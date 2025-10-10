Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arranz
COMÚNMENTE

Bulos y atajos

«¿Por qué es tan fácil que nos comamos algunos de los bulos que nos asaltan continuamente en las redes sociales?»

Miguel Arranz

Psicólogo

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:30

Comenta

El incendio y la destrucción de Roma del año 64 d.C. lo solemos tener asociado a la imagen del emperador Nerón como provocador del ... mismo mientras toca la lira de manera irónica, regodeándose al contemplar el fuego que devasta su ciudad. Esa escena mostrada en películas y en novelas realmente no sucedió (de hecho Nerón se encontraba a kilómetros de distancia de Roma cuando comenzó el incendio) y aunque los historiadores romanos desmienten tal versión, nos llegó la que propagaron sus rivales políticos que no soportaban la manera extravagante de gobernar del emperador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido y tres heridos en una colisión de un coche y una furgoneta en Vícar
  2. 2 El Pleno aprueba la adhesión al Día de las Mujeres Rurales y al pago de tasas por Bizum
  3. 3 Proponen recuperar el antiguo campo de fútbol de Matagorda como espacio de ocio
  4. 4 Cae un rayo en una vivienda de Zurgena
  5. 5 Amat destaca el papel fundamental de los mayores para Roquetas en el Consejo del Mayor
  6. 6

    El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta
  7. 7 Un tercio de las personas adictas en Almería presenta un trastorno mental diagnosticado
  8. 8 El constitucionalismo salda su deuda con Los Coloraos
  9. 9 El club de los IDEALES Almería alcanza ya los 170 miembros tras su trigésimo cuarta edición
  10. 10 'Roma', vista por el objetivo de David Jiménez recala en el Centro Andaluz de la Fotografía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bulos y atajos

Bulos y atajos