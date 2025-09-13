Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ilustración. Manu Hernández Gómez
Al este del oeste

Los cinco retos de la educación

Almería afronta el desafío de transformar su crecimiento demográfico y diversidad cultural en oportunidades educativas que garanticen cohesión, innovación y futuro sostenible

Miguel Cárceles

Miguel Cárceles

Almería

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:17

La historia de las sociedades contemporáneas puede leerse como la crónica de una batalla silenciosa: aquella que se libra entre la ignorancia y el conocimiento. ... Si la primera reduce horizontes y condena a los pueblos a la irrelevancia, el segundo abre puertas al progreso, la convivencia, la innovación y, como consecuencia, el éxito. En un mundo convulso, marcado por transformaciones geopolíticas, tecnológicas y culturales, Almería no puede rehuir este combate en la búsqueda de su propia identidad inmediata. El futuro de la provincia se dirime en el terreno de la educación, concebida no como una mera transmisión de contenidos, sino como un proceso integral capaz de estructurar un proyecto colectivo.

