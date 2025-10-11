La verdad que nos une

Quienes conformamos esta casa, IDEAL, somos periodistas, informadores, personas que ejercemos a diario de vigías de la realidad. Escrutamos lo que ocurre, lo analizamos y ... lo resumimos para servirlo sin aderezos al instante a todos los ciudadanos que nos entregan a diario su fidelidad. Y con el acto solemne de distinción de los premios Ideales Almería que celebramos este pasado jueves, devolvemos un poco de ese amor, de esa inmensa lealtad que nuestros lectores –usted entre ellos– nos aportan cada día. Esa correspondencia la materializamos tradicionalmente honrando a quienes, con su esfuerzo y dedicación, hacen de Almería un lugar mejor para vivir.

Fue una noche emocionante en la que pude tener la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de nuestro oficio. El periodismo no es solo el pilar de una sociedad libre; es, en estos tiempos convulsos, una necesidad urgente para una sociedad en paz. Porque el desafío central de nuestro tiempo no es solo reportar los hechos, sino hacerlo de una manera que nutra, en lugar de envenenar, el debate público. Esta urgencia ética fue brillantemente capturada hace pocos meses, cuando, pocas horas después de su designación, el cardenal Prevost se reunió con periodistas en el Vaticano. El Pontífice les animó, nos animó también a nosotros, a apostar por una comunicación desarmada y desarmante. Nos pidió, con la autoridad moral que le asiste, que desarmáramos las palabras para ayudar a desarmar la Tierra.

Esta es una tarea que va más allá de la corrección política; es un imperativo civilizatorio. Despojar al lenguaje de su capacidad de agredir y dañar, y generar en su lugar un entorno propicio para construir puentes, para empatizar entre nosotros, es el primer paso hacia la paz social. En la era de la inmediatez tóxica y de las cámaras de eco, el periodista local está llamado a ser un artesano de la calma, un traductor de la complejidad que rechaza el simplismo de la consigna fácil. Este es el compromiso que asumimos al destacar las trayectorias ejemplares en nuestra provincia, porque la excelencia no se impone; se irradia a través del reconocimiento sosegado y el aplauso sincero.

Hoy, el mundo está herido, y la sombra de la guerra se extiende sobre el planeta con una densidad que evoca los peores capítulos de la historia. Pienso en la devastación sin cuartel en Ucrania y en Gaza, en la fragilidad crónica del Sahel, en el doloroso olvido que padece la República Democrática del Congo, en el drama silenciado en Sudán y Myanmar, o en la tragedia persistente en Siria y Yemen. La magnitud de estos focos de conflicto es abrumadora y su impacto se siente mucho más cerca de lo que a veces queremos admitir. Pienso, en particular, en el efecto devastador que esos conflictos tienen sobre los fenómenos migratorios de los que somos protagonistas en Almería, una tierra de acogida y mestizaje por naturaleza.

Ante este panorama global, la tentación de la indiferencia es grande. El volumen de la tragedia puede llevarnos a la anestesia moral, a la creencia de que nada podemos hacer. Pero nuestro deber, como informadores y como ciudadanos es resistir esa tentación.

Debemos recordar y aplicar la lúcida definición que el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano ofreció sobre la paz. Él dijo: «La paz no es simplemente la ausencia de conflicto; la paz es la creación de un entorno en el que todos podemos prosperar». Ese entorno de prosperidad no se logra con muros o con silencios. Se logra a través de la comprensión mutua, y es ahí donde el periodismo debe actuar como un eje vertebrador irrenunciable. Porque nuestra misión esencial es estrechar lazos entre las personas mediante la información veraz, no levantar trincheras. En Almería, como en el resto del mundo, la convivencia y la prosperidad solo son posibles cuando el diálogo prima sobre el prejuicio.

Si interpretamos las palabras del Papa León XIV, lo que se nos pide es precisamente extender la estructura de valores genuina del periodismo, y muy especialmente del periodismo local –cercano, veraz, constructivo– al debate público en general. La cercanía permite abordar los problemas con matices, conociendo a los protagonistas y entendiendo el contexto, algo que se pierde en las narrativas grandilocuentes. Es una responsabilidad que asumimos con humildad y con firmeza: ser espejo fiel.

Lamentablemente, la agresividad gana terreno en nuestra propia vida pública, amenazando con devorar el espacio común. Vemos cómo la agresividad verbal, a menudo amplificada por la caja de resonancia de las redes sociales, desmerece el diálogo taimado, sosegado, intelectual y desprovisto de la emotividad que se espera en el debate social y, muy especialmente, en la vida parlamentaria.

Frente a esta dinámica divisiva, debemos recordar la sabiduría de aquellos que han conocido de primera mano la dificultad titánica de forjar la paz. La famosa cita del general y político israelí Moshé Dayán, una figura clave en la historia de paz de Oriente Medio, sigue ofreciendo un camino audaz a explorar: «Si quieres hacer la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos». Es una lección fundamental para el periodismo y también para la política. Nos obliga a trascender el cómodo círculo de la afinidad y a buscar activamente la voz del disidente, del antagonista, del otro. Solo al entender la narrativa del «enemigo» se puede desactivar el conflicto.

Frente a una Torre de Babel de 'zascas' y de consignas simplificadas, nuestra labor, la del periodista, se torna esencial. Primero, aldefender la realidad en su complejidad y en sus visibles contradicciones. El periodismo no debe ofrecer respuestas fáciles, sino las preguntas difíciles que conduzcan al entendimiento. Y en segundo lugar, al abrazar la verdad desnuda y desarmada para contarla a nuestros vecinos y a nuestra gente, genera ese entorno de comprensión que Galeano definió como paz. Esto implica ir más allá del titular y ofrecer contexto, análisis y, sobre todo, humanidad.

Frente al periodismo de partido y a la información sesgada que busca dividirnos como sociedad, esta casa, IDEAL, se compromete con la verdad que nos une. Estamos aquí para contar la verdad de Almería en toda su riqueza y dificultad, no para amplificar el enfrentamiento ni para servir de megafonía a intereses creados.

La tarea de ser «vigías de la realidad» es hoy, más que nunca, una vocación de servicio a la convivencia. Nuestro compromiso final es con la paz que se construye día a día en el diálogo, en el esfuerzo por entender al otro y en el reconocimiento de quienes, desde el silencio o desde la luz pública, hacen de nuestra tierra un lugar de progreso, prosperidad y esperanza.

Esta es la esencia de nuestra misión y el pilar que sostiene nuestra fidelidad con el lector.