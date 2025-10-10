Bulos y atajos

El incendio y la destrucción de Roma del año 64 d.C. lo solemos tener asociado a la imagen del emperador Nerón como provocador del ... mismo mientras toca la lira de manera irónica, regodeándose al contemplar el fuego que devasta su ciudad. Esa escena mostrada en películas y en novelas realmente no sucedió (de hecho Nerón se encontraba a kilómetros de distancia de Roma cuando comenzó el incendio) y aunque los historiadores romanos desmienten tal versión, nos llegó la que propagaron sus rivales políticos que no soportaban la manera extravagante de gobernar del emperador.

Un bulo tiene una aceptación tan fácil porque explota esas tendencias naturales de nuestro cerebro a simplificar la información, a confirmar lo que ya creemos, a dejarse llevar por las emociones y a evitar el esfuerzo mental de comprobar la veracidad. ¿Por qué es tan fácil que nos comamos algunos de los bulos que nos asaltan continuamente en las redes sociales? Desde la psicología y siguiendo lo que decía el premio Nobel Daniel Kahneman, esto es debido a cómo funcionan nuestros sistemas de pensamiento, especialmente el Sistema 1 (intuitivo, rápido, emocional), que a menudo domina nuestras decisiones y juicios.

Heurísticos y Atajos Mentales

Cuando hablamos de bulos y desinformación, no siempre caemos en ellos porque seamos ingenuos. Muchas veces, nuestro propio cerebro juega en contra ya que existen atajos mentales, llamados heurísticos, que usamos para decidir rápido si algo nos parece verdadero o no. Y aunque suelen ser útiles en el día a día, en el terreno de los bulos nos pueden buscar la ruina.

Uno de ellos es el heurístico de disponibilidad que es la tendencia a dar más credibilidad a lo que nos resulta fácil de recordar. Si una noticia falsa es impactante, emocional o se comparte miles de veces, se queda grabada en nuestra memoria. Y cuando vuelve a aparecer, sentimos que «ya la habíamos oído antes», lo que nos hace pensar que probablemente sea cierta. Otro es el heurístico de representatividad. Aquí, la mente evalúa la veracidad de una información en cuanto a cómo encaja con lo que ya creemos o con los estereotipos que tenemos y no porque tengamos pruebas, sino porque coincide con lo que teníamos almacenado en el coco. Los bulos suelen apelar fuertemente a las emociones: miedo, indignación, sorpresa, esperanza y nuestro Sistema 1 es muy sensible ellas y puede anular el juicio racional del Sistema 2. Si una noticia nos provoca una fuerte reacción emocional, es más probable que la creamos y la compartamos, incluso antes de procesarla lógicamente.

Falta de Esfuerzo Cognitivo

El Sistema 2 (lento, analítico, deliberativo) requiere esfuerzo y energía y nuestro cerebro es muy rácano a la hora de gestionar esfuerzos. Por ello, la mayoría de las personas, en su día a día, operan predominantemente con el Sistema 1 para ser eficientes. Analizar críticamente cada noticia, verificar fuentes o buscar evidencia contraria es cognitivamente costoso al contrario que los bulos, que son fácilmente procesables. Como engullir comida basura, vamos.

Efecto de la Verdad Ilusoria (Illusory Truth Effect)

La simple repetición de una afirmación aumenta la probabilidad de que la consideremos verdadera, independientemente de su veracidad objetiva. Cuantas más veces vemos un bulo circulando, más familiar y, por lo tanto, más «verdadero» nos parece. Si encima vemos que muchas personas de nuestro entorno (amigos, familiares, grupos en redes sociales) lo comparten, nos lo habremos comido con papas.

Nos queda, pues, hacer el esfuerzo de contrastar ese mensaje reenviado muchas veces que casi siempre resulta ser un bulo del tamaño de la Alcazaba... Avisados estamos.