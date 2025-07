Recordar es vivir

Comenta Compartir

Los recuerdos siempre han sido los protagonistas de muchos emociones y alteran a veces nuestro bienestar psicológico para bien y para mal. ¿Es bueno revivir ... los recuerdos? ¿Debemos desprendernos de ellos y pensar solo en el presente? En estos tiempos de cortoplacismo e inmediatez todo se queda caducado muy rápidamente y de ello no se libran nuestros recuerdos que, en las redes sociales, se convierten en algo de usar y tirar. Pero hay una cosa que no caemos y es que nuestro cerebro se dedica a darles forma y, en muchos casos, alterarlos de tal manera que a veces nos sorprende volver a un sitio o encontrarnos con una persona y ver con estupor que no es como nosotros la recordábamos.¿Qué ha pasado aquí?

Hay que señalar un detalle que a la mayoría le sorprenderá y es que el ser humano no tiene recuerdos: el ser humano solo recuerda. Me explico: el cerebro no almacena los recuerdos como una copia exacta, sino que los reconstruye cada vez que los evocamos y actúa como. Este proceso de reconstrucción hace que los recuerdos puedan modificarse, voluntaria o involuntariamente, con el tiempo y también olvidarlos si no le damos el correspondiente uso. El recuerdo ya no es exactamente el mismo porque las experiencias y conocimientos actuales pueden reconfigurar el pasado y las creencias, los valores y las emociones actúan como un filtro potenciando o atenuando determinados recuerdos. Mucha gente madura mitifica su juventud, dándole una serie de valores y elementos que posiblemente ni siquiera vivieron y que lo más probable es que los fueran añadiendo a fuerza de nostalgia. Pero ponernos a recordar puede ser también beneficioso, claro está, y aquí van algunas razones desde la psicología: Refuerza nuestra identidad Recordar permite construir y mantener una narrativa coherente de quiénes somos y eso es muy importante, ojo. Nuestros recuerdos forman la historia de vida, lo que nos ayuda a definir la identidad, los valores, las metas y la manera especial de ver el mundo. Te hacen ser tu, vamos. Es un buen regulador de emociones Traer al presente recuerdos positivos puede mejorar nuestro estado de ánimo y ayudarnos a afrontar momentos difíciles, pues los recuerdos negativos tienen la mala costumbre de adelantarse. Pero incluso esos recuerdos negativos pueden permitirno integrar experiencias dolorosas y reducir su sufrimiento con el tiempo. Es un relato que va creciendo La memoria es una base para nuestra crecimiento personal y nuestra resiliencia, esa habilidad para de lo malo sacar lo bueno. Y se va nutriendo de experiencias ya sean fracasos y éxitos y al final conforman un relato con planteamiento, nudo y desenlace, como en las novelas. Fortalece las relaciones Compartir recuerdos con otros —especialmente con familiares, amigos o parejas— genera vínculos emocionales, refuerza la empatía y da sentido de pertenencia siempre que no seamos cansinos. Recordar « batallitas» ayuda a mantener y profundizar las relaciones pero estarse repitiendo o recordando solo los momentos infelices lo que nos provoca es que nos señalen la puerta de salida... Nos da continuidad y seguridad En situaciones de cambio o incertidumbre, recordar etapas anteriores de la vida ayuda a mantener una sensación de estabilidad interna. Refugiarnos en aquellas pequeñas cosas que cantaba Serrat significa saber que ya superamos dificultades similares en el pasado y refuerza la confianza en nuestras propias capacidades. El premio Nobel Jose Saramago decía que «Somos nuestros recuerdos. Esa es la esencia de nuestra identidad». Unos recuerdos que nos dicen que hemos tenido una vida y que no dejan de aumentar si seguimos poseyendo esa curiosidad infantil que nos hace ver la vida como algo fascinante.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión