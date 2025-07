Bienestar contra la Almería vaciada

Asistimos como pacientes inmóviles a la observación de cómo el corazón rural de nuestra tierra va desangrándose lentamente por no cuidar sus venas: los servicios ... básicos. El proceso de despoblación que atraviesan sus municipios no es una simple tendencia demográfica; es también, reconozcámoslo, la consecuencia directa de la retirada progresiva del Estado y de las instituciones de los espacios que más necesitan su presencia. Hoy, vivir en un pueblo del interior almeriense se convierte cada vez más en un acto de resistencia. Según datos oficiales, el 68 % de los municipios de Almería (74 de 103) tiene menos de 3.000 habitantes, una cifra que refleja la fragilidad estructural de gran parte del territorio. Además, 70 pueblos están en riesgo de despoblación y, lo que es más alarmante, en 20 de ellos no se registraron ni un solo nacimiento durante todo el último año.

Tal y como recoge la estrategia andaluza ahora en diseño para combatir este fenómeno del vaciamiento rural, que nos relata Alicia Amate en un extenso informe periodístico, la clave para revertir esta situación no está en grandes infraestructuras ni en promesas electoralistas, sino en garantizar lo esencial. Tener un bar donde socializar, una tienda donde comprar pan y leche, un ambulatorio con médico de cabecera, una escuela con un maestro que conozca a los niños por su nombre, una línea de autobús que conecte con el centro comarcal, y una conexión de internet que permita trabajar o estudiar desde casa.Esto es: poder vivir con normalidad. En pueblos como Benitagla, Laroya o Alboloduy, donde apenas viven 600 personas, la reapertura de una tienda o bar con apoyo de la Diputación y del Consistorio ha supuesto un soplo de aire. Un primer paso. Pero no es suficiente porque la supervivencia del medio rural depende de mantener vivos los servicios de proximidad, sin los cuales la vida cotidiana se hace inviable.

Uno de los efectos más devastadores de la despoblación es la pérdida del derecho a servicios públicos esenciales inmediatos o normalizados . En muchos municipios de la Alpujarra y el Alto Almanzora —como Canjáyar, Ohanes, Beires o Padules— los servicios de urgencias nocturnas fueron eliminados, dejando solo enfermeros sin médico de guardia. En otros como Bacares, Armuña de Almanzora, Sierro o Suflí, los consultorios están cerrados y sin médico durante varios días seguidos. Hay casos esperpénticos, como centros sanitarios –el caso de Vícar pueblo– a los que solo va el médico una vez cada dos semanas. Sin servicios sanitarios, sin dependencia, sin bus frecuente, los pueblos se quedan sin abuelos, 'secuestrados' por sus hijos en ciudades más grandes para recibir una atención normalizada y una vigilancia estrecha.

A esta precariedad sanitaria se suma el cierre de escuelas rurales por falta de alumnado. En municipios como Suflí o Lúcar, con apenas 1 o 2 alumnos matriculados, se ha optado por cerrar unidades o desplazar al alumnado a localidades cercanas, rompiendo con ello la posibilidad de escolarización en el propio entorno. Cerrar una escuela rural por tener dos o tres niños no es ahorrar sino abrir la competencia entre pueblos cercanos por cerrar el número mínimo de matrículas. Retirar a un médico de una zona de montaña no es optimizar recursos sino una decisión que agrava la pérdida de población.

Hablamos, en ambos casos –y así lo reconoce la estrategia andaluza– de un efecto dominó: la escuela cierra, la familia se marcha; el médico no está, el anciano deja el pueblo; no hay cobertura de datos, el joven no emprende. La mitad de los municipios de Almería está a más de media hora de un hospital o de un instituto. ¿Se irían ustedes allí a vivir?

Un aliado inesperado

Frente a este escenario, hay un factor que está ayudando, mal que le pese a parte del espectro político, a ralentizar la despoblación: la inmigración extranjera. En pueblos como Partaloa y Bédar, la llegada de cientos de ciudadanos británicos —algunos jubilados, otros profesionales que teletrabajan— ha cambiado la dinámica social, económica y demográfica. En Partaloa, por ejemplo, la población extranjera supera a la local, y ha permitido reactivar el mercado inmobiliario, mantener abiertos servicios públicos y privados y sostener pequeños negocios. En otros municipios son el soporte vital asistido para que la población anciana no cierre la puerta para mudarse a casa de la hija en Roquetas de Mar, Almería, Vera o El Ejido.

Estas nuevas poblaciones no solo frenan el vaciamiento demográfico, sino que también aportan diversidad cultural, dinamismo económico y nuevas formas de vida. Y precisamente en estos ámbitos microlocales la integración social es mucho más sencilla que en los grandes núcleos y sus dinámicas particularmente fuertes.

Pero no todo pasa por la llegada de población de fuera. También hay ejemplos locales de éxito. El caso de Almócita, en la Alpujarra almeriense, es ilustrativo: en lugar de resignarse al declive, el pueblo apostó por un modelo de sostenibilidad integral. Agricultura ecológica, actividades culturales todo el año, vivienda asequible, educación ambiental, y una comunidad comprometida han conseguido atraer a jóvenes y familias, muchas de ellas de otros puntos del país, que han encontrado en Almócita no solo un refugio rural y un lugar para cambiar radicalmente el modelo de vida tras el trauma de la pandemia, sino una forma de vida coherente con sus valores.

«Detrás de cada pueblo vacío hay una historia truncada, pero si se garantiza lo básico, la población permanece»

Este tipo de iniciativas demuestran que el desarrollo rural no tiene por qué depender únicamente de inversiones externas, sino que puede construirse desde dentro, si hay liderazgo político, tejido vecinal y apoyo institucional.

No obstante, consolidar los modelos de éxito o reconducir la sangría poblacional en los pueblos que no han encontrado su alternativa no se va a hacer si no es con una presencia efectiva del Estado del Bienestar en cada rincón del territorio. Sanidad, educación y atención a la dependencia son pilares fundamentales que deben garantizarse en el entorno rural con la misma calidad y frecuencia que en el urbano. Y esto solo se logrará si se incentiva a los funcionarios a cubrir plazas rurales. Médicos, maestros, enfermeros y trabajadores sociales deben tener incentivos reales: vivienda, pluses salariales, más puntos y méritos en traslados o ascensos y facilidades de conciliación. Si hay dificultades para llenar plazas –como ocurre con servicios sanitarios– la solución no puede ser cerrarlas, sino hacerlas atractivas. Es la ley de mercado.

Detrás de cada pueblo vacío hay una historia truncada: un niño que tuvo que cambiar de escuela; un anciano que dejó su hogar por no tener un médico cerca; una familia que se marchó porque no tenía coche y el bus era infrecuente. Pero esto no es inevitable. Si se garantiza lo básico, la población permanece. Si se crea confianza en el futuro del pueblo, hay quien invierte, quien emprende, quien cría hijos allí. Y eso empieza por tener rascarnos todos, como comunidad, el bolsillo.