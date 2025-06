Cerebrocentrismo y otras yerbas

Últimamente, no es raro que el lenguaje de las llamadas neurociencias haya calado en la expresión de nuestros estados de ánimo y así uno puede ... estar con un chutazo de dopamina cuando esta contento o esta procrastinando o que su serotonina ande baja cuando se siente decaído o triste. Encima, si psiquiatras y algún que otro psicólogo y psicóloga alimentan esta corriente publicando libros de tiradas millonarias o vídeos a cascoporro, simplificando nuestra conducta y reduciendo lo psicológico y social a «lo que ocurre en el cerebro», estamos ante algo que la ciencia de la psicología debe dar un bocinazo para aclararnos este peligroso reduccionismo.

La conducta es más compleja

El cerebrocentrismo asume que la mente es «solo» el cerebro pero la conducta más bien aparece de la interacción dinámica entre cuerpo (ej. hormonas, sistema nervioso autónomo); ambiente (cultura, relaciones sociales, contexto físico) e historia de aprendizaje (condicionamiento, experiencias pasadas) En una situación de estrés social (como la pobreza) hay evidencia de que puede modificar la expresión genética y la conducta, sin que haya cambios cerebrales estructurales previos. Esto no lo digo yo, lo dijeron Meaney & Szyf en 2005 demostraban que el estrés social puede reprogramar la biología desde fuera del cerebro, desafiando la idea de que todo problema de conducta debe explicarse primero por una falla cerebral.

Confusión entre correlación y causalidad

Las neuroimágenes muestran en vistosos colorines correlaciones entre actividad cerebral y conducta, pero no prueban que el cerebro sea la única causa. Sería como decir que «el dolor de muelas se explica por la actividad en el córtex somatosensorial» algo que es cierto, pero insuficiente. La causa real es una caries, no el cerebro, oiga! Asimismo la depresión se asocia a baja serotonina, pero está empíricamente demostrado que los antidepresivos no siempre funcionan ya que factores como el aislamiento social o el desempleo son predicares igual de fuertes y más clasificadores. Es decir, el que haya una correlación con un déficit o incremento de hormonas y neurotransmisores no son por si explicativos de la conducta.

Negación de lo subjetivo

El cerebrocentrismo trata al ser humano como una especie de autómata neuronal, ignorando la intencionalidad: las personas actuamos por razones y valores (no solo por impulsos cerebrales) con un significado cultural y debido a un entramado complejo de factores históricos, sociales, simbólicos y normativos. De esta manera, un gesto como un beso tiene distinto valor, por ejemplo, en Almería, que se asocia a un signo de amabilidad, que en Tokio, que darlo como saludo casi un insulto. El cerebro, ay, no sabe explicarlo, solo detecta tacto y, en el caso de que estemos Tokio, un posible tortazo...

En definitiva, como decía un colega mío, el cerebro no es el director de orquesta de la conducta, sino un instrumento más en un sistema donde el ambiente escribe la partitura.