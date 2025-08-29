Me comentaba un amigo que una vez preguntó a su abuela cuál era la clave para que llevara tantos años unida a su abuelo y ... se les viera tan enamorados. Ella le dijo que cogiera papel y lápiz y mi amigo, esperando apuntar una larga perorata de razones, escuchó a su abuela sólo decirle: bailar juntos.

Desde hace al menos 30.000 años, según los datos encontrados por los antropólogos, el baile ha estado presente en la humanidad. Ha cumplido funciones de rituales religiosos, de cortejo y de expresión de sentimiento grupo a la vez que ha ayudado a la expresión de las emociones de una manera directa. Estamos pues ante un universo cultural que refleja y transmite valores y creencias contando con un sistema de comunicación que implica normas y reglas y que ayudan a moldear la identidad.Hay, pues, poderosas razones para pensar que el baile es una herramienta que puede ser beneficiosa para nuestro bienestar psicológico y estas pueden ser sus ventajas.

Activación conductual

El baile es una forma de actividad placentera y significativa, que ayuda a contrarrestar la inactividad y el aislamiento que pueden llevarnos a un estado depresivo ya que permite liberarnos de la tensión, disminuir la pesada rumia y conectar con emociones positivas, convirtiéndose en una buena estrategia para afrontar el estrés.

Reestructuración de pensamiento

Cuando salimos a bailar ya sea en grupo o en pareja, facilita nuestra socialización, nos hace salir de nuestra cueva y nos ayuda a desafiar pensamientos automáticos negativos como «no valgo», «me juzgan» y similares toxicidades.

Mejora en autoestima y autoeficacia

Ponernos a aprender nuevos pasos de baile lo podemos tomar como un reto que nos refuerza la percepción de que no somos tan patos mareados como creíamos y de que podemos tener más dominio y confianza en nosotros mismos.

Mindfulness con ritmo

Al bailar, la atención se centra en el presente (música, ritmo, movimiento), reduciendo pensamientos intrusivos, favoreciendo la conexión cuerpo-mente y la conciencia plena. Ese dejarse llevar que dicen los que disfrutan del baile es la mejor expresión de que fluye nuestro pensamiento y con él, todo lo que nos puede ser molesto en un determinado momento.

Salud física y mental

Está muy demostrado que la actividad física de bailar reduce niveles de cortisol y activa endorfinas y dopamina, además de ganar en flexibilidad y coordinación psicomotora, potenciando un círculo positivo entre cuerpo y mente.

Si logramos desinhibir nuestro pudor a la hora movernos y dejarnos llevar por el ritmo que marcha la música (incluido el perreo, no hay que cortarse...) es probable que logremos un instante de Flow como dice el psicólogo Mihail Csíkszentmihályi ....o como el reguetonero Bad Bunny: lo importante es separar el pudor de la expresión emocional y permitir que nuestro cuerpo hable a través del baile.