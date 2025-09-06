Presente incómodo, futuro prometedor

Empezamos el curso político y social y Amería atraviesa uno de los momentos de transformación urbana más profundos de su historia reciente. Calles levantadas, maquinaria ... pesada en lugares icónicos, retrasos que desesperan a comerciantes y vecinos, y al mismo tiempo, la expectativa de un futuro donde el espacio público gane en protagonismo, accesibilidad y calidad de vida. Tres proyectos concentran buena parte de esta metamorfosis: la peatonalización del Paseo, el soterramiento ferroviario y el Puerto-Ciudad. Tres iniciativas que, aunque avanzan a ritmos desiguales, dibujan una ciudad que se reconfigura para adaptarse a los desafíos del futuro.

De arteria a bulevar

La peatonalización del Paseo de Almería es, quizás, la obra más visible y simbólica. Durante décadas, esta vía ha sido el corazón comercial y social de la ciudad. Los coches circulando, los autobuses atravesando de norte a sur y la estrechez de los espacios destinados al peatón definían un modelo urbano cada vez más obsoleto. Hoy, esa imagen está cambiando. El Paseo se ensancha para los viandantes y se estrecha —o desaparecerá, quién sabe— para los vehículos. El objetivo es claro: convertirlo en un gran bulevar ciudadano, un espacio de paseo, de encuentro, de vida comunitaria y de ocio. Sin embargo, el proceso no está siendo fácil. Los retrasos en los plazos de ejecución, justificados por el Ayuntamiento como consecuencia de la llegada de materiales defectuosos, han generado impaciencia.

Es inevitable la comparación con las reformas domésticas: ¿quién no ha vivido la frustración de una obra que se prolonga más de lo previsto? La clave estará en la memoria colectiva: lo que ahora genera molestias, en unos años se asumirá como una decisión necesaria y positiva. Ya sucedió con la Rambla y con Las Almadrabillas, espacios que en su día supusieron trastornos para los vecinos pero que hoy forman parte indiscutible del mapa vital de Almería.

Parecía imposible

Si el Paseo simboliza el presente, el soterramiento ferroviario encarna un anhelo histórico. Décadas de debates, de desencuentros políticos y de planes frustrados habían convertido este proyecto en un mito urbano. Generación tras generación de almerienses había escuchado hablar de él, pero pocos se atrevían a imaginar que algún día se haría realidad. Las imágenes actuales de las obras avanzando hacia la estación son un golpe de realidad. Allí donde durante años hubo barreras físicas y psicológicas, la ciudad empieza a trazar un nuevo horizonte que no solo resolverá un problema de movilidad y de integración urbana: también abrirá oportunidades para repensar esa parte de la ciudad, conectándola con naturalidad y eliminando fracturas que han limitado el crecimiento armónico de Almería.

El impacto emocional es evidente. Para quienes ya peinan canas —o ya peinamos lo justo— ver máquinas trabajando en el soterramiento es casi un acto de justicia histórica. Y aunque los plazos siguen siendo largos y las incertidumbres no desaparecen, cada metro avanzado representa un paso hacia un futuro en el que la ciudad gane cohesión y nuevas oportunidades.

Una ventana abierta al mar

El tercer gran proyecto, el Puerto-Ciudad, quizá sea el que más simboliza la aspiración de modernidad y apertura de Almería. Durante siglos, el puerto ha sido motor económico y vínculo con el exterior, pero también un espacio vedado, más asociado a la actividad industrial que al disfrute ciudadano. Eso está cambiando. Los primeros pasos ya han encaminado la senda para liberar espacios para el uso ciudadano, en su mayoría destinados a la hostelería. No es poco. El reto estará en imaginar un frente marítimo que combine ocio, cultura, deporte y naturaleza, y que refuerce la identidad mediterránea de la ciudad.

Las experiencias de otras ciudades costeras muestran que un puerto abierto puede convertirse en un polo de atracción económica y turística. Barcelona, Málaga o Valencia –también la cercana Cartagena– son ejemplos de cómo reconciliar el mar con la ciudad. Almería tiene la oportunidad de escribir su propia versión, a escala y con personalidad propia, evitando caer en la tentación de convertirlo en un mero escaparate de consumo.

Una ciudad en obras

Estos tres procesos —peatonalización, soterramiento y Puerto-Ciudad— avanzan en paralelo, como tres hebras que se entrelazan en una trenza compleja. Y como toda obra de envergadura, generan incomodidades. Los cortes de tráfico, el ruido, el polvo, la dificultad para acceder a los comercios o simplemente la sensación de que la ciudad está «patas arriba» forman parte del peaje que pagamos los vecinos.

Sin embargo, conviene mirar más allá del presente inmediato. Almería no está simplemente reparando infraestructuras: está redibujando su modelo de ciudad para una generación más. La apuesta por espacios peatonales, por la integración del tren –la llegada, por fin, de la Alta Velocidad y cómo ésta cambiará las dinámicas socioeconómicas– y la apertura al mar responden a una lógica de modernización, sostenibilidad y calidad de vida que coloca al ciudadano en el centro.

La clave está en la capacidad de gestión política y en la paciencia colectiva. Una obra pública no es solo un desafío técnico, también es un reto de comunicación. Explicar con claridad los plazos, reconocer los errores y mantener viva la ilusión por el resultado final son los factores determinantes para que la ciudadanía acompañe el proceso con confianza.

Mirar atrás para entender

Almería ya ha pasado por procesos similares. La Rambla y Las Almadrabillas son ejemplos de cómo una intervención urbanística puede transformar la relación de los ciudadanos con su ciudad. También el Paseo Marítimo, en los 80 y 90. Lo que en su momento supuso polvo, ruido y escepticismo, hoy es espacio vital, escenario de paseos, ferias y encuentros.

La memoria es corta cuando el resultado compensa. Quizás dentro de unos años nadie recuerde los retrasos del Paseo ni los cortes de tráfico del soterramiento, pero todos disfrutarán de una ciudad más amable, más conectada y más abierta. Las obras actuales son la manifestación de un cambio profundo en la forma de entender la ciudad. Peatonalizar, soterrar, abrir el puerto: tres acciones que hablan de recuperar espacios para la gente, de conectar lo que estaba dividido y de reconciliar la ciudad con su entorno.

El camino está siendo largo, incómodo y lleno de obstáculos. Pero si la experiencia sirve de guía, la Almería del futuro bien valdrá los sacrificios del presente. Porque una ciudad no se mide solo por su pasado ni por su presente, sino por la capacidad de proyectar un futuro compartido. Y hoy, más que nunca, Almería está escribiendo ese futuro entre zanjas, grúas y andamios.