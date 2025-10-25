Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ilustración Sr. García

El aliado contra la gran retirada de médicos

«La ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud y el establecimiento de un aulario cercano a Torrecárdenas no solo es deseable:es una medida operativa para afrontar el relevo generacional»

Miguel Cárceles

Delegado de IDEAL ALMERÍA

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:19

Comenta

La implantación del grado de Medicina en la Universidad de Almería ha convertido la ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud en una ... prioridad estratégica. Informábamos en IDEALeste sábado sobre el proyecto con el que la UAL va a hacer creder el edificio docente de La Cañada para incrementar su capacidad. Con promociones ya en curso, la necesidad de infraestructuras es una obviedad y prevenir, como está haciendo la UAL, va a ayudarle a mantener una formación adecuada y facilitar la traslación del conocimiento entre universidad y el sistema público de salud. La propia universidad explora desde hace años instalarse en espacios próximos al Hospital Torrecárdenas y proyecta un edificio de docencia e investigación vinculado al Hospital Torrecárdenas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer llama a la Guardia Civil para que eche de su casa a dos hombres, se resisten y terminan agrediendo a los agentes
  2. 2 Detenido por apuñalar a su exjefe, al que reclamaba el pago de una deuda
  3. 3 La línea Sierro-Suflí-Olula vuelve a estar operativa
  4. 4 Desmantelan en Balanegra una plantación de marihuana con cerca de medio millar de plantas
  5. 5 La Universidad de Almería demanda más espacio para ampliar Ciencias de la Salud
  6. 6 No hay dos sin tres
  7. 7 Contra las mafias y el blanqueo: la Policía se reorganiza con grupos especializados en Almería
  8. 8 Adjudican por 405.000 euros la restauración de la grúa Babcock
  9. 9 Una mujer llama a la Guardia Civil para que eche de su casa a dos hombres, se resisten y terminan agrediendo a los agentes
  10. 10

    Expectativas fallidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El aliado contra la gran retirada de médicos

El aliado contra la gran retirada de médicos