Estamos perdiendo el tren

En la última semana, el Gobierno de España ha descartando, casi con displicencia, la posibilidad de que Almería capital y sus 200.000 habiantes y ... el Poniente y sus 300.000 residentes cuenten con un modo ferroviario de conexión y movilidad. La decisión afecta directamente a más de medio millón de residentes y a más de un millón de turistas residenciales y que pernoctan en hoteles que cada año pasan por nuestras comarcas metropolitanas. Y lo más grave no es solo el fondo de la cuestión, sino la debilidad del argumento con el que se pretende justificar.

La secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, afirmaba que el coste de la inversión y la previsión de uso no son razonables. Una afirmación que resulta, como mínimo, temeraria, porque parte de una base inexistente: no se ha realizado un estudio de movilidad solvente ni independiente que avale tales conclusiones. Es como si se negara un tratamiento médico sin haber hecho antes un diagnóstico. Así, sin datos, sin análisis, sin planificación, se condena a una de las zonas más dinámicas del sur peninsular a seguir dependiendo casi exclusivamente del coche privado.

Resulta, además, profundamente injusto que se hable de «falta de justificación» cuando existen redes de Cercanías en otros puntos del país con menor densidad de población, sostenidas con los mismos impuestos que pagamos los almerienses. Basta mirar a León, Ferrol, Cantabria o Cartagena, donde los servicios ferroviarios metropolitanos operan para áreas mucho menos pobladas que la que conforman Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, Vícar, La Mojonera y Adra. ¿Por qué allí sí y aquí no? ¿Acaso los almerienses contribuimos menos al sostenimiento del sistema público?

El argumento de la insuficiencia poblacional no resiste el más mínimo de los análisis. El Poniente almeriense y la capital conforman una conurbación en expansión constante, con municipios que figuran entre los de mayor crecimiento demográfico de Andalucía. Roquetas de Mar, por ejemplo, es ya la segunda ciudad peninsular más poblada sin tren, y El Ejido supera los 85.000 habitantes. Además, la movilidad diaria entre estos municipios y la capital es cada vez mayor, no solo por motivos laborales, sino también educativos, sanitarios y de ocio. Quien haya recorrido la carretera entre Roquetas de Mar y Almería a las ocho de la mañana o a las tres de la tarde sabe bien de lo que hablamos: colas interminables, pérdida de tiempo, contaminación y estrés.

El Gobierno central parece ignorar aquí que la movilidad no es solo una cuestión de números, sino de modelo territorial. Apostar por un tren de Cercanías entre Almería y el Poniente no es un lujo, es una necesidad estructural. En Málaga, la falta de previsión en la conexión ferroviaria entre Marbella y Fuengirola ha generado un colapso que hoy resulta casi irreversible. Nadie en su sano juicio defendería repetir aquel error, y sin embargo, Almería se dirige exactamente por el mismo camino. Cada año que pasa sin planificar la red ferroviaria metropolitana, el crecimiento urbanístico y la revolución demográfica hacen más cara y más difícil cualquier solución futura.

No obstante, la solución no solo llegará desde Madrid. Porque la Junta también dispone de competencias que asume en otros territorios. Mientras en Granada y en Cádiz se han impulsado modos ferroviarios modernos y eficientes —el metro y el tren-tranvía—, aquí no hay, de momento, alternativa a la red de buses. El nuevo plan metropolitano de transporte aprobado esta misma semana descarta avances en el corto plazo.

La falta de plan contrasta con la dinámica territorial. El eje Almería–Poniente concentra dos tercios de la población provincial y buena parte de su actividad económica. Es una franja urbana que concentra agricultura intensiva, turismo, industria y servicios. Y, sin embargo, carece de un sistema de transporte público que esté a la altura de su peso económico, social y demográfico. El resultado es un territorio desconectado, donde el coche es prácticamente la única opción viable para desplazarse.

El impacto ambiental y social de esta situación es enorme. Las emisiones se disparan, los atascos consumen horas de vida y la falta de alternativas castiga especialmente a los jóvenes, a los mayores y a quienes no pueden permitirse un vehículo. Un tren de Cercanías aliviaría las carreteras, reduciría la contaminación, impulsaría la economía local y mejoraría la calidad de vida de miles de personas. Además, reforzaría la cohesión territorial de una provincia históricamente marginada en materia de infraestructuras.

Lo más preocupante, sin embargo, es la resignación. Da la impresión de que en Almería se asume como un castigo bíblico estar en la parte baja de las prioridades en infraestructura. Nos acostumbramos a ver cómo los proyectos llegan a otros lugares mientras aquí se nos pide paciencia. Y eso que la paciencia no construye vías, ni reduce el tráfico, ni genera futuro.

La conexión ferroviaria con el Poniente no es una obra faraónica. Es algo que ya existe en decenas de ciudades españolas: una red ferroviaria metropolitana adaptada a la realidad del siglo XXI, sostenible, eficiente y asequible. Un medio de transporte que vertebre la provincia y conecte personas, no solo lugares.

El tiempo corre en contra. Cada nueva urbanización que se levanta sin una planificación de transporte adecuada, cada kilómetro de carretera saturada, cada joven que tiene que mudarse en la comarca porque no tiene un transporte eficiente que le permita ir a la universidad en tiempos razonables son síntomas de un modelo agotado. Si seguimos postergando las decisiones, dentro de unos años ya no habrá margen de maniobra.

Almería no puede seguir siendo la provincia que siempre llega tarde. La que ve pasar los trenes desde el andén. La que financia con sus impuestos infraestructuras que nunca llegan. No hay excusas técnicas ni económicas que valgan: lo que falta es conocimiento de la realidad local, voluntad política y visión de futuro.

Aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Pero para hacerlo, es necesario que las administraciones dejen de mirar hacia otro lado y asuman que el progreso no se mide solo en autopistas y kilómetros de asfalto, sino en calidad de vida, en cohesión social y en sostenibilidad. Apostar por el tren metropolitano entre Almería y el Poniente no es una opción romántica ni una reivindicación localista: es una decisión de justicia territorial y de sentido común.

Porque, como tantas veces se ha dicho, los trenes que no se cogen, a veces, no vuelven a pasar. Y si Almería pierde este, puede que lo pierda para siempre.