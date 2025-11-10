Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arranz
Comúnmente

Tirando la toalla

«El desorden visible y el vandalismo menor (como una ventanilla rota sin reparar) crean un entorno que fomenta delitos más graves»

Miguel Arranz

Psicólogo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

Hace tiempo unos sociólogos hicieron un curioso experimento. Dejaron un coche aparcado con las puertas abiertas en un barrio humilde y otro en un barrio ... residencial. A los dos días, el coche del barrio humilde quedó vandalizado y el del residencial, intacto. Y se pensaron: ¿si ese coche que no han tocado en un barrio residencial lo dejamos con una ventanilla rota, pasará lo mismo y no lo tocarán? Al cabo de dos días, el vehículo de la ventanilla rota está tan vandalizado como el del barrio menos pudiente.

Te puede interesar

