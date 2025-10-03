Ilusiones y frustraciones

Corría el año 1955 en Beverly Hills cuando Peter Ford, un preadolescente fascinado por la música, compró un single (esos pequeños discos de vinilo que ... llevaban una canción en cada cara) que iba a cambiar la historia de la música. La cara A incluía una insulsa canción llamada Thirteen Women, pero en la cara B había fuego: Rock Around the Clock.

Descartada como posible éxito por los productores discográficos —al no verla con gancho, pues se radiaban más las caras A para promocionar a los artistas—, la canción de la cara B no dejaba de sonar en la casa hasta llegar a los oídos del padre del niño, el conocido actor Glenn Ford. Este, mientras charlaba con el director Richard Brooks, quedaron tan sorprendidos por su ritmo que ambos decidieron elegirla para la apertura de la película que estaban rodando: Semilla de maldad.

A partir de ese momento, lo que iba a ser un tema destinado a pasar desapercibido se propagó como un reguero de pólvora gracias al éxito de la película y terminó convirtiéndose en el disco que abrió la era del rock and roll: se vendieron cuarenta millones de unidades y, a día de hoy, sigue siendo el segundo vinilo más vendido de la historia.

Víctimas del azar

¿Cuántas ideas o productos han sido rechazados o ninguneados hasta que un hecho azaroso cambia el rumbo de las cosas y los catapulta a la gloria? En nuestra vida, múltiples proyectos van al cajón del olvido hasta que algo o alguien los saca de su letargo y cambia las reglas del juego, no solo en la vida del autor, sino a veces en la de toda una sociedad.

Cada persona tiene un sueño o una idea que no ha llegado a prosperar, a veces por el poco apoyo que le hemos dado o por la incomprensión de nuestro entorno más cercano, adelantándonos al posible fracaso que podría depararnos y evitando así un mal trago. Pero esa evitación nos impide afrontar ese proyecto truncado y nos deja un poso amargo, que lo convierte en un reino fantástico que mitificamos y del que lamentamos periódicamente haber prescindido.

Obsérvate y actúa

En consulta, esto suele oírse muy a menudo: qué me habría gustado hacer, qué trabajo me habría gustado elegir, de quién me habría gustado ser pareja. Son solo ejemplos de proyectos o sueños no realizados pero, cuidado: estas ilusiones muchas veces están sesgadas por expectativas en las que anticipamos un éxito que no se basa en la realidad.

Así, ese amor platónico al que nos aferramos en nuestros periodos de soledad podría haber terminado en una auténtica pesadilla si se hubiera llevado a cabo; ese proyecto o esa afición que lamentamos no haber desarrollado podría haber sido también nuestra ruina más absoluta. Quizás, en muchas ocasiones, no apreciamos lo que tenemos porque no hemos sabido poner en práctica lo que en la terapia ACT se denomina defusión cognitiva: aprender a verse como un observador imparcial capaz de valorar y sacar conclusiones sin dejarse arrastrar por el torrente emocional de los pensamientos.

Ahí es cuando podemos visualizar qué se puede variar, con qué podemos quedarnos y qué podemos mejorar. Nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestras amistades se construyeron sobre determinados valores. Si ahora estos motores vitales no se sostienen en ellos, quizá ha llegado el momento de dar un giro y cambiarlos. Pero si lo que ocurre es que quienes nos hemos desviado somos nosotros mismos, entonces es el momento de volver a encarrilarnos y apreciarlos de manera acorde a esos valores que nos definen. En juego está nuestro bienestar psicológico.