Mentiras y mentirijillas

«Carmen, ¿has sido tú la que ha roto el frasco de colonia? ¡No, papá!», me decía, mientras se ponía el dedo en la punta ... de la nariz para que no le creciera como a Pinocho. Esta graciosa anécdota que me comentaba mi querido y añorado amigo Nacho define cómo usamos las mentiras para, en primera instancia, protegernos de posibles castigos. Aunque, en el caso de la pequeña Carmen, el gesto la delataba al intentar evitar lo que temía que le pasara como al personaje de Collodi.

La mentira, vista desde la ciencia de la psicología, funciona a menudo como un mecanismo de defensa para proteger la autoimagen o gestionar la ansiedad que nos puede generar la realidad. De esta manera es, además de un acto social, un proceso interno activo que hace trabajar mucho a nuestro cerebro. Veamos:

Protección de la Autoestima: Se miente para evitar lo que llamamos en la profesión la disonancia cognitiva: el malestar que surge al sostener creencias contradictorias (ej.: «Soy una persona hábil» vs. «He metido la pata hasta las trancas»). La mentira («¡No he sido yo!») reescribe el guion para mantener nuestra valía como gente competente. Esa misma falta de autoestima nos puede llevar a exagerar lo que hacemos con detalles inventados para buscar la aprobación que creemos no obtener.

Gestión de la Ansiedad o el Miedo: Mentir sobre una situación (como haber roto el caro frasco de colonia la pequeña Carmen) puede ser un intento de evitar las consecuencias negativas que vendrían con la verdad, como el castigo.

Esfuerzo Cognitivo: Al mentir, debemos inhibir la información real, suprimiendo la respuesta automática de la verdad. Además, hay que construir y mantener la versión falsa, asegurándose de que sea coherente, y controlar la conducta no verbal (gestos, tono, mirada) para no dar señales de engaño. Y lo que más suele costar: recordar la mentira para no contradecirse después y que nos «pillen con el carrito del helado».

Si somos de los que usamos las mentiras como un recurso común que nos lleva por la calle de la amargura, es bueno conocer alguna herramienta para dejar este molesto vicio. La clave puede estar en cambiar la relación que tenemos con nuestros pensamientos, especialmente aquellos que nos generan malestar o nos impulsan a mentir para «arreglar» el problema o darnos más lustre ante los demás.

Autocompasión

Esto que puede parecernos algo que huele a incienso y catecismo es realmente una manera de defusionarnos con el pensamiento de «soy un mentiroso». Reconocer que podemos fallar y que si usamos la mentira es para protegernos en primera instancia, pero luego nos deja peor de lo que estábamos, es dar un paso para optar por otro tipo de respuesta. Así, si logramos que el pensamiento ya no nos controle, podemos preguntarnos: «¿Qué puedo hacer que me acerque a la persona que quiero ser, aunque este pensamiento siga ahí?». Si valoramos la honestidad, elegimos decir la verdad aunque aceptemos miedo o ansiedad. Esa brújula que nos indica por dónde ir, que son nuestros valores, puede hacer que descartemos la mentira para reconocer los fallos y saber que, de esta manera, podremos aprender de ellos. Y de paso, evitar la posibilidad de que nos crezca la nariz...