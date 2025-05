Bloqueos y desbloqueos

Comenta Compartir

Almería tiene rincones que se conocen muy poco y que resultan ilustrativas no solo para saber su pasado, sino también para ofrecer una contundente metáfora ... de cómo a veces nuestra mente puede hacernos ver una sola perspectiva y bloquearnos a la hora de tomar una decisión. Una ruta que realicé hace tiempo para conocer el entorno del popular barrio de la Chanca me llevó a una curiosa paradoja: sentir que el temor a caer era mayor que el de seguir adelante pese a no haber peligro.

La ruta en cuestión llevaba a conocer la antigua cantera con la que se construyó el puerto de la capital hace más de un siglo y, al toparnos con las enormes moles de piedra que se habían quedado cortadas como porciones de una gigantesca tarta y que no llegaron a usarse, nos hizo parar a todos. Cada bloque de piedra caliza estaba separado por no más de medio metro, pero si mirábamos hacia abajo veíamos una caída al abismo. O dábamos un pequeño salto y seguíamos, o nos volvíamos por donde habíamos venido sin terminar la ruta. Calibrando nuestras alternativas, pasaron a nuestro lado dos niños que nos acompañaban en la excursión y, sin pensarlo, dieron un pequeño salto y siguieron como si nada. La mayoría sonreímos con cierto bochorno, pues realmente ese medio metro era un salto accesible para la mayoría e imitamos su decisión. ¿Cuántas veces vemos solo una alternativa y nos bloqueamos hasta que logramos percibir otro punto de vista que logra cambiar nuestra respuesta? A veces es rápida, como el ejemplo de la excursión, pero otras puede durarnos un tiempo considerable. Desde la ciencia de la psicología hay conceptos que pueden ayudarnos a entender estos bloqueos. Disonancia cognitiva Cuando hay discrepancias entre creencias y comportamientos, se puede experimentar disonancia cognitiva, lo que genera incomodidad y bloqueos en la toma de decisiones. Creer que nos podemos caer puede condicionar nuestro comportamiento a la hora de valorar la alternativa más fiable: dar un pequeño salto no más largo que una baldosa. Heurísticas y sesgos de confirmación Las heurísticas son atajos mentales que utilizamos para simplificar el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, estas pueden llevar a sesgos que nublan el juicio. El sesgo de confirmación puede hacernos buscar solo información que respalde la opción que nos preocupa (una altura considerable cuya caída sería nefasta en el caso de la excursión), dificultando la evaluación objetiva de la alternativa que, paradójicamente, es la más probable: dar un saltito. Miedo al fracaso El temor a tomar una decisión equivocada o a enfrentar consecuencias negativas puede paralizarnos. Este miedo puede estar vinculado a experiencias pasadas o a una baja autoeficacia, donde la persona duda de su capacidad para tomar decisiones correctas. Las opiniones y expectativas de los demás pueden también influir significativamente en la toma de decisiones; el miedo al juicio social o la presión del grupo pueden llevar a la indecisión o al bloqueo. Esa respuesta emocional de miedo puede ser un desagradable protagonista al intentar alcanzar nuestros objetivos, por lo que sería muy recomendable parar y, de manera objetiva, dejar que nuestro sistema racional de toma de decisiones nos allane el camino y nos susurre: ¡salta, gandul!

