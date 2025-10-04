Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ilustración R. I.
Al Este de Oeste

La paradoja del tomate

Almería exhibe su potencia hortofrutícola en la gran feria europea mientras Bruselas abre la puerta a competidores externos y el campo afronta la amenaza del parvispinus

Miguel Cárceles

Miguel Cárceles

Delegado de IDEAL ALMERÍA

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:58

Comenta

Cada año, Almería se corona como el epicentro del negocio hortofrutícola europeo. No es una frase hecha, es un hecho constatable en la que ya ... es la mayor feria del sector en el sur del continente, Fruit Attraction de Madrid. En sus doce pabellones se han dado cita 1.200 empresas y, de ellas, cerca de un centenar tienen sede en la provincia o desarrollan aquí su actividad. Un 10% del total que dimensiona, de manera clara, la capacidad productiva de la principal industria almeriense: la agroalimentaria y todos los servicios que se articulan en torno a ella.

