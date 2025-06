Mírate al espejo de los demás

«Conócete a ti mismo mirando a los otros, pues en ellos también te encuentras». Esta frase, que a veces nos sorprende leerla en un ... sobre de azúcar y nos hace que casi se nos caiga el café, pertenece al pensamiento de Sócrates, un filósofo que sigue siendo muy actual 2400 años después de su vida. Y refleja algo que debemos valorar: tener una amistad, una pareja, un familiar que nos veamos reflejados y que nos haga conocernos mejor. La filósofa Agnes Callard señala que »hay algo que sí necesitas de otra persona: que te muestre que estás equivocado porque por ti misma no puedes hacerlo. Tenemos esa vulnerabilidad. Todos vivimos con ese fallo y la única forma de resolverlo es con la ayuda de alguien más«. ¿Y como se trata desde la ciencia de la psicología esto?

La teoría del espejo social

El sociólogo Charles Cooley formuló el siglo pasado una interesante teoría en la que expresaba que solo podemos vernos realmente a nosotros mismos en lo psicológico a través de la mente de los demás. La imagen que vemos nos parecerá atractiva o desagradable en función de cómo evaluemos las percepciones ajenas sobre nosotros mismos. Un ejemplo sería si nuestra amistad nos acusa de irnos de rositas en los conflictos, podemos descubrir patrones de evitación que antes no reconocíamos y que al darnos cuenta, puede ayudarnos a resolver problemas.

El espejo relacional

En las terapias de tercera generación como la ACT, observar a otros actúa como un espejo en donde las reacciones emocionales, juicios o incomodidades que sentimos ante los demás reflejan nuestros propios patrones cognitivos y emocionales. Un ejemplo seria si alguien nos saca de quicio por su testarudez es probable que reconozcas en esa persona una lucha similar a la tuya (tu propio apego al control). Esto facilita lo que se llama defusión cognitiva al ayudarnos a ver nuestros pensamientos como algo observable y no como inmutables verdades absolutas. Suele pasarnos que al criticar un defecto de alguien puede que en el fondo nos estemos retratando. Así, el que critica a la gente rácana puede ser alguien que, como se dice castizamente, tiene cocodrilos en los bolsillos a la hora de invitar.

Aceptar lo que no aceptábamos

Imaginemos que nuestra pareja nos valora nuestra vulnerabilidad o lágrima fácil que tenemos a la hora de expresar emociones y que intentamos ocultar o no valorar. Ese «amo tu fragilidad» refleja nuestra sensibilidad pero de una manera positiva y este espejo nos provoca un cambio en nuestro auto conocimiento y, de esta manera, ese pensamiento de que ser sensible es ser débil lo separamos y nos lleva a una aceptación de ese «defecto» que creíamos tener y lo añada a nuestros valores. El resultado es que actuaremos de manera diferente, dejaremos de ocultar nuestras emociones y esa sensibilidad puede ser ayuda para otras personas, haciéndonos revalorizar esa cualidad que antes considerábamos una lacra.

Pero no solo las personas más cercanas nos pueden hacer este espejo sino que también las artes (desde la literatura al cine) pueden hacer vernos reflejados y, a través de su interacción, reconocer aquello de los que no sabemos darle una respuesta. Todo pasa por vernos en el espejo de los demás... y no tener miopía en nuestro reconocimiento de nuestras emociones.