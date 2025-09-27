Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ilustración. G. I.
Al Este del Oeste

Con nómina y sin piso

«España se ha convertido en el escenario de una sucesión de experimentos fallidos, negligencias políticas y especulaciones privadas que nos han llevado a la situación actual: jóvenes con trabajo que no pueden acceder ni a la compra ni al alquiler»

Miguel Cárceles

Delegado de IDEAL ALMERÍA

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:41

La vivienda es, en teoría, un derecho básico y garantizado por el Estado. La Constitución Española reconoce en su artículo 47 que «todos los españoles ... tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y para ello habilita a «los poderes públicos» a promover «las condiciones necesarias [...] para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Les animo a que lo lean de nuevo. Y si pueden, que lo hagan tres o cuatro veces más y reflexionen sobre su contenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian una brutal agresión homófoba en el centro de Almería
  2. 2 Encuentran un «bosque» de marihuana en una zona de difícil acceso en Almerimar
  3. 3 Detenido en El Ejido acusado de traficar con hachís y éxtasis tras arrojar la droga e intentar huir
  4. 4 Misteriosas apariciones de vacas sin vida en las playas: la última, en Roquetas de Mar
  5. 5 Las obras del nuevo Instituto de Secundaria de Roquetas de Mar, al 36% de ejecución
  6. 6 Roquetas de Mar consolida su liderazgo turístico en Andalucía con más de 293.000 visitantes este verano
  7. 7 Roquetas realiza trabajos de mejora en el Parque Andrés de Segovia
  8. 8 Francisco Góngora defiende el Tren de Cercanías como un «transporte necesario para una comarca creciente»
  9. 9 El Ejido aprueba la licitación del VI Plan de Regeneración para la mejora de más de 70 calles
  10. 10 La Peana, el árbol más grande de Andalucía, más cerca de la muerte: «su envejecimiento es imparable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Con nómina y sin piso

Con nómina y sin piso