Focalízate

En una sociedad donde el torrente de estímulos que ofrece sobre todo el smartphone y toda su cohorte de redes sociales, a cada cual más ... histeria a a la hora de ofrecer videos y noticias llamativas y vacías, persiguen nuestra atención y la hacen variar cada segundo. En época vacacional podemos ponerle un remedio a este sinsentido que aboca muchas veces a un incremento de la ansiedad y una desagradable sensación de que hemos tirado el tiempo malamente.

En la ciencia de la psicología, solemos llamar focalización atencional a la capacidad de dirigir y mantener nuestra atención en un estímulo o una tarea específica, mientras se ignora la información irrelevante del entorno que puede hacernos distraer. Pensemos en un foco de luz que podemos dirigir en algo muy concreto (una conversación, un libro, una tarea) y, al mismo tiempo, de mantener en la penumbra o apagar todo lo demás que podría distraernos (el ruido de la calle, pensamientos aleatorios, las odiosas notificaciones del móvil...).

No hay que olvidar que la atención es un recurso limitado y que no podemos atender a todo y por ello, saber entrenar la focalización nos hace que ahorremos recursos y potenciemos mejor la capacidad de aprendizaje: al concentrarnos en lo relevante, nuestro cerebro puede dedicar sus recursos a comprender, analizar y responder a esa información de forma más profunda. Y lo que es mejor, ayuda a recordar mejor.

Los beneficios que tiene los podemos resumir en lo siguiente:

Mejora del rendimiento académico y laboral

Al poder concentrarte mejor en los estudios o en las tareas profesionales, procesaremos la información de manera más efectiva, cometiendo menos errores y aumentando la productividad.

Reducción del estrés y la ansiedad

Cuando podemos enfocar nuestra atención en una tarea, evitamos la sobrecarga de información y la sensación de estar abrumados por múltiples estímulos, generando una mayor sensación de control y calma.

Incremento de la autoconsciencia y la conexión interna

Como mencionamos en el texto anterior, ejercicios como mirarse al espejo fomentan la atención plena, que es una forma de focalización atencional. Esto nos ayuda a estar más presente con nosotros mismos, a entender nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos, y a tener una conexión más profunda.

Mejora de las relaciones interpersonales

Cuando escuchamos a alguien, focalizar nuestra atención en esa persona, en lo que dice y en su lenguaje no verbal, demuestra respeto y mejora la calidad de la comunicación. ¡Y por supuesto, sin el movil en la mano!

Mayor control sobre los impulsos

La capacidad de focalizar la atención también está ligada al control de impulsos ya que nos permite pausar antes de actuar, evaluar la situación y tomar decisiones más conscientes en lugar de reaccionar de manera impulsiva.

Para entrenar la focalización atencional, nada mejor que atrevernos a leer de manera profunda y continuada, dedicándole un tiempo todos los días. Resolver crucigramas, sudokus y sopas de letras y practicar juegos de mesa que requieran estrategia y planificación, son excelentes para mantener la mente enfocada.

Entrenarnos en ejercicios de atención plena como la meditación y el mindfulness nos enseñan también a enfocar nuestra atención en la respiración, en las sensaciones corporales o en un objeto, y a darnos cuenta cuando nuestra mente opta por darse un garbeo y aprender a hacerla volver a atender.