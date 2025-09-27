Con nómina y sin piso

La vivienda es, en teoría, un derecho básico y garantizado por el Estado. La Constitución Española reconoce en su artículo 47 que «todos los españoles ... tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y para ello habilita a «los poderes públicos» a promover «las condiciones necesarias [...] para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Les animo a que lo lean de nuevo. Y si pueden, que lo hagan tres o cuatro veces más y reflexionen sobre su contenido.

Si no les da la risa, probablemente acaben un poco indignados. Porque en la práctica, en España se ha convertido en el escenario de una sucesión de experimentos fallidos, negligencias políticas y especulaciones privadas que nos han llevado a la situación actual: jóvenes con trabajo que no pueden acceder ni a la compra ni al alquiler, familias expulsadas de los centros urbanos, barrios transformados en parques temáticos turísticos y una sensación generalizada de que vivir dignamente en una casa adecuada se ha vuelto un privilegio más que un derecho.

La historia reciente de la política de vivienda en nuestro país es, en realidad, la historia de una ausencia. Durante las décadas de los noventa y dos mil, se alentó un modelo económico basado en el ladrillo especulativo, con una burbuja inmobiliaria que no solo distorsionó el mercado, sino que también infló artificialmente las expectativas de toda una generación. Comprar un piso parecía la única forma de asegurar el futuro, incluso aunque eso significara endeudarse de por vida. Los bancos financiaban alegremente hipotecas imposibles, los promotores construían a un ritmo desenfrenado y los poderes públicos miraban hacia otro lado, felices de recaudar impuestos derivados de un auge que, para muchos, ya olía a catástrofe. En aquellos tiempos dulces, de miel y azúcar, en Almería soñábamos con un palacio de congresos construido por Norman Foster mientras teníamos el de El Toyo cerrado a cal y canto. Cosas de nuevos ricos.

La crisis hipotecaria de 2008 llegó como un terremoto y el castillo de naipes se desplomó: cientos de miles de familias se vieron atrapadas entre deudas impagables y pisos cuyo valor se había desplomado; decenas de miles de viviendas quedaron vacías, invendibles, congeladas en un limbo que todavía hoy arrastramos. Y en lugar de aprender de aquella catástrofe, los poderes públicos volvieron a mostrar una incapacidad asombrosa para diseñar políticas de vivienda estables y sostenibles. De la rebaja fiscal a las ayudas directas. Idea tras idea, nada cristalizó porque nada de lo que sí que ha funcionado fuera se ha acabado desarrollando en nuestro país.

«La pregunta es cuánto tiempo más vamos a permitir que el acceso a la vivienda siga siendo un terreno sin reglas, un mercado en el que todo vale»

Lo que vino después fue un mercado parado durante años, sin apenas promoción de nueva vivienda y con un stock que se resistía a encontrar salida. Y cuando la recuperación asomó tímidamente, lo hizo por la puerta grande de los fondos de inversión y conglomerados financieros internacionales. Los llamados despectivamente 'fondos buitre' por su voracidad a la hora de atacar presas incomibles compraron masivamente viviendas a precios de saldo, muchas procedentes de los bancos rescatados con dinero público. Aquella operación, que podría haber servido para poner en marcha un parque de vivienda social robusto –se lamentan ahora algunas formaciones políticas– acabó reforzando la concentración de la propiedad en manos de actores cuyo único objetivo era y es la rentabilidad rápida.

A la vez, emergió con fuerza un nuevo factor distorsionador: el alquiler turístico. Las plataformas digitales transformaron la concepción misma de la vivienda, convirtiéndola en un activo más dentro de la economía. Y todos los que tenían una casa en el centro podían convertirse de un día para otro en dueños de un pequeño hotel. Los barrios tradicionales se vieron invadidos por apartamentos de corta estancia, diseñados para turistas de paso más que para vecinos estables. El fenómeno trajo consigo un encarecimiento brutal de los alquileres, la expulsión de familias y jóvenes a las periferias, y la degradación del tejido social de las ciudades. Hoy en día, no es extraño que las calles del centro histórico de una gran urbe española se llenen de despedidas de soltero antes que de vecinos haciendo la compra.

Si alquien creyó que esto solo iba a pasar en Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada o Málaga, se debió llevar un susto enorme al conocer los datos que maneja el Estudio sobre la Vivienda Turística en Almería elaborado por la Gerencia de Urbanismo de la capital. Tres de cada cuatro viviendas en alquiler en Almería lo es para uso turístico. Solo uno de cada cuatro se ofrece al alquiler residencial.

El resultado de estas décadas de despropósitos es visible en el presente. Jóvenes con trabajos estables se enfrentan a la imposibilidad de alquilar un piso en condiciones, y ni hablar de comprar: el esfuerzo medio para acceder a una hipoteca supera con creces los estándares recomendados internacionalmente. Muchas familias se ven obligadas a mudarse a ciudades dormitorio, lejos de su trabajo o de los colegios de sus hijos, soportando largos desplazamientos diarios que erosionan la calidad de vida y multiplican los costes ocultos de la vivienda además de impactar en el medio ambiente debido a la escasez e infrecuencia de nuestros transportes públicos metropolitanos. Mientras tanto, los centros urbanos pierden identidad, convertidos en escenarios de consumo turístico más que en espacios para la vida cotidiana.

«La historia reciente de la política de vivienda en nuestro país es, en realidad, la historia de una ausencia»

El problema, sin embargo, no se limita a la dinámica de mercado. El gran déficit es la inexistencia de una política de vivienda coherente, sostenida y valiente. España tiene uno de los parques de vivienda social más reducidos de toda Europa occidental: apenas un puñado de viviendas públicas destinadas al alquiler, frente a porcentajes mucho más altos en países como Austria, Francia u Holanda. Cada vez que se abre un debate sobre intervenir en el mercado, ya sea con limitaciones a los alquileres, incentivos fiscales para propietarios o la promoción de vivienda pública, la discusión se convierte en un campo de batalla ideológico en el que prima la retórica sobre la acción efectiva.

Y la paradoja es que, mientras seguimos atrapados en ese inmovilismo, la situación empeora. La vivienda se ha convertido en un factor de exclusión social, en una frontera invisible que marca quién puede aspirar a un futuro digno y quién queda relegado a la precariedad. Y, lo que es más grave, se erosiona el pacto intergeneracional: las nuevas generaciones saben que, a diferencia de sus padres, nunca podrán acceder a un hogar en propiedad sin hipotecar su vida entera, y que alquilar implica destinar la mitad —o más— de sus ingresos a algo tan básico como tener un techo.

La pregunta, entonces, es cuánto tiempo más vamos a permitir que el acceso a la vivienda siga siendo un terreno sin reglas, un mercado en el que todo vale salvo garantizar el derecho constitucional a la vivienda. No se trata solo de números, ni de inversiones, ni de balances macroeconómicos: se trata de la vida de millones de personas, de la configuración misma de nuestras ciudades y de la cohesión social del país.

Quizá ha llegado la hora de recordar que una vivienda no es una mercancía más. Es, sobre todo, un hogar. Y sin hogares, no hay comunidad posible.