Tirando la toalla

Hace tiempo unos sociólogos hicieron un curioso experimento. Dejaron un coche aparcado con las puertas abiertas en un barrio humilde y otro en un barrio ... residencial. A los dos días, el coche del barrio humilde quedó vandalizado y el del residencial, intacto. Y se pensaron: ¿si ese coche que no han tocado en un barrio residencial lo dejamos con una ventanilla rota, pasará lo mismo y no lo tocarán? Al cabo de dos días, el vehículo de la ventanilla rota está tan vandalizado como el del barrio menos pudiente.

La Teoría de las Ventanas Rotas, propuesta por Wilson y Kelling, sugiere que «el desorden visible y el vandalismo menor (como una ventanilla rota sin reparar) crean un entorno que fomenta delitos más graves». Es decir, parece que es una señal de que «a nadie le importa» o «no hay consecuencias» e invita al «todo vale». Es como una llamada a transgredir el orden o dar pie a otros actos que, si no estuviera, no nos llamarían tanto la atención. Aplicado a la psicología, y siguiendo a las modernas terapias contextuales, si no se regula una pequeña alteración emocional (un pequeño «desorden» interno), esta puede escalar a un desorden mayor. Más o menos como si nos vandalizáramos a nosotros mismos de una manera progresiva y, encima, sin darnos cuenta.

En presente

Para ello debemos situarnos en el momento presente, ser conscientes de que tenemos ese pensamiento de desorden o apatía y, en vez de evitarlo, darle una solución a ese abandono. Así, en lugar de esperar a que un pensamiento obsesivo se convierta en una crisis de ansiedad (la ventanilla rota que atrae más problemas), elegimos una pequeña acción más acorde con nuestros valores. Un ejemplo nos puede aclarar e, incluso, estremecer si nos reconocemos en él.

Imaginemos que tenemos la (mala) costumbre de dejar la ropa sucia en el cesto y nunca llevarla a la lavadora inmediatamente cuando está lleno. Siguiendo la teoría de los sociólogos, tenemos esta secuencia.

1. La Ventana Rota Inicial: Llenamos el cesto de ropa sucia y lo dejamos ahí. Es un pequeño desorden, pero no es grave.

2. La Espiral del Desorden: Si dejamos el cesto lleno durante tres días, esa pequeña tarea pendiente se convierte en un recordatorio constante de «algo que no hemos hecho». Esto puede generar una sensación de culpa y se nos fusiona con el pensamiento: «Soy un puñetero desastre, nunca podré con esto».

3. La Reparación: Para evitar que ese pequeño desorden se convierta en una montaña de ropa que se nos venga encima, introducimos el hábito de «reparar la ventana rota» inmediatamente: en lugar de esperar a que el cesto esté a reventar, nos comprometemos a llevar la ropa a la lavadora justo después de que casi se llene por completo.

Al convertir la acción de «llevar la ropa a lavar» en un hábito inmediato tras el cesto lleno, estamos aplicando la defusión: no nos fusionamos con el sentimiento de agobio (»No puedo con el desorden, maldita sea»), sino que realizamos una acción pequeña y concreta que mantiene nuestro entorno y, de paso, nuestro estado mental regulados. Dos en uno. Estos pequeños actos salen reforzados y alejan el pensamiento negativo de que no valemos para nada y, nunca mejor dicho, nos hace tirar la toalla.