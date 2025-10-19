Frentes por resolver

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Seguridad, infraestructuras y convivencia son tres elementos sobre la mesa de la política a los que hace falta –es urgente– aportar soluciones viables y aplicables

Miguel Cárceles

Miguel Cárceles

Delegado de IDEAL ALMERÍA

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:38

Almería vive tiempos de contrastes severos. Mientras asistimos a avances históricos en infraestructuras largamente reclamadas, como el soterramiento ferroviario, también contemplamos con creciente preocupación fenómenos ... que ponen en jaque la convivencia, la seguridad y la confianza en las instituciones. La proliferación de plantaciones de marihuana en domicilios particulares, el incremento de los enganches ilegales a la red eléctrica y los casos de acoso escolar que han acabado en tragedia, como el ocurrido en Sevilla, son realidades distintas, pero unidas por un denominador común: la necesidad de un compromiso colectivo y una gestión pública eficaz. Porque eso es lo que esperan los ciudadanos de las instituciones: acciones que le hagan la vida más fácil y agradable. Y ese debe ser el empeño básico y persistente de los responsables políticos y de las estructuras partidistas.

