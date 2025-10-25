El aliado contra la gran retirada de médicos

La implantación del grado de Medicina en la Universidad de Almería ha convertido la ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud en una ... prioridad estratégica. Informábamos en IDEALeste sábado sobre el proyecto con el que la UAL va a hacer creder el edificio docente de La Cañada para incrementar su capacidad. Con promociones ya en curso, la necesidad de infraestructuras es una obviedad y prevenir, como está haciendo la UAL, va a ayudarle a mantener una formación adecuada y facilitar la traslación del conocimiento entre universidad y el sistema público de salud. La propia universidad explora desde hace años instalarse en espacios próximos al Hospital Torrecárdenas y proyecta un edificio de docencia e investigación vinculado al Hospital Torrecárdenas.

La proximidad física entre el aulario y el centro sanitario de referencia no es sólo comodidad logística: acelera la transferencia de prácticas clínicas, investigación traslacional y proyectos conjuntos en docencia sanitaria. Ya se observa colaboración en prácticas clínicas —Torrecárdenas ha empezado a acoger rotaciones y prácticas de alumnos de Medicina— y la creación de un «hospital simulado» y otros recursos docentes en La Cañada refuerza la necesidad de que la docencia teórica y práctica estén geográficamente conectadas.

La mayor dotación del sistema formativo público es crucial para paliar problemas a los que tendremos que hacer frente en cuestión de años. Colegios y organismos sanitarios andaluces alertan de una pérdida masiva de profesionales por jubilación y de la insuficiente reposición. Apuntan a una necesidad urgente de facultativos de atención primaria y otras especialidades para cubrir jubilaciones y la demanda creciente por envejecimiento poblacional. El Servicio Andaluz de Salud ha cuantificado déficits sensibles en determinadas especialidades y ha señalado la necesidad de incorporar centenares de médicos en los próximos años.

Un informe del Colegio de Médicos apunta que en Almería en plazos de entre cinco y diez años, se producirá la jubilación de un porcentaje muy relevante del actual colectivo médico provincial cifras próximas al 50% en horizontes medios de entre 10 y 20 años.

La ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud y el establecimiento de un aulario cercano a Torrecárdenas no sólo es deseable: es una medida operativa para afrontar el relevo generacional, mejorar la docencia clínica y fortalecer la investigación aplicada en la provincia. Planificar instalaciones integradas, facilitar estancias formativas junto al hospital y promover programas vinculantes (investigación conjunta, rotaciones tuteladas, formación continuada) multiplicará la capacidad del sistema para retener talento y atender a una población que envejece y crece.