Miguel Cárceles: «En estos tiempos convulsos, el periodismo es una necesidad para una sociedad en paz» «Frente al periodismo de partido que busca dividirnos como sociedad, IDEAL se compromete con la verdad que nos une»

Inés Clavero Roquetas de Mar Viernes, 10 de octubre 2025, 23:30 Comenta Compartir

Miguel Cárceles, delegado del diarioIDEAL en Almería inició su intervención saludando a los asistentes y felicitando a los galardonados: «Es un inmenso honor para mí en nombre de toda la familia de IDEAL recibirles en la gala de los Premios IDEAL Almería, que este año cumplen nada menos que 34 años de vida. Tres décadas y media dedicadas a un mismo y noble fin: reconocer, aplaudir y poner en valor lo mejor de nuestra sociedad» y siguiendo la línea institucional que marcaba el acto, agradeció a los patrocinadores y colaboradores, su participación en esta edición: «Muchas gracias al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, el municipio que nos acoge de nuevo en estos premios y que se ha convertido por derecho en una de las más relevantes ciudades de Andalucía por su crecimiento poblacional y por su riqueza social y empresarial. También gracias a Caixabank por su patrocinio. Una entidad firmemente comprometida con el desarrollo económico y social de nuestro territorio. Gracias también a Aena, Alsa y Novatecnic por su colaboración. Sin su complicidad sería imposible citarnos hoy para celebrar y homenajear a lo mejor de nuestra tierra».

Tras ello pasó directamente a felicitar a los galardonados no sin antes exponer los valores de IDEAL y destacar la labor que realizaba como medio de comunicación y como la casa de sus profesionales «somos periodistas, informadores, personas que ejercemos a diario de vigías de la realidad. Escrutamos lo que ocurre, lo analizamos y lo resumimos para servirlo sin aderezos al instante a todos los ciudadanos que nos entregan a diario su fidelidad.

La necesidad del periodismo

El delegado de IDEAL en Almería reflexionó «sobre el corazón de nuestro oficio» para destacar que «el periodismo no es solo el pilar de una sociedad libre» y lanzar un grito sobre lo significa en estos tiempos convulsos, «una necesidad urgente para una sociedad en paz». Hizo entonces referencia a lo que horas antes a su designación, en una reunión con periodistas, manifestó el hoy Pontífice León XIV «al animarnos a apostar por una comunicación desarmada y desarmante. Nos pidió que desarmáramos las palabras para ayudar a desarmar la Tierra. Despojar al lenguaje de su capacidad de agredir y dañar y generar un entorno propicio para construir puentes, para empatizar entre nosotros».

Asimismo se refirió al contexto geopolítico actual, recordando los conflictos bélicos existentes: Ucrania,Gaza, el Sahel, Congo, Sudán y Myanmar, y la tragedia persistente en Siria y Yemen relacionándolos con los fenómenos migratorios, exponiendo quel deber del periodista es resistir ante la tentación de la indiferencia. Citó al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, que define el asunto con una claridad admirable: «La paz no es simplemente la ausencia de conflicto; la paz es la creación de un entorno en el que todos podemos prosperar». Y explicó que el entorno de prosperidad «es un entorno de comprensión mutua, en el que el periodismo actúa como un eje vertebrador. Nuestra misión es estrechar lazos entre las personas mediante la información veraz, no levantar trincheras».

Explicó entonces la necesidad de seguir el criterio del Papa León XIV, que «lo que nos pide es precisamente extender la estructura de valores genuina del periodismo y muy especialmente del periodismo local -cercano, veraz, constructivo- al debate público en general. Lamentablemente, la agresividad gana terreno en nuestra propia vida pública. Vemos cómo la violencia verbal desmerece el diálogo taimado, sosegado, intelectual y desprovisto de emotividad que se espera en el debate social y, muy especialmente, en la vida parlamentaria».

Hablar con los enemigos

Cárceles hizo hicapié en que «frente a esta polarización, debemos recordar la sabiduría de aquellos que han conocido de primera mano la dificultad de forjar la paz» y volvió a recurrir a una cita, la de general y político israelí Moshé Dayán, una figura clave en la historia de paz de Oriente Medio, quien dijo: «si quieres hacer la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos».

Para Cárceles, la frase del israelí «es toda una lección para el periodismo y para la política. Frente a una Torre de Babel de zascas y de consignas simplificadas, nuestra labor es doble: defender la realidad en su complejidad y en sus visibles contradicciones, con la valentía de abordar al otro y abrazar la verdad desnuda y desarmada para contarla a nuestros vecinos y a nuestra gente, creando ese entorno de comprensión».

El periodista defendió el compromiso profesional de la verdad como elemento de unión, refiriéndose a lo que se llevaba a cabo desde IDEAL:«frente al periodismo de partido y a la información sesgada que busca dividirnos como sociedad, esta casa, IDEAL, se compromete con la verdad que nos une. Estamos aquí para contar la verdad, no para amplificar el enfrentamiento».

Los premios

Precisamente esos valores estaban presentes en los Premios Ideales 2025 y en toda la trayectoria de los mismos «desde ese espíritu constructivo con el que celebramos hoy a nuestros premiados» porque para el resposnable de la edición de IDEAL en Almería «reconocemos trayectorias que son un espejo de lo mejor de nuestra tierra; historias de éxito y de servicio que son la mejor prueba de que en Almería se sigue trabajando en pos de la excelencia y la paz social».

Dirigiéndose a los premiados les dio la enhorabuena y destacó la participación que tenían en el desarrollo de la provincia «vosotros hacéis de Almería un lugar mucho mejor para vivir. Vuestro esfuerzo diario, vuestro talento y vuestro compromiso son la mejor noticia para esta provincia y el mejor antídoto contra la desesperanza», animándoles a la vez a continuar en esa línea y asegurándoles que IDEAL lo que hacía con ese premio no era otra cosa que «devolver cariño, reconociendo a quienes, con su esfuerzo y dedicación, hacen de Almería un lugar mejor para vivir. Felicidades a todos. Sois lo mejor que tenemos».