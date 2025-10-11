Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sr. García
Al Este del Oeste

La verdad que nos une

«Estamos aquí para contar la verdad de Almería en toda su riqueza y dificultad, no para amplificar el enfrentamiento ni para servir de megafonía a intereses creados»

Miguel Cárceles

Miguel Cárceles

Almería

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:26

Comenta

Quienes conformamos esta casa, IDEAL, somos periodistas, informadores, personas que ejercemos a diario de vigías de la realidad. Escrutamos lo que ocurre, lo analizamos y ... lo resumimos para servirlo sin aderezos al instante a todos los ciudadanos que nos entregan a diario su fidelidad. Y con el acto solemne de distinción de los premios Ideales Almería que celebramos este pasado jueves, devolvemos un poco de ese amor, de esa inmensa lealtad que nuestros lectores –usted entre ellos– nos aportan cada día. Esa correspondencia la materializamos tradicionalmente honrando a quienes, con su esfuerzo y dedicación, hacen de Almería un lugar mejor para vivir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan a un hombre por dar una paliza a su perro en plena calle en Vícar
  2. 2 Un fallecido y tres heridos en una colisión de un coche y una furgoneta en Vícar
  3. 3 Cae un rayo en una vivienda de Zurgena
  4. 4 La Junta destina más de 340.000 euros a la reforma del Centro de Participación Activa
  5. 5 El Pleno de El Ejido exige que se garantice el plan de Auxiliares de Conversación
  6. 6 La Policía Local de Vícar mantiene un plan para vigilar las distracciones
  7. 7 Roquetas se suma al Día Mundial de la Salud Mental para visibilizar esta jornada de reivindicación
  8. 8 Tres años de cárcel y dos millones en multas por descargar 660 kilos de hachís en Punta Entinas
  9. 9 Amigos de la Alcazaba celebra el cambio de destino del Palacio Góngora: de derribo por ruina a centro cultural en 8 años
  10. 10 El Coro Pedro Mena de voces blancas de Adra, triunfo y gran sorpresa en la Gala

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La verdad que nos une

La verdad que nos une