Los cinco retos de la educación

La historia de las sociedades contemporáneas puede leerse como la crónica de una batalla silenciosa: aquella que se libra entre la ignorancia y el conocimiento. ... Si la primera reduce horizontes y condena a los pueblos a la irrelevancia, el segundo abre puertas al progreso, la convivencia, la innovación y, como consecuencia, el éxito. En un mundo convulso, marcado por transformaciones geopolíticas, tecnológicas y culturales, Almería no puede rehuir este combate en la búsqueda de su propia identidad inmediata. El futuro de la provincia se dirime en el terreno de la educación, concebida no como una mera transmisión de contenidos, sino como un proceso integral capaz de estructurar un proyecto colectivo.

Un arma geopolítica

Europa, aún palpándose los bolsillos en busca de un rol determinante en el nuevo tablero global, tiene ante sí la disyuntiva de resignarse a un papel secundario o entrar de lleno en la competencia por la economía del conocimiento. Para regiones periféricas como Almería, este desafío es doble: o se integra en esa dinámica o queda rezagada en un mundo que ya no se mide por la posesión de recursos materiales, sino por la capacidad de transformar la información en valor. Y esto no nos pilla de nuevas:ya hemos pasado de adquirir innovación fuera para cultivar bajo plástico a ser nosotros la fuente de esa industria oculta pero muy rentable que es la investigación.

Almería cuenta con ventajas innegables. Su clima, su calidad de vida, su creciente atractivo internacional la convierten en una escena donde el futuro podría escribirse en positivo. Pero la ecuación no se resolverá solo con elementos endémicos. El progreso requiere instituciones sólidas, infraestructuras que mejoren la conectividad —en vías de superación gracias a la modernización ferroviaria— y, sobre todo, una apuesta radical por la educación como capital humano, auténtico motor de cualquier transformación.

Adaptación al cambio

En esta carrera, la demografía almeriense crece a ritmos inéditos en el conjunto nacional. Esta expansión, concentrada en el Poniente, el área metropolitana y los municipios del Levante, genera una presión creciente sobre la planta educativa. Y la administración suele llegar tarde. Los colegios e institutos se inauguran cuando la necesidad ya es acuciante, y el mantenimiento de muchos centros evidencia un déficit estructural.

Aquí se revela un problema clásico de la política local: la dificultad de anticiparse al futuro. La educación exige planificación a largo plazo, pero las decisiones se subordinan a calendarios electorales y, sobre todo inercias burocráticas que lastran su capacidad de adaptación al cambio. Almería necesita un salto cualitativo en esta materia si quiere que su crecimiento poblacional no se convierta en un lastre.

La escuela: laboratorio social

Quizá el mayor reto, sin embargo, no sea solo cuantitativo, sino cualitativo: la integración social. Con un 20% de población migrante, Almería es un microcosmos donde se ensaya el futuro de todo el país. En las aulas se juega la partida de la convivencia, del respeto a la diversidad religiosa, cultural o idiomática. La enseñanza del español a los hijos de familias extranjeras y la mezcla equilibrada de alumnado son elementos esenciales para evitar guetos que fracturen la cohesión social.

Y en esto, seguro que ustedes han encontrado en su entorno una paradoja que es evidente: ¿cómo es posible que en una provincia tan diversa existan colegios con más del 80% de alumnado extranjero y otros donde la inmigración es prácticamente inexistente? La segregación escolar, incluso cuando no es deliberada, erosiona la integración y limita las oportunidades. El sistema educativo público andaluz, en su complejidad y en sus dinámicas intricadas dispone de herramientas para corregir esta desigualdad y recursos humanos que acompañen el discurso. La intocable planta de asignación escolar por barrios y núcleos urbanos es una de ellas.

Dotación irregular

La necesidad de un equilibrio que permita la igualdad de oportunidades educativas en la sociedad tienen una muestra en la que el caso de Almería es paradigmático: la reciente creación del Conservatorio de Danza Kina Jiménez ha supuesto la ruptura del corsé que impedía unas enseñanzas artísticas en espacios mínimamente adecuados, pero la provincia sigue arrastrando una infradotación evidente. Roquetas de Mar, con 100.000 habitantes, carece de conservatorio; los estudiantes que aspiran a una formación superior deben desplazarse a Granada o Málaga.

La comparación resulta aún más elocuente en otro ejemplo: Jaén capital, con la mitad de población que Almería ciudad, cuenta con un conservatorio superior inexistente aquí. No se trata solo de música o danza, como en este caso, sino de establecer un equilibrio territorial que cumpla la máxima democrática de que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollar nuestras capacidades en un sistema que se beneficia del éxito de cada uno de nosotros.

El reto de la IA

En este horizonte aparece un desafío aún más profundo: la irrupción de la inteligencia artificial. La IA promete revolucionar el aprendizaje, pero al mismo tiempo amenaza con socavar valores esenciales como la gratificación del esfuerzo o la construcción de un pensamiento crítico y libre. Si los algoritmos dictan el camino, ¿qué queda de la autonomía del sujeto?

La tarea de la educación no es formar usuarios pasivos de tecnologías, sino forjar inteligencias humanas capaces de crear y gobernar inteligencias artificiales. De lo contrario, corremos el riesgo de invertir la relación: que sean las máquinas las que definan a los humanos. La IAnos abre retos inesperados que interpelan a la dignidad humana, la justicia y, también, el trabajo. El papa León XIV decía en una de sus primeras intervenciones públicas que «la inteligencia artificial con su potencial inmenso requiere, sin embargo, responsabilidad y discernimiento para orientar los instrumentos al bien de todos, de modo que puedan producir beneficios para la humanidad». Más allá de la visión espiritual, debemos reconocer en esta revolución grandes beneficios, pero calcular sus fallas e imperfecciones y prever sus efectos.

Tomarse en serio la educación significa entenderla como un proyecto colectivo de largo alcance, donde la inversión no se mide en presupuestos anuales, sino en generaciones. Integración social, infraestructuras escolares, oferta educativa e innovación tecnológica son piezas de un mismo puzzle.

La pregunta que queda por responder es si la provincia será capaz de articular una visión estratégica que trascienda la improvisación y de los planes a corto plazo.