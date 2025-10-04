La paradoja del tomate

Cada año, Almería se corona como el epicentro del negocio hortofrutícola europeo. No es una frase hecha, es un hecho constatable en la que ya ... es la mayor feria del sector en el sur del continente, Fruit Attraction de Madrid. En sus doce pabellones se han dado cita 1.200 empresas y, de ellas, cerca de un centenar tienen sede en la provincia o desarrollan aquí su actividad. Un 10% del total que dimensiona, de manera clara, la capacidad productiva de la principal industria almeriense: la agroalimentaria y todos los servicios que se articulan en torno a ella.

Un escaparate global

No se trata de una presencia simbólica, sino estratégica. La feria, promovida y liderada por Fepex —cuyo presidente es el almeriense Cecilio Peregrín—, proyecta hacia el exterior la fuerza de un modelo agrícola que ha demostrado resiliencia y dinamismo incluso en tiempos convulsos. Tras el parón obligado por la pandemia, la última edición ha cerrado con cifras récord de negocio. El cambio de fecha, que en su día generó dudas, ha resultado un acierto y se ha recibido con un optimismo generalizado que se traduce en expectativas de crecimiento.

El peso de Almería en esta feria no puede pasar desapercibido: supone visibilidad internacional, oportunidades de expansión y la confirmación de que lo que ocurre en los invernaderos del sureste español marca tendencias y llena lineales en toda Europa.

La desprotección de la UE

Sin embargo, mientras la feria confirma la fortaleza de nuestro sector, las decisiones que se toman en Bruselas parecen apuntar en dirección contraria. El liderazgo agroalimentario almeriense en Europa no recibe el respaldo que merecería por parte de las instituciones comunitarias. Más bien al contrario: se le somete a una competencia cada vez más intensa de terceros países, sin exigir a esos productores el cumplimiento de las estrictas normas sanitarias, laborales y medioambientales que sí son obligatorias en territorio europeo.

El ejemplo más reciente no puede ser más ilustrativo. Apenas unas horas antes de que arrancara la feria, se conocía que la Comisión Europea baraja la posibilidad de legalizar la entrada de tomate del Sáhara Occidental bajo la misma normativa que el marroquí, siempre y cuando se etiquete con un origen 'regional'. Lo que en la práctica supone burlar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que consideró irregular su importación como producto marroquí.

Las consecuencias de estas decisiones están a la vista: la judía verde prácticamente ha desaparecido de la producción española por la presión exterior y el tomate, emblema histórico de la huerta almeriense, se encuentra en franco retroceso. La paradoja es sangrante: hoy se puede encontrar en supermercados de Almería tomate saharaui mientras los agricultores locales luchan por sobrevivir en un mercado que no juega con las mismas reglas para todos.

En un momento en el que la política arancelaria mundial tiende a replegarse —Estados Unidos impone barreras que no siempre son recíprocas—, Europa no sólo se muestra laxa, sino que se empeña en abrir de par en par su mercado a competidores que producen con costes más bajos y estándares más pobres. Es un contrasentido que mina la soberanía alimentaria del continente y que erosiona la confianza de quienes más han hecho por garantizar el suministro estable de frutas y hortalizas.

España cuenta con casi un 10% de representación territorial en el Parlamento Europeo. Es hora de que nuestros eurodiputados, de PP y PSOE, entiendan que defender al campo almeriense no es un asunto localista, sino un imperativo estratégico. Y que así lo trasladen a sus colegas de bancada. Europa no puede darse el lujo de perder un modelo de éxito en productividad, calidad y sostenibilidad como el que representa Almería.

La amenaza silenciosa

Pero no todo son desafíos externos. El campo almeriense afronta hoy una preocupación creciente que podría comprometer el desarrollo de la campaña: la aparición y propagación de plagas como la araña roja y, especialmente, el trips parvispinus. Se trata de enemigos diminutos pero devastadores, cuya incidencia está golpeando con fuerza al cultivo de pimiento, el más relevante del Poniente almeriense y pieza clave en el engranaje de exportaciones.

De momento, los focos detectados han obligado a arrancar explotaciones enteras. La incógnita es hasta qué punto se extenderán y cuál será la dimensión real de la amenaza. Si no se consigue contener su avance, no estaríamos hablando sólo de un contratiempo puntual, sino de una amenaza a la totalidad de la campaña. La incertidumbre es comprensible y la inquietud, lógica.

La Junta de Andalucía pide calma y lanza un mensaje de confianza en el modelo agrícola almeriense. Ese modelo, basado en el control biológico y en la sanidad vegetal, es el que ha permitido construir una imagen de excelencia en los mercados internacionales. La apuesta por suprimir pesticidas y por integrar técnicas de control natural de plagas ha situado a la producción hortofrutícola de Almería a la vanguardia europea. Esa es, precisamente, la fortaleza que conviene preservar frente a Bruselas: un modelo sostenible, eficaz y respetuoso con el consumidor que encarna mejor que nadie los principios de soberanía alimentaria.

Hoy, la defensa del campo almeriense pasa por un doble frente: exigir reglas justas a Europa y blindar desde dentro un sistema de producción que ha demostrado ser único. Los agricultores saben que su éxito nunca ha venido regalado, sino conquistado con innovación, esfuerzo y capacidad de adaptación. Ante la amenaza de las plagas y la incoherencia de Bruselas, la receta es la misma de siempre: firmeza, unidad y confianza en un modelo que ha hecho de la huerta de Europa un referente mundial.