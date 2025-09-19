Los valores: nuestra brújula interna

En nuestra vida solemos tener unas direcciones a las que solemos apuntar nuestro camino vital, a veces fascinante, a veces largo y tortuoso como decía ... la inmortal canción de los Beatles The Long and Winding Road, en la que su autor, Paul McCartney, expresaba su hastío y melancolía en una banda que se iba a pique. Para seguir en la dirección apropiada existen nuestros valores, que son como una especie de brújula interna que guía la acción, incluso en medio de la tormenta, y que nos indica hacia dónde queremos ir, en lugar de un destino específico al que llegar.

Desde la ACT (Terapia de Aceptación y Compromiso), los valores son elementos cruciales y se pueden definir como direcciones de vida elegidas, más basadas en la calidad que en la cantidad y que nunca se alcanzan del todo. Son elecciones personales, no nos vienen impuestos y describen cómo queremos comportarnos o qué cualidad queremos cultivar (ser una persona atenta, curiosa, compasiva, presumida...). No son algo que «conseguimos» y ya está.¿Porqué son tan necesarios para nuestro bienestar psicológico?

Proporciona Dirección y Propósito

Los valores, a diferencia de las metas (que son resultados específicos), son direcciones. Nos indican hacia dónde queremos ir en la vida, qué tipo de persona queremos ser y qué queremos que sea importante para nosotros. Esto da un sentido de propósito que trasciende la búsqueda de la felicidad inmediata o la ausencia de malestar.

Facilita la Aceptación y el Compromiso

Al tener claros nuestros valores, podemos aceptar más fácilmente las emociones y pensamientos difíciles que surgen en el camino. Nos volvemos más flexibles y estamos dispuestos a experimentar incomodidad si eso nos acerca a vivir de acuerdo con lo que valoramos.

¿Para qué?

Vivir de acuerdo con nuestros valores nos conecta con lo que realmente nos importa, lo que lleva a una mayor satisfacción, significado y bienestar a largo plazo, más allá de la simple ausencia de síntomas. Los valores responden a la pregunta fundamental: ¿Para qué?La respuesta nunca es «para sentirte menos mal», sino «para poder conectar con los demás, para ser un buen padre/madre, para crecer profesionalmente, para cuidar de mi salud». Ese «para qué» es nuestro valor y proporciona una motivación mucho más poderosa y duradera que simplemente querer deshacerse de algo desagradable.

Crisis de valores

En la sociedad que nos ha tocado vivir el tema de la crisis de valores resuena desde hace muchos años y señala uno de los peligros a nuestro bienestar psicológico. El filósofo alemán Max Weber alertaba ya a mediados del siglo XX de que «Las personas se encontraban atrapadas en sistemas eficientes pero deshumanizados, donde los fines últimos (los valores) quedaban olvidados en favor de la eficiencia y el cálculo».

Y esa pérdida de valores reconocibles afectan a nuestra sistemas de recompensas que, no olvidemos, mantiene nuestra conducta hacia un objetivo. Un vacío que nos hace demasiadas caer en las recompensas instantáneas (o chutazo de dopamina como dice algún autoayudista...) que nos calma a corto plazo pero pasado el efecto nos sumerge en un vacío peligroso.

Los valores no son mercancía con la que jugar en Bolsa sino un poderoso antídoto frente a ese vacío: nos recuerdan que no se trata de llegar rápido a ninguna parte, sino de elegir cómo queremos vivir mientras caminamos.