Ilustración IDEAL
Al Este del Oeste

Estamos perdiendo el tren

«Cada año que pasa sin planificar la red ferroviaria metropolitana, el crecimiento urbanístico y la revolución demográfica hacen más cara y más difícil cualquier solución futura»

Miguel Cárceles

Miguel Cárceles

Delegado de IDEAL ALMERÍA

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:52

En la última semana, el Gobierno de España ha descartando, casi con displicencia, la posibilidad de que Almería capital y sus 200.000 habiantes y ... el Poniente y sus 300.000 residentes cuenten con un modo ferroviario de conexión y movilidad. La decisión afecta directamente a más de medio millón de residentes y a más de un millón de turistas residenciales y que pernoctan en hoteles que cada año pasan por nuestras comarcas metropolitanas. Y lo más grave no es solo el fondo de la cuestión, sino la debilidad del argumento con el que se pretende justificar.

