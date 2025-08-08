Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arranz

Mírate

«El mirarse en el espejo no le solemos dedicar más que unos minutos y de mala manera si madrugamos... Pero podemos aprender muchas cosas si logramos mirarnos al espejo sin prisas, serenamente»

Miguel Arranz

Psicólogo

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:44

De mi etapa estudiantil, una de las cosas que más me dejaron huella no fue ninguna asignatura en especial, sino un curso de teatro aficionado ... en el que tuve la suerte de participar. El que lo dirigía, un veterano cómico, nos insistía en practicar un ejercicio: el saber mantener nuestra propia mirada delante del espejo. Parecía sencillo, pero no lo era; nos poníamos hasta colorados y éramos incapaces de mantener nuestra mirada en alguien que, en teoría, deberíamos reconocer: nosotros mismos.

