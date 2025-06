Seis claves para la Almería del futuro

A finales de noviembre del pasado año, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, ofrecía desde Almería –adonde acudió invitado por IDEAL a ... dar una conferencia ante decenas de empresarios– la que a su juicio es receta del un futuro de éxito. «Acelerar la innovación, encontrar nuevos motores de crecimiento, aprovechar las oportunidades que presenta la inteligencia artificial, continuar con la descarbonización de la economía, migrar hacia una economía circular y avanzar en la autonomía estratégica». Son ingredientes ampliamente compartidos. El Informe Draghi, dado a conocer semanas antes de ese foro, apuntaba a las mismas líneas: innovación, descarbonización y seguridad económica.

En una escena en profunda transformación Almería suma sus propias revoluciones internas que tienen en la capital una muestra singular: agricultura de vanguardia, potencial turístico y un proceso de reforma integral revolucionario está sentando las bases para un desarrollo sostenible y ambicioso. Las seis claves que se perfilan como pilares fundamentales de este futuro son la culminación de décadas de planificación y la promesa de una Almería más moderna, abierta y próspera.

1 El soterramiento del tren: rompiendo barreras

El soterramiento de las vías del tren, una aspiración histórica de los almerienses, se erige como uno de los proyectos más trascendentales para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Más allá de una mejora estética, esta infraestructura liberará una vasta extensión de terreno en pleno corazón de la ciudad ofreciendo una oportunidad única para la creación de nuevas zonas verdes, equipamientos públicos y residenciales. Como ha señalado en diversas ocasiones el Ayuntamiento de Almería, este soterramiento no solo eliminará una barrera física, sino que «coserá» la ciudad, conectando barrios históricamente separados y facilitando la movilidad. Su impacto será fundamental para un rediseño urbanístico que permitirá a Almería expandirse y respirar en sus zonas más céntricas, generando un nuevo pulmón urbano y una mayor cohesión social y urbanística.

2 Integracion Puerto-Ciudad: Almería se abre al mar

Durante demasiado tiempo, el puerto de Almería ha sido una barrera más que un punto de encuentro con el mar. Lejos quedan esos muelles abiertos al paseo en los que se celebraba la Feria al pie de la Almería histórica. La integración puerto-ciudad es una de las grandes asignaturas pendientes y, a la vez, una de las mayores oportunidades. La Autoridad Portuaria de Almería, en colaboración con el Ayuntamiento, ha manifestado su firme compromiso con este proceso que ha empezado por su parte occidental con nuevos accesos más fluidos a la actividad logística. La reurbanización de los espacios portuarios, la creación de nuevas zonas de ocio y la conexión de paseos marítimos permitirán a los ciudadanos reconectar con su fachada marítima. Esto no solo mejorará la calidad de vida de los almerienses, sino que también potenciará el atractivo turístico de la ciudad, con una imagen de Almería abierta, moderna y volcada al Mediterráneo.

3 La Almería milenaria: recuperar el patrimonio

El casco histórico de Almería, con sus raíces milenarias que se remontan a la época musulmana, es un tesoro por descubrir y proteger. La recuperación de la Almería milenaria no es solo un acto de justicia histórica, sino una inversión en el futuro turístico y cultural de la ciudad. Organizaciones como Icomos en sus informes sobre la conservación del patrimonio, enfatizan la importancia de la revitalización de los centros históricos como motores de desarrollo local. Y Almería no es de otro planeta. La rehabilitación de edificios emblemáticos, la puesta en valor de yacimientos arqueológicos y la creación de rutas culturales que narren la rica historia de la ciudad son esenciales. Pero además esta revolución debe contar con quienes viven en él y facilitarles su día a día si no queremos repetir experiencias ingratas que han convertido los barrios en parques de atracciones turísticos.

4 La llegada del AVE: conectividad y turismo

La próxima llegada del AVE marcará un antes y un después en la conectividad de Almería. Esta infraestructura de transporte, largamente esperada, posicionará a la ciudad en el mapa de las grandes conexiones ferroviarias de España. Si bien impulsará significativamente el número de viajeros, es crucial comprender su impacto en el modelo turístico. Es previsible un aumento del 'turismo de fin de semana' o de estancias más cortas, con un mayor flujo de visitantes pero posiblemente con una menor pernoctación hotelera. Esta situación plantea el desafío de adaptar la oferta hotelera y complementaria, diversificando servicios y experiencias para captar el gasto. Además, el AVE tendrá un impacto directo en el desarrollo urbano, al facilitar la movilidad de profesionales y la atracción de empresas, lo que a su vez influirá en la demanda de vivienda y servicios, como advierten informes sectoriales sobre el impacto del AVE en ciudades periféricas. Onos preparamos o nos pillará el tren.

5 Innovación e investigación: a por el desarrollo industrial

Almería es sinónimo de agroalimentación de vanguardia, un sector en el que la provincia es líder mundial. Sin embargo, el futuro pasa por consolidar esta posición a través de la innovación y la investigación, y por diversificar la base industrial. Universidades y centros tecnológicos, en colaboración con empresas, están llamados a ser los motores de este cambio. La inversión en I+D+i en técnicas de cultivo, sostenibilidad, biotecnología alimentaria y desarrollo de nuevos productos es vital. Pero también lo es la promoción de otros sectores emergentes, como las energías renovables, la logística o la tecnología aplicada. La atracción de talento será clave para transformar la matriz productiva almeriense y generar empleos de más valor.

6 La vivienda: un desafío en un mercado en auge

El desarrollo económico y social que experimentará Almería, impulsado por las claves anteriores, traerá consigo un aumento de la población (la mayor de España junto a Málaga) y, por ende, una mayor demanda de vivienda. Actualmente, el mercado almeriense ya se caracteriza por precios elevados y una demanda insatisfecha, una situación que periódicamente es objeto de análisis en IDEAL. El desafío radica en garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, evitando la gentrificación y la exclusión. Esto implicará una planificación urbanística que contemple la creación de nuevos desarrollos residenciales, la rehabilitación de edificios y la implementación de políticas de vivienda pública. Y para esto hace falta menos fuegos de artificio y más colaboración institucional.