Frentes por resolver

Almería vive tiempos de contrastes severos. Mientras asistimos a avances históricos en infraestructuras largamente reclamadas, como el soterramiento ferroviario, también contemplamos con creciente preocupación fenómenos ... que ponen en jaque la convivencia, la seguridad y la confianza en las instituciones. La proliferación de plantaciones de marihuana en domicilios particulares, el incremento de los enganches ilegales a la red eléctrica y los casos de acoso escolar que han acabado en tragedia, como el ocurrido en Sevilla, son realidades distintas, pero unidas por un denominador común: la necesidad de un compromiso colectivo y una gestión pública eficaz. Porque eso es lo que esperan los ciudadanos de las instituciones: acciones que le hagan la vida más fácil y agradable. Y ese debe ser el empeño básico y persistente de los responsables políticos y de las estructuras partidistas.

El precio oculto de los enganches ilegales a la electricidad

El cultivo doméstico de marihuana, más allá del debate sobre la legalización o el uso terapéutico del cannabis, se ha convertido en un grave problema de seguridad y convivencia en numerosos barrios. Lo que comenzó como una práctica aislada se ha transformado en un fenómeno extendido, con miles de viviendas adaptadas como plantaciones y un uso fraudulento de la red eléctrica que castiga directamente a los ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones.

Los datos son elocuentes: solo en los primeros nueve meses del año, en la provincia de Almería, se han desenganchado más de 2.600 domicilios conectados ilegalmente. Diez al día, tal y como contábamos en la edición de IDEALde ayer. Son datos oficiales. Esta cifra ilustra la magnitud de un problema que no solo tiene implicaciones económicas, sino también de seguridad pública. Las instalaciones eléctricas manipuladas, las sobrecargas en el sistema y los incendios asociados a estos enganches suponen un riesgo real tanto para quienes viven en esas viviendas como para sus vecinos.

La situación exige una respuesta firme y coordinada. Las eléctricas deben reforzar los controles y la modernización de las redes, pero también es imprescindible la implicación de las administraciones y de las fuerzas de seguridad. No se trata de criminalizar a barrios enteros, sino de cortar de raíz las prácticas que deterioran la convivencia y castigan a la mayoría honesta. La tolerancia ante los enganches ilegales ha generado una sensación de impunidad que no puede prolongarse más.

El soterramiento: el símbolo de una Almería que avanza

En el otro extremo de la balanza se encuentra el avance del soterramiento ferroviario en la trama urbana de Almería, una obra que simboliza la capacidad de esta tierra para sobreponerse a décadas de bloqueo político y administrativo. Que la obra haya alcanzado ya el 50% de ejecución no es solo una buena noticia técnica, sino un hito histórico para Almería. Nadie imaginaba hace unos años –no tantos, cuando se celebraban los Juegos Mediterráneos, por ejemplo– que este proyecto, tantas veces interrumpido, pudiera tomar el ritmo actual tras treinta años de negociaciones, desencuentros y retrasos.

El conflicto que estuvo a punto de descarrilar la iniciativa –la disputa por la titularidad de un aparcamiento subterráneo y su futura explotación– es hoy una anécdota en comparación con los avances que se observan sobre el terreno. El soterramiento no es solo una obra más: representa la reconciliación de Almería con un proyecto de ciudad moderna, conectada y sostenible y que entrelaza sus barrios mientras mejora su comunicación exterior gracias al AVE.

Por supuesto, habrá demoras, reajustes y complicaciones, como ocurre en cualquier infraestructura de esta magnitud. Pero lo esencial es que la obra avanza, y lo hace con una perspectiva de futuro que trasciende legislaturas y gobiernos. Es una infraestructura pensada para durar un siglo, y como tal debe protegerse de los vaivenes políticos y de los intereses cortoplacistas –que los hay–. El soterramiento debe convertirse en el ejemplo de que, cuando hay consenso, planificación y voluntad real, los proyectos salen adelante y mejoran la vida de los ciudadanos. Y con ese ejemplo encima de la mesa, hay que intentar que cunda y se repita. Porque Almería tiene severas necesidades aún por solventar.

El acoso escolar: una herida que no podemos normalizar

El tercer asunto que nos interpela como sociedad no tiene que ver con infraestructuras ni con electricidad, sino con algo mucho más profundo: el respeto y la empatía entre las personas. La muerte de una niña en Andalucía, en Sevilla, víctima de acoso escolar, ha vuelto a sacudir conciencias y a recordarnos que el bullying no es una travesura ni un problema menor. Es una forma de violencia que puede destrozar vidas, especialmente cuando las víctimas son menores que carecen de herramientas para defenderse o pedir ayuda.

En este caso, los padres habían alertado al centro educativo, un colegio concertado financiado con fondos públicos, pero no se activó el protocolo previsto por la Consejería deDesarrollo Educativo y Formación Profesional, una útil herramienta preventiva. Ese fallo institucional es inaceptable. Los protocolos están para cumplirse, no para engrosar manuales de buenas intenciones. Cada retraso, cada mirada hacia otro lado, puede tener consecuencias irreparables.

El suicidio de un menor es un drama que trasciende lo personal y nos interpela colectivamente. La sociedad, las familias, los educadores y las administraciones deben asumir que la prevención del acoso es una tarea constante, no una reacción puntual ante la tragedia. Hablar, educar en empatía y actuar a tiempo son las únicas herramientas eficaces para combatir un problema que, por desgracia, sigue demasiado presente en nuestras aulas.

Como habrán visto, son tres realidades, tres frentes abiertos que, aunque distintos, comparten una raíz común: la necesidad de responsabilidad. Frente a la proliferación de enganches ilegales, hace falta aplicar la ley y proteger a los ciudadanos que cumplen. Ante el avance del soterramiento, debemos mantener el compromiso y la vigilancia para que la obra llegue a buen puerto. Y frente al acoso escolar, no hay otra opción que actuar con urgencia y sensibilidad. Y exigir el cumplimiento estricto de los protocolos preventivos.

La madurez de una sociedad se mide tanto por su capacidad de construir infraestructuras como por su compromiso con la justicia y la convivencia. Almería ha demostrado que puede avanzar cuando hay voluntad. Ahora toca demostrar que también sabe cuidar lo que realmente importa: la seguridad, la equidad y la vida de las personas.