De mi etapa estudiantil, una de las cosas que más me dejaron huella no fue ninguna asignatura en especial, sino un curso de teatro aficionado ... en el que tuve la suerte de participar. El que lo dirigía, un veterano cómico, nos insistía en practicar un ejercicio: el saber mantener nuestra propia mirada delante del espejo. Parecía sencillo, pero no lo era; nos poníamos hasta colorados y éramos incapaces de mantener nuestra mirada en alguien que, en teoría, deberíamos reconocer: nosotros mismos.

El mirarse en el espejo no le solemos dedicar más que unos minutos y de mala manera si madrugamos... Pero podemos aprender muchas cosas si logramos mirarnos al espejo sin prisas, serenamente (sin poner morritos como en un selfie...). Desde la psicología, podemos asegurar que este ejercicio encierra múltiples beneficios emocionales, cognitivos y relacionales. Aquí van algunos:

Aumento de la autoconsciencia

Mirarnos al espejo nos hace estar presentes con nosotros mismos, reconocer cómo nos sentimos y cómo nos vemos realmente. Aquí podemos ver cómo expresamos las emociones básicas: miedo, rabia, tristeza, alegría y asco, ayudándonos a detectar diferencias entre cómo nos percibimos y cómo actuamos y coordinar expresión y emoción para así evitar que malinterpreten la gente nuestras expresiones.

Autoestima

Enfrentarnos a nuestro reflejo y mantener la mirada promueve la aceptación personal y fortalece nuestra autoestima al ser conscientes de nuestra propia imagen a la que debemos cuidar y mimar.

Atención plena

Este acto se convierte en un ejercicio de atención plena, donde el único foco es tu rostro, tu expresión, tu mirada; mejoramos la concentración, reducimos el estrés y promovemos un estado de conexión interna.

Diálogo interno

La pertinaz y a veces pesada charla interna o rumia puede moldearse mejor si atendemos a nuestra autoimagen. De esta manera, sostener la mirada puede llevar a un diálogo interno más consciente y amable, pudiendo identificar pensamientos negativos automáticos, dejarlos fluir y sustituirlos por afirmaciones más realistas y positivas.

Decía el inmortal escritor portugués Fernando Pessoa que «El espejo refleja con exactitud, pero no dice nada.» Si empleamos el espejo para ver solo nuestra imagen superficial y banal (los selfies son el ejemplo), lo que logramos es ver a un impostor que no expresa sus emociones reales. Pero si nos miramos con franqueza, y más en estos tiempos de vacaciones en los que tenemos tiempo para todo, podemos dedicarnos a reconocer la mejor manera de expresar las emociones. Algo que nos ayudará a apoyar mejor nuestra comunicación y evitar que nuestra cara se acartone y sea cada vez más complicado saber si estamos a gusto con alguien o estamos pasando un suplicio...