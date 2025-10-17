Boicoteándonos

Al ver una serie, una película o una representación teatral, a veces se crea la magia de que los personajes nos invaden y hacemos nuestras ... sus emociones. Esa fusión dura lo que dura la obra y, al terminar, dejamos de ser ese personaje: nuestra vida vuelve a tomar el control de nuestras emociones y sentimientos.

Pero ¿y si ese personaje nos atrapa y nos abduce de tal manera que nos impide ser nosotros mismos, hasta el punto de dictar nuestras conductas, aunque sean dañinas hacia nosotros? Esto, que parece el guión de una película de miedo, en realidad nos pasa con frecuencia con nuestros pensamientos negativos, y a veces los efectos son devastadores en todos los contextos en los que nos movemos. Esta fusión tiene como contrapartida lo que se denomina defusión cognitiva, un elemento clave en las terapias de tercera generación. Conviene conocerla para poder darle una explicación a por qué nos boicoteamos tanto, incluso sin necesidad de tener un enemigo delante. Allá vamos.

Defusión como antídoto a la obsesión

La defusión cognitiva es una herramienta que busca liberarnos de la tiranía de nuestra propia mente. En lugar de luchar contra los pensamientos negativos o intentar la ingrata tarea de convencernos de que son falsos, la defusión nos enseña a cambiar la forma en que nos relacionamos con ellos. Pensemos en nuestra mente como un altavoz que nunca se apaga: la defusión no intenta silenciar el altavoz, sino enseñarnos a bajar el volumen y recordarnos que ese altavoz no es el tirano de nuestra vida.

Este proceso nos ayuda a desengancharnos de nuestras rumias mentales. Cuando estamos fusionados, creemos ciegamente lo que pensamos («Si pienso que voy a fallar, es porque voy a fallar»). La defusión, en cambio, nos permite ver el pensamiento como lo que es: una serie de palabras o imágenes que pasan por nuestra cabeza, sin que necesariamente reflejen la verdad ni nos obliguen a actuar de cierta manera.

Un ejemplo cotidiano

Imaginemos que tenemos un pensamiento recurrente y muy crítico ante una oferta laboral interesante, como: «No sirvo para esto y voy a hacer el ridículo si lo acepto». Si estamos fusionados, este pensamiento nos paraliza e impide atrevernos a decidirnos. Con la defusión, podríamos hacer este ejercicio:

Ponerle una etiqueta: En lugar de sentirnos como un fracaso andante, repetimos en voz baja: «Estoy teniendo el pensamiento de que no sirvo para esto». De este modo, se le quita poder y se reduce la sensación de que ese pensamiento es importante o verdadero, permitiendo que su carga emocional se desvanezca.

El ejercicio del saludo: Imaginemos que ese pensamiento es una vecina amargada y cansina que nos visita cada mañana. En lugar de discutir con ella infructuosamente, simplemente la saludamos y le ponemos un nombre ridículo, como Doña Cansina. Cada vez que aparezca, le decimos mentalmente: «Hola, Doña Cansina, gracias por tu visita. Hoy estoy ocupado, pero te veo mañana».

Al tratar al pensamiento como un visitante molesto pero inofensivo, y no como una orden directa e inapelable, logramos mantener el rumbo hacia lo que realmente valoramos, dejando que Doña Cansina se quede en la sala de espera de nuestra mente… hasta que se aburra tanto que se vaya por donde ha venido.