El PSOE, en estado de shock

La tormenta política que azota a nivel nacional al PSOE a golpe de informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de ... auto del juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, ha dejado esta semana una foto dramática para sus militantes: un grupo de agentes de la Benemérita entrando a la sede del partido en Ferraz para llevarse una copia del correo de Santos Cerdán. Los audios, las imágenes, las fotografías, las declaraciones cruzadas... Todo lo que se ha conocido del contenido del sumario es tan elocuente que ha dejado al PSOE almeriense en un estado de shock, de parálisis. De estupefacción.

Pero esta vez, el estupor no nace exclusivamente del hedor de la corrupción, que siempre ha dejado su huella corrosiva en la política. Lo que más ha sacudido los cimientos socialistas en la provincia, lo que ha lanzado verdaderos misiles a la línea de flotación ideológica del partido, son las conversaciones sobre mujeres desveladas del llamado 'Caso Koldo', especialmente aquellas que aluden sin ambages a las féminas valorándolas por su trabajo sexual y el impacto que tales revelaciones han tenido en la propia militancia.

La investigación judicial que apunta a una presunta trama de corrupción que afecta de lleno al corazón del 'sanchismo' ha salpicado de forma inevitable a la agrupación almeriense. Los alcaldes –roto su discurso por las voces de quienes hasta hace dos días estaban al timón del partido en Ferraz– se muestran, en privado, eso sí, completamente destrozados. No solo por el impacto que pueda tener a largo plazo en sus expectativas electorales, sino en la carencia de herramientas argumentales para explicar a sus vecinos todo lo ocurrido.

El arma cambia de bando

Hace algunos meses eran los adversarios los que tenían que lidiar con esta situación. En el 'Caso Mascarillas' la expulsión fulminante de Óscar Liria y la retirada de sus competencias en la Diputación de Almería lograron, si no erradicar, al menos encapsular la mancha a la espera del avance de la investigación. En el caso del PSOE, sin embargo, la situación parece más compleja, la herida más profunda. La razón, reconocen en el partido, está en que no se tiene una dimensión del terreno afectado. ¿Y si mañana una nueva grabación lo destroza todo? No obstante, la indignación más palpable no se sitúa en este caso en el presunto ilícito penal en sí –algunas de cuyas mordidas se habrían producido, según los últimos informes de la UCO en obras de infraestructura clave para Almería, como las del AVE entre Pulpí y Vera–. Lo que más escuece es la descomposición moral que se ha puesto de manifiesto en las conversaciones privadas de los ahora investigados.

«Recuerden cuántos informes de la UCO señalaban y sentaban en el banquillo a gente del PP y Ciudadanos en Almería», recordaba recientemente el secretario general del PSOE almeriense, José María Martín, en un intento por aminorar el impacto de los duros informes policiales y recordar que la corrupción no tiene siglas. Pero la realidad es que dentro del partido se observa todo lo que está ocurriendo con la más sólida estupefacción. Y si el presunto ilícito penal ya es un trago amargo, las grabaciones de Koldo García son un veneno que corroe la reputación en políticas estructurales para el partido, especialmente las de igualdad y feminismo.

«Hasta el moño de puteros»

La exasperación resuena en las recientes declaraciones de Ángeles Férriz, portavoz adjunta del PSOE andaluz, quien no dudó en expresar su indignación diciendo que estaba «hasta el moño de puteros».

Esta frase, tan gráfica como las conversaciones de José Luis Ábalos y Koldo García registradas por el segundo, es un grito que resume bien el malestar orgánico, el de la propia militancia, que refleja la vergüenza y la indignación ante la sordidez de los comentarios de quienes hasta hace dos días defendían públicamente valores diametralmente opuestos. El hecho de que una voz interna del partido se vea impelida a utilizar tal expresión es una muestra fehaciente de cómo la situación ha sido un golpe irreversible para la conciencia de los propios socialistas.

Sin embargo, una cosa es la discusión interna, la confesión periodística o el comentario en los bares –a los militantes del PSOE le sacan el tema a conociencia– y otra es la exposición pública. En el seno del partido en Almería, la reacción ha sido de contención, de aguardar a ver qué deciden Madrid y Sevilla, sin grandes estridencias y aferrados a los argumentarios que llegan por la mañana a los correos electrónicos. Una postura, por otro lado, comprensible en un partido que en los últimos años se ha construido a imagen y semejanza de su líder, Pedro Sánchez, y en el que la disidencia, el cuestionamiento interno o la voz propia, se han castigado con el ostracismo más férreo. Esto es: la disciplina de partido se ha convertido en un blindaje para que la autocrítica no se convierta en un arma feroz para el adversario, pero también en una mordaza para quienes tienen visiones diferentes de una realidad que ya es una clara amenaza para la estabilidad del partido.

El silencio de algunas de las voces que antaño fueron las más férreas y firmes defensoras de Pedro Sánchez en la provincia, como los exsecretarios generales del PSOE de la capital Fernando Martínez o Indalecio Gutiérrez –este último ya fuera de la política activa–, se hacen más atronadores si cabe en esta coyuntura. Su mutismo resuena como un eco de la incredulidad y, quizás, de un primer distanciamiento ante una situación que tiene al partido íntegramente en shock.

Elecciones

En el PP almeriense han cogido la bolsa de palomitas y se han dispuesto a disfrutar del espectáculo de la crisis socialista en Ferraz con la duda –generalizada– del desenlace. Hay quienes opinan que la situación, insostenible, acabará con disolución parlamentaria y que habrá elecciones generales en otoño. Otros, sin embargo, que apuntan a que no habrá ninguna decisión desde Moncloa y que el Gobierno nacional tan solo caerá empujado, cuando convenga, por sus socios de investidura. Pero la cita sorpresa con presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de esta semana invita a los más sagaces a manejar vías alternativas y sorpresivas. «Al estilo Pedro Sánchez», apuntan. Ya veremos.