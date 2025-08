Trincheras bajo el sol

El verano, ese paréntesis que promete calma pero que rara vez la concede, ha vuelto a ponerse ante nosotros como un espejo incómodo ante el ... que reconocer nuestros defectos, nuestras virtudes y nuestras incoherencias, que son muchas aunque no nos guste encontrarlas de frente. Es la estación en la que muchos descubrimos que la 'operación bikini' nos ha atropellado sin clemencia y resulta mejor ponerse a la sombra de un chiringuito que al sol implacable e inconmovible de nuestro agosto almeriense.

Entre la inercia del invierno y la rutina de primavera, el verano nos recuerda que los cuerpos, como las conciencias, necesitan más cuidado del que les damos. Y no solo en cuestión estética. Que los lumbagos y las jaquecas son a veces mucho menos clementes que la cintura del bañador. Mientras unos tratan de disimular ante los espejos y otros se resignan al bochorno de la autocrítica –siempre es mejor lanzar uno el chiste sobre el resultado físico de la cerveza, la olla de trigo y los embutidos del Almanzora a que se lo suelten de forma inesperada– septiembre se asoma con su catálogo de pruebas pendientes: exámenes académicos para quienes no lograron el aprobado, y exámenes vitales para quienes no logran reconciliarse con el ritmo que les impone esta sociedad de ritmos inabarcables para quienes nos criamos con los electroduendes en el primer canal de televisión en aquel momento.

Si la vida personal parece exigir un sprint final antes del descanso, la política nacional se ha instalado en su propio verano perpetuo de trincheras. España lleva meses —quizá años— jugando a dividirse en dos bandos irreconciliables en torno a una contienda fabricada a medida para la polarización y su resultado en las urnas. La mayoría de la población observa el espectáculo con una mezcla de hastío y desconcierto. Se nos está pidiendo que escojamos bando en una guerra que la inmensa mayoría no siente como suya, mientras la conversación pública se empobrece entre insultos, etiquetas y debates vacíos, imputaciones, 'y tu más', investigaciones fiscales y corruptelas, filtraciones y bulos patéticos. La ciudadanía, que en su inmensa mayoría se mueve en los matices, en la duda, en la complejidad de lo cotidiano, se ve obligada a posar como soldado de un ejército imaginario. El desgaste es evidente y da pie a una realidad penosa: un país incapaz de hablarse acabará, si no lo ha hecho ya, por dejar de escucharse.

A nivel internacional, el verano tampoco llega con noticias frescas, sino con el sofoco de un mundo en permanente desequilibrio. Hasta el punto de que cada paso, cada día, cada noticia sorprendente y rupturista nos parece un paso más cerca de un precipicio que tentamos con azarosa ceguera. Donald Trump, incluso fuera del poder formal, sigue dictando titulares con vaivenes que rozan lo ininteligible y que colocan a la política estadounidense en un estado permanente de inquietud, ansiedad y desasosiego que se traslada al entorno bursátil, a la inversión y al empleo. Rusia continúa exhibiendo unas ansias expansionistas que reabren viejos miedos europeos mientras mantiene de par en par abierta su invasión en Ucrania sin dar el más mínimo atisbo de acercamiento a una negociación pacífica. Y mientras, China consolida su papel como la fábrica más eficiente —y, quizá, más indispensable— del planeta con unas tasas de crecimiento económico y comercial que la encaminan al liderazgo global en pocos años. Entre tanto, la Unión Europea parece difuminarse en la irrelevancia, sumisa ante los designios de Washington, incapaz de articular un proyecto político propio que inspire confianza o estabilidad, insensible a los requerimientos de ejemplaridad humanista que fueron su pilar estructural fundacional y, más aún, incapaz de defender con severidad en el contexto global sus basamentos morales y éticos de un mundo multipolar.

En este tablero, el conflicto palestino sigue recordándonos que la humanidad tropieza una y otra vez con las mismas piedras. Gaza sufre una hambruna que se extiende como el castigo más atroz mientras Israel ignora las llamadas a la contención de unos socios cada vez más cansados de justificar lo injustificable. Las imágenes de niños completamente desnutridos y familias enteras buscando un pedazo de pan o un techo que no se derrumbe bajo las bombas se han vuelto una estampa no solo incómoda, sino moralmente insostenible para un occidente que se aguanta sobre los pilares del humanismo. La indignación internacional parece diluirse entre la impotencia y la rutina. Y lo peor, lo distópico ya no pertenece a la literatura: está cada día en las páginas de este diario que tiene entre sus manos.

Basta mirar alrededor para recordar que lo global también tiene su eco en lo local. En Almería, mientras el sol raja la tierra y el mar parece invitar a la tregua, hay quienes tratan de encender el debate migratorio como si jugaran con un mechero junto a un bidón de gasolina. Tras los enfrentamientos –organizados– en Torre Pacheco, en Murcia, el discurso incendiario, zafio e incívico de algunos pretende sacar rédito electoral de un problema que, en realidad, solo existe en la imaginación febril de quienes necesitan enemigos para sostener su oferta política. Quienes ya vivíamos aquí en el año 2000 sabemos de sobra a dónde lleva esa actitud: a la fractura social, al miedo infundado y a la pérdida de la convivencia que tanto costó construir y que, con el paso de los años, ya ha dado sus primeros frutos en una evidente integración socioeconómica de las primeras y segundas generaciones de 'nuevos almerienses' que ya están en nuestros institutos de FP, en la Universidad, que emprenden y generan riqueza. Por fortuna, la mayoría parece recordar que los fantasmas solo existen si se les alimenta.

Así llegamos al parón veraniego, con el cuerpo algo torpe, la mente saturada y el mundo tambaleándose sobre su propio eje. Tal vez el verano no sirva para aprobar todos los exámenes ni para ganar todas las batallas, pero debería servirnos para recuperar el aliento. Ojalá los baños de mar —esos que las abuelas recomendaban para evitar constipados invernales— sirvan también como un bálsamo para enfriar los ánimos, para bajar las revoluciones de una sociedad que corre más de lo que la razón analógica de sus ciudadanos puede asumir sin enfermar. Porque la carrera global seguirá, con Trump, con Rusia, con Gaza y con nuestras propias trincheras, pero si no aprendemos a encontrar en el verano una tregua verdadera, acabaremos descubriendo que el mundo no nos atropelló: fuimos nosotros quienes olvidamos cómo frenar.