfrutan del conocimiento La tabla periódica de elementos, que está de aniversario en este 2019, fue una de las grandes protagonistas de la noche. / JOSÉ LUIS PASCUAL La Noche Europea de los Investigadores triunfó entre un público de todas las edades que llenó las cuatro sedes JOSÉ LUIS PASCUAL ALMERÍA Sábado, 28 septiembre 2019, 02:56

La Noche Europea de los Investigadores sacó ayer a las calles de Almería miles de personas, de todas las edades, que quisieron disfrutar de un evento en el que se dieron cita hasta 85 expositores, de muy diferentes temáticas, pero todos relacionados con el conocimiento y la investigación.

Pasados unos minutos de las 18 horas comenzaron a abrirse al público los stand, repartidos en cuatro sedes, en los que el público pudo tener una relación directa con los investigadores de cada actividad e interactuar, en muchos de los casos. En la Rambla Federico García Lorca los visitantes pudieron conocer la Geoda de Pulpí, de plena actualidad, aunque en 3D, una de las propuestas que resultó más llamativa, aunque no fue la única.

También hubo espacio para saber algo más sobre la polinización, descubrir de qué manera podemos entrenar nuestra mente y sacar más partido a la capacidad cerebral o conocer cómo nos han ido invadiendo las computadoras durante las últimas décadas.

En esta zona se concentraron más de la mitad de las actividades programadas, contando incluso con la emisión en directo de Radio UAL que llevó el evento a los almerienses que, por cualquier causa, no pudieron disfrutar en vivo de los expositores. No podía faltar en esta sede principal otra de las iniciativas que ya se ha convertido en clásico dentro de La Noche Europea de los Investigadores, la degustación de insectos como alimento alternativo y ante la previsible escasez de alimentos que puede haber a medio y largo plazo. Antonio Almazán, alumno de Psicología, fue uno de los muchos estudiantes de la UAL que no le 'hizo ascos' a probar los insectos y que nos contó que «ya los había probado alguna vez porque esta actividad la han hecho también en ocasiones en el campus, tengo compañeros que no acaban de verlo, pero yo no le veo nada especial, es más una cuestión mental».

Opciones saludables

El Mirador de la Rambla fue el otro punto fuerte de La Noche Europea de los Investigadores con casi una veintena de actividades. En esta sede los visitantes pudieron comprobar la renovada apuesta de la Universidad de Almería por impulsar hábitos de vida saludable, con un expositor dedicado a la dieta mediterránea. Además, también se ubicaron stand sobre la ciencia en el deporte y el ejercicio físico y desde Healthy UAL se expuso a los visitantes la labor que vienen realizando en el campus de La Cañada de monitorizar la salud de la población almeriense, mediante un exhaustivo análisis de datos. Igualmente, en esta zona asociaciones de enfermedades poco frecuentes tuvieron la ocasión de mostrarse ante la sociedad, explicar los proyectos que están llevando a cabo y concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de colaborar con estas organizaciones.

Volviendo a la salud, se expusieron los riesgos cardiovasculares que amenazan a la población, en general, así como las células que tenemos en la boca o terapias manuales y técnicas invasivas en el abordaje del dolor miofascial lumbar.

El recorrido de muchos de los visitantes siguió hasta el Patio de los Naranjos de la Subdelegación del Gobierno donde, por cuestiones de espacio, se programaron un total de siete actividades. Con un lleno absoluto durante las cuatro horas que duró La Noche Europea de los Investigadores, se realizó una iniciativa de gran interés en la que se analizó la astronomía en Almería, desde la civilización de Los Millares hasta la creación del Observatorio del Calar Alto.

En la sede autonómica el público también pudo comprobar cómo se pueden utilizar las nuevas tecnologías para el estudio y aprendizaje de idiomas, novedades en informática, lo último en tratamientos solares del agua o explicaciones de robótica a nivel usuario. La EMMA se estrenó en este evento con la actividad 'Un viaje al patrimonio' en la que se repasó el legado dejado por romanos, visigodos o bizantinos.

A las 22 horas se dio por clausurado este evento patrocinado, entre otros, por la Comisión Europea, el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades del Gobierno de España y por IDEAL.